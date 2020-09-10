Huawei Watch GT2 Pro karşınızda: Güncel tasarım, kablosuz şarj

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Huawei’nin üst seviyeye konumlandırdığı ve uzun kullanım süreleri ile beğeni toplayan Watch GT akıllı saat serisine yeni bir üye ekleniyor. Huawei Watch GT2 Pro serinin en iyisi olacak özelliklere sahip.

Huawei Watch GT2 Pro özellikleri ve fiyatı

Dairesel tasarımını koruyan Huawei Watch GT2 Pro akıllı saat model titanyum ile güçlendirilmiş seramik bir kasa malzemesine sahip. Safir cam kaplama ise darbelere karşı saatin ekranını koruyor.

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Firmanın Kirin yongası ve özel ara yüzü ile çalışan akıllı saatte TruSeen 4.0+ nabız sensörü çok daha hassas ölçümler yapabiliyor. Saat ayrıca kandaki oksijen oranını da doğruluk oranı yüksek şekilde izleyebiliyor.

100’den fazla aktivite moduna sahip olan saatte golf sporu için hassas ölçüm yeteneğinin eklendiği ifade ediliyor. Ekran temaları da pek çok etkileyici yeni örneğe sahip. Akıllı saat yine 2 haftaya kadar kullanım ömrü sunarken 5 dakikalık şarj ile 10 saat ek süre kazanabiliyor.

Diğer bir önemli özellik ise kablosuz şarj desteği sunması. Böylece ters kablosuz şarj özelliğine sahip olan Huawei P40 Pro ve pek çok modelden şarj edebilmek mümkün hale geliyor. Huawei Watch GT2 Pro akıllı saat modelinin spor versiyonu 329 Avro iken klasik versiyonu 349 Avro şeklinde satılacak.

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