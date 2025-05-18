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    Huawei durmuyor: Ascend 910 serisi 700 bin satışa gidiyor

    Huawei, Ascend 910C üretiminde düşük verim sorununa rağmen 2025’te 700.000 adedin üzerinde satış hedefliyor. Ayrıca şirkete ait litografi makineleri de yolda.  

    Huawei durmuyor: Ascend 910 serisi 700 bin satışa gidiyor Tam Boyutta Gör
    ABD ambargolarına rağmen yapay zeka ve donanım pazarında yürüyen Huawei, Nvidia'yı sıkıştırmaya devam ediyor. Şirketin Ascend çipleri dünya geneline yayılırken, Çin'in yerel AI pazarında ise rakibinin hakimiyetini kırmaya başladı. Son olarak sektörden gelen raporlar, Huawei'nin Ascend serisi için umut verici bir tablo çiziyor.

    Satışlar beklentileri aşabilir

    Kaçıranlar için Çin'de önemli bir paya sahip olan Ascend 910C, beklenen performansı veremedi ancak rakibi karşısında nispeten başarılı olmaya başardı. Bu konuda FP16'da 800 TFLOP/s işlem gücü sağlamak için iki eski 910B çipini birleştiren yonga, NVIDIA'nın H100 GPU'suyla aynı seviyede kabul ediliyor ve Çin'in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC'e güveniyor.

    Sektörden gelen raporlar ise Huawei için umut verici. Japon Mizuho Bankası’na göre şirket, 2025'te Ascend 910 serisinden 700 bin adet satabilir. Bu rakam, üretimdeki kısıtlamalara rağmen oldukça iddialı. Diğer tarafta Huawei'nin Çin’deki 11 farklı dökümhaneyle üretimi artırmaya çalıştığı, hatta ASML’ye rakip olabilecek bir litografi sistemi üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. 

    Tabii ki tüm bu gelişmelere rağmen Huawei, hala ciddi üretim sorunlarıyla karşı karşıya. Çip üretiminde SMIC'e bağımlı olan şirket, düşük üretim verimiyle mücadele ediyor. Ayrıca yeni modellerde halen HBM2 gibi eski bellek teknolojileri kullanılıyor. Bu da performans artışına rağmen enerji verimliliğinde sınırlamalara neden oluyor.

    Bu gelişmelere kıyasla ABD tarafınında boş durmadığını söyleyelim. Son düzenlemelere göre, Ascend 910 serisinin yurt dışı kullanımı da ihracat yasaklarına dahil edildi. Bu durum, Huawei’nin küresel pazarda önünü kesebilir. Ancak Çin içinde rekabet giderek kızışıyor.

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    TheLuBu 10 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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