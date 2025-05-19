Intel Arrow Lake Refresh yakında geliyor: Core Ultra 200'e katılacak

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Tam Boyutta Gör Intel, masaüstü ve dizüstü platformlarında yer alan Arrow Lake serisi için yeni bir güncellemeye gidiyor. Daha önce iptal edildiği söylenen Arrow Lake Refresh (ARL-R), yeni sızıntıya göre tekrar gündemde ve Core Ultra 200 serisinde yalnızca üst segment K serisi işlemcilerle sınırlı kalabilir.

İşlemciler 2025 sonunda geliyor

Yeni paylaşılan bilgilere göre, Arrow Lake Refresh işlemciler, iptal söylentilerinin aksine tekrar plana alındı. Bu güncellemeyle birlikte performansta büyük bir sıçrama beklenmese de, daha yüksek saat hızları ve NPU tarafında iyileştirmeler olacak. Ayrıca önceki raporlarla uyumlu şekilde, çekirdek sayısında bir artışın planlanmadığı da yeniden doğrulandı.

Intel LGA-1200

12. Nesil – Alder Lake-S

13.Nesil – Raptor Lake-S

14.Nesil – Raptor Lake-S Refresh

Intel LGA-1851

Core (Ultra) 200 – Arrow Lake-S

Core (Ultra) 200 Refresh – Arrow Lake-S Refresh

Intel LGA-1954

Core (Ultra) 300 – Nova Lake-S (belirsiz)

Sızıntının bir diğer dikkat çekici detayı ise zamanlama. Core 300 serisinin yıl sonunda çıkması beklenen Panther Lake mimarisiyle geleceği düşünülürse, Arrow Lake Refresh Core 200 serisinin bundan önce piyasaya sürülmesi muhtemel. Bu da LGA-1851 soketinin sadece bir nesil boyunca, yani Core 200 ve ARL-Refresh yenilemesiyle birlikte kullanılacağını gösteriyor.

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Henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da, ARL-R'nin 2025 yılı bitmeden piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerek.

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