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    Anlık Bildirim

    Huawei, iki yeni tablet modeliyle pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor

    Çinli teknoloji devi Huawei, tablet pazarındaki hakimiyetini güçlendirebilmek için yeni MatePad Pro ve MatePad Air modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Peki yeni tabletler hangi özelliklerle gelecek?

    Huawei, iki yeni tablet modelini tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Huawei, yeni nesil MatePad serisi ile tablet pazarındaki yerini güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, 6 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak olan iki yeni tablet modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Huawei MatePad Pro ve MatePad Air, estetik tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek.

    Huawei, MatePad Pro modelinin tasarımına dair ipuçları paylaştı. Geniş ekranı ve ince çerçeveleriyle öne çıkan bu tablet, oldukça şık bir görünüm sunuyor. MatePad Pro, kullanıcılara bir kalem ve klavye ile birlikte gelecek. Bu aksesuarların, sorunsuz bir kablosuz bağlantı sağlamak için NearLink teknolojisini kullanması bekleniyor.

    Huawei Central’e göre, MatePad Pro'nun 12.2 inç çift katmanlı OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Tabletin siyah, beyaz ve altın rengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağını da belirtelim.

    Diğer yandan, Huawei MatePad Air de oldukça iddialı bir cihaz. Huawei, bu modeli dört farklı renkte tanıttı: Beyaz, yeşil, sakura pembe ve gül altını. MatePad Air'in tasarımı, önceki nesillerden farklılık gösteriyor ve arka tarafta yatay bir kamera düzeni içeriyor. Bu kamera düzeni, Huawei Nova 12 Ultra modelini anımsatmış.

    MatePad Air'in 11.95 inç ekrana sahip olacağı ve 66W hızlı şarj desteği sunacağı konuşuluyor. Ancak, diğer teknik özellikler konusunda henüz net bir bilgi mevcut değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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