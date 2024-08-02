Huawei, iki yeni tablet modeliyle pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor

Huawei, yeni nesil MatePad serisi ile tablet pazarındaki yerini güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, 6 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak olan iki yeni tablet modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Huawei MatePad Pro ve MatePad Air, estetik tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek.
Huawei, MatePad Pro modelinin tasarımına dair ipuçları paylaştı. Geniş ekranı ve ince çerçeveleriyle öne çıkan bu tablet, oldukça şık bir görünüm sunuyor. MatePad Pro, kullanıcılara bir kalem ve klavye ile birlikte gelecek. Bu aksesuarların, sorunsuz bir kablosuz bağlantı sağlamak için NearLink teknolojisini kullanması bekleniyor.
Huawei Central’e göre, MatePad Pro'nun 12.2 inç çift katmanlı OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Tabletin siyah, beyaz ve altın rengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağını da belirtelim.
Diğer yandan, Huawei MatePad Air de oldukça iddialı bir cihaz. Huawei, bu modeli dört farklı renkte tanıttı: Beyaz, yeşil, sakura pembe ve gül altını. MatePad Air'in tasarımı, önceki nesillerden farklılık gösteriyor ve arka tarafta yatay bir kamera düzeni içeriyor. Bu kamera düzeni, Huawei Nova 12 Ultra modelini anımsatmış.
MatePad Air'in 11.95 inç ekrana sahip olacağı ve 66W hızlı şarj desteği sunacağı konuşuluyor. Ancak, diğer teknik özellikler konusunda henüz net bir bilgi mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.