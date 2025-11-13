Qualcomm'dan Snapdragon X PC'lere Android desteği geliyor

Snapdragon X PC'lere Android desteği
Snapdragon X serisi ilk olarak Windows dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmıştı. Qualcomm'un Eylül ayında tanıttığı Snapdragon X2 işlemciler, 2026 baharından itibaren Windows dizüstü bilgisayarlarda yer alacak. Ancak şirketin yeni planı, bu çipleri Android işletim sistemiyle de çalışabilir hale getirmek.
Google'ın ChromeOS ve Android'i birleştirme planları düşünüldüğünde, Qualcomm'un stratejisinin bu geçişle uyumlu olduğunu söyleyelim. Şirket, uzun süredir "AI is the New UI" (Yapay Zeka Yeni Kullanıcı Arayüzüdür) vizyonuyla hareket ediyor ve Snapdragon X serisi bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor. Şimdi ise bu vizyonun Android tarafında da somut karşılık bulması bekleniyor.
Eğer Google yazılım tarafında bu süreci doğru yönetebilirse, Android tabanlı bilgisayarlar Qualcomm'un Snapdragon X çipleriyle güçlü bir alternatif haline gelebilir. Keza, şirketin Windows 11'de yapay zeka özellikleriyle sunduğu deneyim Android paltformuna da taşınmış olacak.