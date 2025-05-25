Galaxy Watch 8 Classic'in görselleri ortaya çıktı: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında Galaxy Fold 7 ve Flip 7 ile birliklte Galaxy Watch 8 serisi akıllı saatlerini tanıtması bekleniyor. Yeni seride, Watch 7'de atlanan Classic modeli de yer alacak. Ortaya çıkan görseller, Galaxy Watch 8 Classic'in tasarımını gözler önüne serdi.

OnLeaks tarafından ortaya çıkarılan yüksek çözünürlüklü render görüntüleri, Watch 8 Classic'in alışılagelmiş dairesel tasarım yerine Galaxy Watch Ultra gibi daha köşeli bir tasarımla (squircle) geleceğini ortaya koyuyor.

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Samsung Galaxy Watch 8 Classic beklenen özellikler

Akıllı saatin ayrıca, önceki nesillerden farklı olarak tek bir 47 mm boyutunda satışa sunulacağı bildiriliyor. Hatırlatmak gerekirse, Watch 4 Classic 42 mm ve 46 mm seçenekleriyle gelirken, Watch 6 Classic 43 mm ve 47 mm boyutlarıyla piyasaya sürülmüştü.

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Sızıntıya göre, Watch 8 Classic biraz daha kalın bir gövdeye sarılı 1,5 inçlik bir ekranla gelecek. Saatin 46 mm x 46,5 mm x 14,2 mm boyutlarında olduğu belirtiliyor. Görüntüler ayrıca, döner çerçevenin geri döndüğünü, iki düğme ve dikkat çekici turuncu bir taç bulunduğunu da doğruluyor. Daha kalın çerçeveye rağmen, Classic'in 425 mAh'den 435 mAh'ye küçük bir pil kapasitesi yükseltmesi sunması bekleniyor.

Samsung, alışıldık lansman takvimine sadık kalırsa, Galaxy Watch 8 serisinin (Classic ve muhtemel yeni Ultra modeliyle birlikte) Temmuz ayında Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte Unpacked etkinliğinde tanıtmasını bekleyebiliriz.

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Samsung Galaxy Watch 8 Classic'in görselleri ortaya çıktı

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