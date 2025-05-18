AMD Zen 7 işlemcilerden ilk bilgiler sızdırıldı: Yeni 3D çekirdekleri ve dahası

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Tam Boyutta Gör AMD’nin Zen 7 mimarisiyle ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni nesil işlemciler, geleneksel V-Cache tasarımından farklı olarak 3D çekirdek mimarisine geçiş yapıyor. Daha da önemlisi bu gelişme, oyun performansında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Yeni 3D çekirdekleri ve dahası

Paylaşılan sızıntıya göre Zen 7 işlemcilerde üç farklı çekirdek türü kullanılacak. Bunlar yüksek performanslı ana çekirdekler, yüksek yoğunluklu iş yükleri için "dense" çekirdekler ve düşük güç tüketimine odaklı verimlilik çekirdekleri. Bu hibrit yapı ise, enerji verimliliğiyle performansı aynı mimaride birleştirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca yeni nesil CCD yongaları TSMC'nin 2nm sınıfındaki en gelişmiş üretim süreci olan A14 ile üretilecek. Bu süreç aynı zamanda "backside power delivery" yani arka güç dağıtımı gibi modern silikon tasarımı tekniklerini de destekliyor. 3D çekirdeklerin altına yerleştirilen SRAM yongaları ise mevcut N4 süreciyle üretilecek ve klasik V-Cache birimlerinden farklı bir yapı sunacak.

Tam Boyutta Gör Moore's Law is Dead'e göre bu yeni mimari, oyunlarda "absürt seviyede" performans artışları sağlayacak potansiyele sahip. Henüz nihai konfigürasyonlar ise netleşmedi.

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Zen 7 tabanlı işlemcilerin 2028 yılına doğru piyasaya çıkması bekleniyor.. Bu süre zarfında AMD, önce Zen 6 ailesiyle masaüstü ve mobil pazarları hedefleyecek. Ancak Zen 7 mimarisi, şirketin uzun vadeli yol haritasında en iddialı adımlardan biri olabilir.

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