Intel Arrow Lake Refresh yakında geliyor: Core Ultra 200'e katılacak

İşlemciler 2025 sonunda geliyor
Yeni paylaşılan bilgilere göre, Arrow Lake Refresh işlemciler, iptal söylentilerinin aksine tekrar plana alındı. Bu güncellemeyle birlikte performansta büyük bir sıçrama beklenmese de, daha yüksek saat hızları ve NPU tarafında iyileştirmeler olacak. Ayrıca önceki raporlarla uyumlu şekilde, çekirdek sayısında bir artışın planlanmadığı da yeniden doğrulandı.
- Intel LGA-1200
- 12. Nesil – Alder Lake-S
- 13.Nesil – Raptor Lake-S
- 14.Nesil – Raptor Lake-S Refresh
- Intel LGA-1851
- Core (Ultra) 200 – Arrow Lake-S
- Core (Ultra) 200 Refresh – Arrow Lake-S Refresh
- Intel LGA-1954
- Core (Ultra) 300 – Nova Lake-S (belirsiz)
Sızıntının bir diğer dikkat çekici detayı ise zamanlama. Core 300 serisinin yıl sonunda çıkması beklenen Panther Lake mimarisiyle geleceği düşünülürse, Arrow Lake Refresh Core 200 serisinin bundan önce piyasaya sürülmesi muhtemel. Bu da LGA-1851 soketinin sadece bir nesil boyunca, yani Core 200 ve ARL-Refresh yenilemesiyle birlikte kullanılacağını gösteriyor.
Henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da, ARL-R'nin 2025 yılı bitmeden piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.