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Kısa süre önce web sitesi üzerinden yapılan satın alımlar için kripto para birimi ile ödeme kabul edeceğini açıklayan İsviçre merkezli saat üreticisi TAG Heuer, bu kez başlattığı NFT özelliği ile gündeme geldi. TAG Heuer’ın yaptığı duyuruya göre artık bazı akıllı saat modellerinin yüzlerinde NFT’lerin görüntülenmesine izin verilecek.

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NFT sektörü hemen hemen birçok farklı alanda kendini göstermeye başladı. Son olarak lüks saat üreticisi TAG Heuer’dan bir NFT hamlesi geldi. TAG Heuer, NFT görüntüleme özelliğini tanıttı. Söz konusu açıklama TAG Heuer‘ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

Ayrıca belirtmek gerekirse Tag Heuer, bu özelliği başlatmak için Ledger ile ortaklık kurdu. TAG Heuer NFT arka plan özelliği ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“TAG Heuer, bu değerli ve koleksiyon değeri yüksek sanat eserlerini gerçek dünyaya getirmenin yeni bir yolunu sunuyor. TAG Heuer Connected Calibre E4, orijinalliği garanti etmek için kripto cüzdanınızı bağlayarak NFT sanat eserlerini saatinizde görüntülemenize olanak tanır”

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TAG Heuer akıllı saatlerine NFT arka plan özelliği getirdi