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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Watch GT 2e biraz daha spora odaklanıyor

    Huawei Watch GT 2e modeli AMOLED ekran, sportif tasarım, 14 güne kadar kullanım süresi, biraz daha uygun fiyat etiketi gibi özelliklerle geliyor. Huawei Watch GT 2e fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Watch GT 2e biraz daha spora odaklanıyor
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    Huawei’nin uzun kullanım süreleri ile beğenilen akıllı saat serisi Watch GT yeni bir üyeye daha kavuştu. Huawei Watch GT 2e modeli biraz daha spor bir görünüme sahip ve fitness takibine odaklanıyor.

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    Huawei Watch GT 2e özellikleri ve fiyatı

    Huawei Watch GT 2e modelinde 454x454 piksellik AMOLED ekran kullanılıyor. Sadece 46mm kasa seçeneği ile gelen model yüzme esnasında da kullanılabiliyor. 455MAh kapasiteli batarya standart kullanımda 7 güne kadar, düşük kullanımda ise 14 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

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    Akıllı saat nabız ölçme, stres değerlerini takip etme, uyku kalitesini ölçme, farklı egzersiz türlerine destek gibi özelliklere sahip. Bununla birlikte GPS yongası dahil edilmemiş.

    Android ve iOS cihazlarına uyumlu olan Huawei Watch GT 2e modeli için 199 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Yakın dönemde akıllı saatin ülkemizde de satışa çıkacağı tahmin ediliyor.



    https://www.phonearena.com/news/huawei-watch-gt-2e-official-specs-features-battery-life-price_id123329 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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