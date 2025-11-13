Giriş
    Qualcomm'dan Snapdragon X PC'lere Android desteği geliyor

    Qualcomm, Snapdragon X işlemcilerine Android desteği eklemeye hazırlanıyor. Şirketin bu hamlesi, Android tabanlı dizüstü bilgisayarların önünü açabilir. İşte detaylar...

    Qualcomm'dan Snapdragon X PC'lere Android desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon X serisi bilgisayar işlemcilerini Android ile uyumlu hale getirmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Windows 11 ekosistemiyle başlayan dönüşüm Android tarafına da taşınabilir. Böylece Android tabanlı bilgisayarların temelleri atılmış olacak.

    Snapdragon X PC'lere Android desteği

    Snapdragon X serisi ilk olarak Windows dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmıştı. Qualcomm'un Eylül ayında tanıttığı Snapdragon X2 işlemciler, 2026 baharından itibaren Windows dizüstü bilgisayarlarda yer alacak. Ancak şirketin yeni planı, bu çipleri Android işletim sistemiyle de çalışabilir hale getirmek. 

    Google'ın ChromeOS ve Android'i birleştirme planları düşünüldüğünde, Qualcomm'un stratejisinin bu geçişle uyumlu olduğunu söyleyelim. Şirket, uzun süredir "AI is the New UI" (Yapay Zeka Yeni Kullanıcı Arayüzüdür) vizyonuyla hareket ediyor ve Snapdragon X serisi bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor. Şimdi ise bu vizyonun Android tarafında da somut karşılık bulması bekleniyor.

    Eğer Google yazılım tarafında bu süreci doğru yönetebilirse, Android tabanlı bilgisayarlar Qualcomm'un Snapdragon X çipleriyle güçlü bir alternatif haline gelebilir. Keza, şirketin Windows 11'de yapay zeka özellikleriyle sunduğu deneyim Android paltformuna da taşınmış olacak.

