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    Huawei Watch GT2 Pro karşınızda: Güncel tasarım, kablosuz şarj

    Huawei Watch GT2 Pro seramik kasa malzemesi, safir cam, yeni ekran temaları, hızlı şarj, 2 hafta kullanım süresi, kablosuz şarj desteği gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor.
    1 gün
    4,4b
    9
    15
    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Watch GT2 Pro karşınızda: Güncel tasarım, kablosuz şarj
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    Huawei’nin üst seviyeye konumlandırdığı ve uzun kullanım süreleri ile beğeni toplayan Watch GT akıllı saat serisine yeni bir üye ekleniyor. Huawei Watch GT2 Pro serinin en iyisi olacak özelliklere sahip.

    Huawei Watch GT2 Pro özellikleri ve fiyatı

    Dairesel tasarımını koruyan Huawei Watch GT2 Pro akıllı saat model titanyum ile güçlendirilmiş seramik bir kasa malzemesine sahip. Safir cam kaplama ise darbelere karşı saatin ekranını koruyor.

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    Firmanın Kirin yongası ve özel ara yüzü ile çalışan akıllı saatte TruSeen 4.0+ nabız sensörü çok daha hassas ölçümler yapabiliyor. Saat ayrıca kandaki oksijen oranını da doğruluk oranı yüksek şekilde izleyebiliyor.

    100’den fazla aktivite moduna sahip olan saatte golf sporu için hassas ölçüm yeteneğinin eklendiği ifade ediliyor. Ekran temaları da pek çok etkileyici yeni örneğe sahip. Akıllı saat yine 2 haftaya kadar kullanım ömrü sunarken 5 dakikalık şarj ile 10 saat ek süre kazanabiliyor.

    Diğer bir önemli özellik ise kablosuz şarj desteği sunması. Böylece ters kablosuz şarj özelliğine sahip olan Huawei P40 Pro ve pek çok modelden şarj edebilmek mümkün hale geliyor. Huawei Watch GT2 Pro akıllı saat modelinin spor versiyonu 329 Avro iken klasik versiyonu 349 Avro şeklinde satılacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virtual Reality 1 gün en beğenilen
    Pandemiden sonra NFC + Google Pay olmayan saatler bir anda değersizleşti. Bir çok insan NFC ve Google Pay olmayan bir akıllı saati neden almalıyım ki diye sorgulamaya başladı.

    NFC + Google Pay ile saatinizi pos makinesine yaklaştırarak Türkiye'de ki her bankanın kredi kartı ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Hijyen ve konfor bir arada daha ne olsun.

    Maalesef, Samsung, Apple, Garmin gibi markalarda NFC olmasına rağmen Google Pay kullanılamıyor. Çünkü bu markalar kendi ödeme sistemlerini dayatmaya çalışıyorlar. Sonuç; Türkiye'de hiç bir banka bu ödeme sistemleri ile çalışmıyor. ABD'de ki bankalarının bile bazısı destekliyor bazısı desteklemiyor.

    NFC + Google Pay olmadığı zaman akıllı saati son derece kullanışsız hale getiriyor. Çünkü, Google Pay ile dünyanın her yerinde temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Google Pay özgürlük, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay gibi saçmalıklarla ve kısıtlamalarla dolu değil.

    Bu saatten sonra tercih edeceğiniz akıllı saatte NFC+Google Pay olmasına dikkat edin. Hatta, şu pandemi sürecinde dikkat etmeniz gereken konuların en başında geliyor.
    Pandemiden sonra NFC + Google Pay olmayan saatler bir anda değersizleşti. Bir çok insan NFC ve Google Pay olmayan bir akıllı saati neden almalıyım ki diye sorgu...
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    4 Yanıt Yanıtla +9
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    virtue28 1 gün Virtual Reality
    Ammada abartmissiniz. Telefonlarin çoğunda zaten nfc ile odeme yapiliyor. Daha az once markette temassiz odeme yapip ciktim. Saat ile belki telefona tekrar dokunma ihtiyaci olmayacak diyebilirsin ama saat konusunda bu dedigin ozellikler icin alinmaz demek fazla abarti oluyor.
    Ammada abartmissiniz. Telefonlarin çoğunda zaten nfc ile odeme yapiliyor. Daha az once markette temassiz odeme yapip ciktim. Saat ile belki telefona tekrar doku...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    SUPPERMAN (Serkan K.) 8 sa.
    Beğendim. Safir cam eksikliği vardı onuda gidermişler.
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    Bloggercix 22 sa. yeni yorumcu
    Çok güzel bir tasarım olmuş.

    https://seytanok.blogspot.com/?m=1
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    Virtual Reality 22 sa.



    @V4LKyR
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    interwap (Volkan ) 1 gün
    Huawei saatler zaten pahalı idi. Bu model daha da pahalı olur.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün (düzenlendi)
    Akıllı saatler içerisinde GT 2 bence tasarımı en güzeli. Bu şıklığa, titanium ile hafiflik, sağlamlık katmışlar. Yeni eklenen safir cam ve kablosuz şarj ile harika bir cihaz olmuş. Pil ömrü efsane zaten... GT 2 gibi bu da iyi satacaktır.
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    Virtual Reality 1 gün (düzenlendi)
    Çapraz bulaşma riskini azaltmak için, market çıkışı elimizi yıkayana kadar telefona temas etmemek en doğrusu. Elimizi hijyen duruma getirene kadar saat ve kulaklık kurtarıcı oluyor. Ayrıca, Google Pay'li bir akıllı saat ile temassız ödeme gerçekleştirmek telefon ile ödemekten daha konforlu, daha hızlı.@virtue28 NFC çipi olan Google Pay destekli akıllı saatlerin listesihttps://www.androidcentral.com/these-are-watches-support-android-payhttps://www.techradar.com/news/best-wear-os-watchhttps://www.wareable.com/android-wear/how-to-set-up-use-android-pay-wear-smartwatchFossil markası Türkiye'de satılıyor. Xiaomi yeni bir akıllı saat çıkarırsa destekleyecektir. Pandemiden önce önem verilmeyen temassız ödeme pandemi ile aranan bir özellik oldu. Bundan sonraki süreçte Bir çok akıllı saat üreticisi de NFC ve Google Pay'e yer verecektir. Samsung, Apple ve Garmin kendi ödeme yöntemlerini dayattıkları için bankaları zor duruma düşürüyor. Google Pay, bankacılık sistemine kendini kabul ettirmiş daha evrensel bir ödeme sistemi. @V4LKyR
    Yanıtla +2
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 gün
    "Gigil piy ilmiyin siiitlir çiip"
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 gün Xtrud
    komik değil gerçek
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    Mütercim Bey (F. Öz) 11 sa. Xtrud
    Yazmayın arkadaş şöyle okuyacam diye canım çıktı :D
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    strathmorea (alper ozan) 1 gün
    Bazı ölçümler haricinde telefon varken akıllı saat pek gerekli gelmiyor halen.
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    Virtual Reality 1 gün en beğenilen
    Pandemiden sonra NFC + Google Pay olmayan saatler bir anda değersizleşti. Bir çok insan NFC ve Google Pay olmayan bir akıllı saati neden almalıyım ki diye sorgulamaya başladı.

    NFC + Google Pay ile saatinizi pos makinesine yaklaştırarak Türkiye'de ki her bankanın kredi kartı ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Hijyen ve konfor bir arada daha ne olsun.

    Maalesef, Samsung, Apple, Garmin gibi markalarda NFC olmasına rağmen Google Pay kullanılamıyor. Çünkü bu markalar kendi ödeme sistemlerini dayatmaya çalışıyorlar. Sonuç; Türkiye'de hiç bir banka bu ödeme sistemleri ile çalışmıyor. ABD'de ki bankalarının bile bazısı destekliyor bazısı desteklemiyor.

    NFC + Google Pay olmadığı zaman akıllı saati son derece kullanışsız hale getiriyor. Çünkü, Google Pay ile dünyanın her yerinde temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Google Pay özgürlük, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay gibi saçmalıklarla ve kısıtlamalarla dolu değil.

    Bu saatten sonra tercih edeceğiniz akıllı saatte NFC+Google Pay olmasına dikkat edin. Hatta, şu pandemi sürecinde dikkat etmeniz gereken konuların en başında geliyor.
    4 Yanıt Yanıtla +9
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    virtue28 1 gün Virtual Reality
    Ammada abartmissiniz. Telefonlarin çoğunda zaten nfc ile odeme yapiliyor. Daha az once markette temassiz odeme yapip ciktim. Saat ile belki telefona tekrar dokunma ihtiyaci olmayacak diyebilirsin ama saat konusunda bu dedigin ozellikler icin alinmaz demek fazla abarti oluyor.
    Yanıtla +8
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    V4LKyR 1 gün Virtual Reality
    Hangi saatler/bileklikler mesela? Mi Band 5 böyle mi?
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 gün Virtual Reality
    turkiyede google wear ve nfc hiçbir işe yaramıyor
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