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    Lüks saat markası Hublot, kripto para ile ödeme kabul edecek

    Kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kabul para eden şirketlerin sayısı artıyor. İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot da kripto ile ödeme almaya başlayacak şirketler arasına katıldı
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    Hublot, kripto para ile ödeme kabul edecek
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    Birçok şirket kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak kullanmaya başladı. Son olarak İsviçreli lüks saat markası Hublot‘tan bir hamle geldi. Hublot BitPay aracılığıyla kripto para kabul edeceğini duyurdu. 

    Kısa süre önce İsviçreli lüks saat markası TAG Heuer da müşterilerin akıllı saatlerde NFT’leri saat arayüzü olarak kullanabileceğini açıklamıştı. Son olarak Hublot, BitPay aracılığıyla kripto para birimleri kullanılarak çevrimiçi şekilde satın alınabilecek 200 yeni saat piyasaya sürüyor.

    Hublot, resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde açıklama yaptı:

    “Yalnızca e-ticaret platformunda çevrimiçi olarak sunulacak 200 parçalık sınırlı bir sürüm olan yeni Big Bang Unico Essential Grey ile tanışın. Sadece Hublot Amerika Birleşik Devletleri eBoutique’’imizde müşterilerimiz, BitPay ile belirli kripto para birimlerini kullanarak alışveriş yapabilecekler”

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