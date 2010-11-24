Huntkey'den 80Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynakları

Huntkey yüksek verimlilik sunan iki yeni güç kaynağı tanıttı. Biri 300 Watt diğeri ise 1200 Watt kapasiteli güç kaynakları 80Plus Gold sertifikasıyla geliyorlar. Yüksek kaliteli güç kaynağına ihtiyaç duyulan ekonomik sistemler için hazırlanan 300 Watt kapasiteli model, Japon kapasitörler kullanıyor ve %91 verimlilik sunuyor.

Hız aşırtmacıları ve performans tutkunlarını hedef alan 1200 Watt kapasiteli model ise, Huntkey'in daha önce pazara sunduğu 80Plus Silver sertifikalı X7 1200 Watt modelinin güncellenmiş versiyonu. Benzer şekilde yüksek kaliteli komponentlere yer verilen güç kaynağı, ATX12V V2.3 ve EPS12V V2.92 standartlarına da destek sunuyor.

6 adet 12v rail kanalına sahip olan ve hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan güç kaynağı, DC - DC modülü ile birlikte eş zamanlı akım dönüştürme (AC - DC) gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Huntkey'in global pazarlama yöneticisi Villa Li açıklamasında "X7 1200W Silver kullanan hız aşırtma fanlarından güzel geri dönüşler aldık, onun yükseltme versiyonunun da kullanıcıları etkileyeceğini düşünüyorum. Bu ürün global olarak lanse ediliyor, 300 Watt 80 Plus Gold modeli ise önce Çin'de sonra global pazarlarda satışa sunulacak." dedi.

80Plus Gold seritifikasıyla dikkat çeken yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarının fiyatları ise açıklanmadı.