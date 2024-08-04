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    Huawei, yeni Kirin PC işlemcisinde Apple gibi birleşik mimariye geçebilir

    Huawei, bilgisayarlar için geliştirdiği ARM tabanlı Kirin işlemcisinde Apple gibi birleşik bellek mimarisine geçiş yapabilir. Bellek ve işlemciyi tek pakette birleştiren yaklaşımın avantajları neler?
    Huawei, yeni Kirin PC işlemcisinde birleşik mimariye geçebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, 2020 yılında Mac bilgisayarlara güç veren ilk özel yonga seti M1'i tanıttığında birleşik bir bellek mimarisi kullanmıştı. Muhtemelen bu mimarinin faydalarını fark eden Huawei, bu yaklaşımı Kirin PC çiplerinde kullanmayı planlıyor.

    Avantajları neler?

    Bu yaklaşımda tüm çekirdek bileşenleri ve DRAM tek bir pakette birleştiriliyor. Böylece daha yüksek bellek bant genişliği, daha düşük gecikme ve güç tüketimi gibi avantajlar elde ediliyor.

    Geleneksel bir CPU paketi, anakartın farklı bölgelerine lehimlenmiş çeşitli bileşenlere sahip. Birleşik bellek mimarisiyle, SoC ve DRAM tek bir kalıpta birleştiriliyor. Çipler fiziksel olarak birbirine yakın olduğu için daha hızlı iletişim kurmak mümkün oluyor. Aynı şekilde bu yakınlık daha yüksek bant genişliğine ulaşmaya da izin veriyor. Bu sayede CPU, GPU ve NPU büyük miktarda veri havuzuna çok kısa sürede erişme imkanına kavuşuyor. Ancak bu yaklaşımda DRAM paketi, SoC'ye entegre olduğu için RAM'i yükseltmek mümkün olamıyor.

    Huawei'nin bu yaklaşımla iddialı performans değerlerine ulaştığı ve Apple M3 ile neredeyse aynı çok çekirdek performansına eriştiği iddia ediliyor. İleride Huawei'nin yeni PC işlemcisiyle ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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