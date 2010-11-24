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Huntkey'den 80Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynakları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huntkey'den 80Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynakları
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Huntkey yüksek verimlilik sunan iki yeni güç kaynağı tanıttı. Biri 300 Watt diğeri ise 1200 Watt kapasiteli güç kaynakları 80Plus Gold sertifikasıyla geliyorlar. Yüksek kaliteli güç kaynağına ihtiyaç duyulan ekonomik sistemler için hazırlanan 300 Watt kapasiteli model, Japon kapasitörler kullanıyor ve %91 verimlilik sunuyor.

Hız aşırtmacıları ve performans tutkunlarını hedef alan 1200 Watt kapasiteli model ise, Huntkey'in daha önce pazara sunduğu 80Plus Silver sertifikalı X7 1200 Watt modelinin güncellenmiş versiyonu. Benzer şekilde yüksek kaliteli komponentlere yer verilen güç kaynağı, ATX12V V2.3 ve EPS12V V2.92 standartlarına da destek sunuyor.

6 adet 12v rail kanalına sahip olan ve hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan güç kaynağı, DC - DC modülü ile birlikte eş zamanlı akım dönüştürme (AC - DC) gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Huntkey'in global pazarlama yöneticisi Villa Li açıklamasında "X7 1200W Silver kullanan hız aşırtma fanlarından güzel geri dönüşler aldık, onun yükseltme versiyonunun da kullanıcıları etkileyeceğini düşünüyorum. Bu ürün global olarak lanse ediliyor, 300 Watt 80 Plus Gold modeli ise önce Çin'de sonra global pazarlarda satışa sunulacak." dedi.

80Plus Gold seritifikasıyla dikkat çeken yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarının fiyatları ise açıklanmadı.

Huntkey'den 80Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynakları
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vidoko 9 yıl
300watt yetmez bencede..
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H.E.B Sup 9 yıl
Günümüzde verimliliği %85 altında olan bir psu bence alınmamalı.

Markalardanda kesinlikle şaşılmamalı.

Enermax-Corsair-Antec-SilverStone-Thermaltake-Seasonic ve tabiki PC Power & Cooling
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semih22 9 yıl
o klavye iel mouse ne o öyle yakışmamış.
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ooppss 9 yıl
300w olan download ve multimedya sistemleri için oldukça işe yarayabilir..
ses konusunda da sıkıntısı yoksa piyasada tutulur
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OverClocK1ng 9 yıl
semih22
o klavye iel mouse ne o öyle yakışmamış.

O zaman satamazlar power supply'ı.


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::Ashes:: 9 yıl
500w olsaydı ve trde 100lira civarına bulunsaydı çok iyi olurdu..
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ozkan_tpc 9 yıl
Ekonomik olanı 500w olsa güzel olurdu.
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selahattın ısık 9 yıl
300 wattlık olanı güzel hem 300 watt hemde 100 de 91 verimlilik kolay bulunmuyor tıpkı tr de böyle psu ların bulunmadığı gibi.
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No Way Out 9 yıl
300W'lık PSU'Ya gold sertifikası aldırmak gerçekden takdire değer bir iş, fakat 300w'ın 12v çıkışları hiçbirşeye yetmez isterse %100 verimliliği olsun.
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kamikazeden 9 yıl
300W olanı isterdim aslında ama distribitörlerden getiren olmazki
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