Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arrow Lake Refresh yakında geliyor: Core Ultra 200'e katılacak

    Arrow Lake Refresh, iptal söylentilerinin aksine Intel'in Core Ultra 200 serisi içinde yer alabilir. Yenileme, yalnızca K serisi üst segment modelleri hedefleyecek.

    Intel Arrow Lake Refresh için sürpriz: Core Ultra 200'e katılacak Tam Boyutta Gör
    Intel, masaüstü ve dizüstü platformlarında yer alan Arrow Lake serisi için yeni bir güncellemeye gidiyor. Daha önce iptal edildiği söylenen Arrow Lake Refresh (ARL-R), yeni sızıntıya göre tekrar gündemde ve Core Ultra 200 serisinde yalnızca üst segment K serisi işlemcilerle sınırlı kalabilir. 

    İşlemciler 2025 sonunda geliyor

    Yeni paylaşılan bilgilere göre, Arrow Lake Refresh işlemciler, iptal söylentilerinin aksine tekrar plana alındı. Bu güncellemeyle birlikte performansta büyük bir sıçrama beklenmese de, daha yüksek saat hızları ve NPU tarafında iyileştirmeler olacak. Ayrıca önceki raporlarla uyumlu şekilde, çekirdek sayısında bir artışın planlanmadığı da yeniden doğrulandı.

    • Intel LGA-1200
    • 12. Nesil – Alder Lake-S
    • 13.Nesil – Raptor Lake-S
    • 14.Nesil – Raptor Lake-S Refresh
    • Intel LGA-1851
    • Core (Ultra) 200 – Arrow Lake-S
    • Core (Ultra) 200 Refresh – Arrow Lake-S Refresh
    • Intel LGA-1954
    • Core (Ultra) 300 – Nova Lake-S (belirsiz)

    Sızıntının bir diğer dikkat çekici detayı ise zamanlama. Core 300 serisinin yıl sonunda çıkması beklenen Panther Lake mimarisiyle geleceği düşünülürse, Arrow Lake Refresh Core 200 serisinin bundan önce piyasaya sürülmesi muhtemel. Bu da LGA-1851 soketinin sadece bir nesil boyunca, yani Core 200 ve ARL-Refresh yenilemesiyle birlikte kullanılacağını gösteriyor.

    Henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da, ARL-R'nin 2025 yılı bitmeden piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla lastik basınç sensörü sönmüyor elektrikli araç şarj uzatma kablosu nasıl olmalı çamaşır makinesi çorap yutar mı cin çağırmak için ne yapmalıyız nvidia denetim masası ekran bölümü yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16
    Apple iPhone 16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum