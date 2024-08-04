Huawei, yeni Kirin PC işlemcisinde Apple gibi birleşik mimariye geçebilir

Avantajları neler?
Bu yaklaşımda tüm çekirdek bileşenleri ve DRAM tek bir pakette birleştiriliyor. Böylece daha yüksek bellek bant genişliği, daha düşük gecikme ve güç tüketimi gibi avantajlar elde ediliyor.
Geleneksel bir CPU paketi, anakartın farklı bölgelerine lehimlenmiş çeşitli bileşenlere sahip. Birleşik bellek mimarisiyle, SoC ve DRAM tek bir kalıpta birleştiriliyor. Çipler fiziksel olarak birbirine yakın olduğu için daha hızlı iletişim kurmak mümkün oluyor. Aynı şekilde bu yakınlık daha yüksek bant genişliğine ulaşmaya da izin veriyor. Bu sayede CPU, GPU ve NPU büyük miktarda veri havuzuna çok kısa sürede erişme imkanına kavuşuyor. Ancak bu yaklaşımda DRAM paketi, SoC'ye entegre olduğu için RAM'i yükseltmek mümkün olamıyor.
Huawei'nin bu yaklaşımla iddialı performans değerlerine ulaştığı ve Apple M3 ile neredeyse aynı çok çekirdek performansına eriştiği iddia ediliyor. İleride Huawei'nin yeni PC işlemcisiyle ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.