Huawei, iki yeni tablet modeliyle pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor

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Huawei, yeni nesil MatePad serisi ile tablet pazarındaki yerini güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, 6 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak olan iki yeni tablet modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Huawei MatePad Pro ve MatePad Air, estetik tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek.

Huawei, MatePad Pro modelinin tasarımına dair ipuçları paylaştı. Geniş ekranı ve ince çerçeveleriyle öne çıkan bu tablet, oldukça şık bir görünüm sunuyor. MatePad Pro, kullanıcılara bir kalem ve klavye ile birlikte gelecek. Bu aksesuarların, sorunsuz bir kablosuz bağlantı sağlamak için NearLink teknolojisini kullanması bekleniyor.

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Huawei Central’e göre, MatePad Pro'nun 12.2 inç çift katmanlı OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Tabletin siyah, beyaz ve altın rengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağını da belirtelim.

Diğer yandan, Huawei MatePad Air de oldukça iddialı bir cihaz. Huawei, bu modeli dört farklı renkte tanıttı: Beyaz, yeşil, sakura pembe ve gül altını. MatePad Air'in tasarımı, önceki nesillerden farklılık gösteriyor ve arka tarafta yatay bir kamera düzeni içeriyor. Bu kamera düzeni, Huawei Nova 12 Ultra modelini anımsatmış.

MatePad Air'in 11.95 inç ekrana sahip olacağı ve 66W hızlı şarj desteği sunacağı konuşuluyor. Ancak, diğer teknik özellikler konusunda henüz net bir bilgi mevcut değil.

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