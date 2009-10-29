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Huzurlarınızda Motorola Droid

Verizon'a göre iPhone'un yapamadığı herşeyi yapabilen telefon Motorola Droid sonunda gün yüzüne çıktı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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97
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Amerika'nın önde gelen servis sağlayacılarından Verizon, bir süre önce AT&T karşı Apple'ın reklamlarındaki “There is an app for that” cümlesini andıran “There is a map for that” temalı reklamının ardından iPhone'a karşı sert bir reklam kampanyası başlatmıştı. “iDon't-Droid Does” temalı reklamlarda üstü kapalı olarak iPhone'un sahip olmadığı özellikler ön plana çıkartılıyor ve kullanıcılar uyarılıyordu. Reklamın son cümlesi de herşeyi özetler nitelikteydi: “Everything iDon't Droid does-Yapamadığım herşeyi Droid yapar”...

İşte hazırladığı bu reklamlarla iPhone'a, Apple'a ve AT&T'e karşı atak başlatan Verizon merakla beklenen ve iDon't reklamına konu olan Motorola Droid'i sonunda gün yüzüne çıkardı. Telekomünikasyon denilince akla gelen firmaların başında gelen Motorola'nın yeni telefonu Droid'i biraz daha yakından tanıyalım.

Droid adından da anlaşılacağı gibi Google'un popüler açık kaynaklı işletim sistemi Android'in son versiyonu 2.0 “Eclair-Ekler” de çalışıyor. Bu sayede kullanıcılarına daha hızlı internet deneyimi sunan Droid, 3.7 inç boyutlarında WVGA yani 480 x 854 piksel çözünürlüğünü destekleyen 16:9 oranında geniş ekrana sahip. Cihaz gücünü 500MHz saat hızına sahip Arm® Cortex™ A8 işlemcisinden alırken, bünyesinde ivmeölçer, yakınlık, ışık ve pusula sensörleri bulunduruyor. 5 Megapiksellik kameraya ve LED flaşa sahip olan Droid, Android 2.0'ın flaş, sayısal yakınlaştırma gibi kamera uygulamasındaki yeniliklerden dolayı kullanıcının karşısına daha performanslı bir kamera ile çıkıyor. 16GB'lık depolama alanıyla gelen Droid microSDHC girişi sayesinde kullanıcıya depolama alanını 32GB'a kadar yükseltme şansı da veriyor. Dahili QWERTY klavyesinin yanında Android 2.0 ile daha gelişmiş sanal klavyeye de sahip olan Droid, 60.00 x 115.80 x 13.70 mm ölçülerinde ve 169 gram kütlesinde. Bluetooth v2.1 ve 802.11 b,g kablosuz teknolojilerine destek veren Motorola'nın yeni akıllı telefonu CDMA 1X 800/1900, EVDO rev. A iletişim standartıyla uyumlu olduğundan GSM ve HSPA ağlarıyla iletişimin sağlandığı ülkelere ise şimdilik hitap etmiyor. Motorola Droid'de iPhone ve iPod'larda bulunmayan değiştirilebilir pil tercih edilmişken; Youtube, Amazon MP3 Store, Google Search by Voice ve Facebook uygulamalarının yanında Google'ın Android 2.0 ile hayata geçirdiği navigasyon servisi Google Maps Navigation uygulaması da yüklü olarak geliyor.

Verizon tarafından 200 dolarlık peşin ödemenin yanında 2 yıllık kontratlı olarak 6 Kasım'da kullanıcıyla buluşacak. Droid için hazırladığı özel siteyle ve bir süre önce başlanan reklam kampanyasıyla Droid'i çok önemsediği belli olan Verizon'un, iPhone ve AT&T karşı kampanyada başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek. Motorola Droid'in Avrupa pazarındaki geleceğinin ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Huzurlarınızda Motorola Droid
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Droid, dahili QWERTY klavyeyle kullanıcılarına daha rahat mesajlaşma deneyimi sunuyor

Huzurlarınızda Motorola Droid
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Verizon-Motorola Droid, Android 2.0 "Eclair" işletim sistemine sahip

Huzurlarınızda Motorola Droid
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Droid, içersinde YouTube ve Maps Navigations servislerinin de bulunduğu 12 Google servisiyle uyumlu çalışıyor


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Chaghatai 9 yıl
gece bekçisi deli maymun ve dier tartışanlar...
bence tartışmanz çok gereksz, kmisi dokunmatiğin yanında klavye olsun ister, kimisi istemez bu bir zevk meselesi..ifonun dokunmatiği zaten ii olduğu için çok aşırı bir ihtiyaç yok ama ne biliim mesela samsung jette ya da omniada var..
bazı klavyeli teller cidden takoz gbi gözüküyor, fakat eğer ne biliim cihazın estetiğini bozmalarsa, telefonun dokunmatiği mükemmel bile olsa, en azından mesaj yazarken ekran küçülmez, ayrıca bazı insanlar mesaj yazrken tuşa basmayı sewior, benm böle çok arkadaşım var...
sonuç olarak 2 tarafın da haklı olduğu yönler var:)
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KENSHIN 9 yıl
Ne zaman çıkıyor Türkiye'de? Tam tarih belli mi?
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SerhanUygur 9 yıl
What iDONT, Droid Does...

For example,

Ugly chasis,
Ugly interface :)
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Instant Request Pærty 9 yıl
iyi telefonda milestoneun tipi kötü
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Public_Enemy 9 yıl
Bildiğim kadarı ile önemli bir özellik olarak bu telefonda, 600mhz ARM işlemcinin yanında birde PowerVR grafik işlemcisi var.
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gezizekalı 10 yıl
Harika birşey gibi görünüyor tabi inşallah öyledir umarım sanırım.
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..Knight.. 10 yıl
Motorola Droid - iPhone 3GS - Palm Pre karşılaştırması;

phonearena.com/...
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Sproob 10 yıl
oldum olası motorolaya alışamadım tasarım yine kötü
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.Tolga 10 yıl
bence pek bir özelliği yok bu telefonun bir sürü böyle telefon var artık
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sioux 10 yıl

Tlg.RBTR

bence pek bir özelliği yok bu telefonun bir sürü böyle telefon var artık



tebrik ederim...



neyse


bu telefonu çok yakında abd den edineceğimdir, ayrıca bahsedildiği gibi cdma değil gsm'i de babalar gibi desteklemektedir bu Moto
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oranj001 10 yıl

Tlg.RBTR

bence pek bir özelliği yok bu telefonun bir sürü böyle telefon var artık



Hocam varda hiçbiri motorola gibi değildir şuan piyasada 5 megapiksel diye geçinen telefonlar ile motorolanın 2 megapiksellik kamerası karşılastırılsa motorola çoğu modeli geçer adamlar ( samsung,lg,nokıa vs.) gibi her hafta yeni bir model çıkarmıyorlar uzun aralıklarla çıkarıyor motorola kullanımış biri olarak bence çok kaliteli telefonlar yapıyorlar örneğin nasıl iphone az ama öz yapıyorsa motorolada aynen öyle az model çıkarıyor ama çıkardımıda bütün özelliklerini tam olarak kullanabiliceğin kaliteli bir telefon çıkarıyor bence dokunmatiği,kamerası,malzeme kalitesi vs. çok çok iyidir
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sft67 10 yıl
güzel bi tasarımı var beğendim
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axxaya 10 yıl
telefon güzel
herneyse benim bir sorum olacak, ilk yazıda açıklama göremedim,, o tuşların yanında küçük dikdörtgen bir parça var, laptoplardaki gibi parmak izi okuyucu gibi birşeymi o nedir??
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cssbaycelebi 10 yıl
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Fashionality 10 yıl
gecebekcisi dstum konudaki tum mesajlarını okuyamadım ama genel olarak fiziksel klavyenın sanal klavyeden (özellikle iphone un klavyesınden) daha iyi oldugunu yazmıssın.. sana su kadarını soyluyorum ister bu telefon ister htc nin fiziksel klavyeli telefonları ister n97 olsun ben iphone un sanal klavyesiyle yazmak hepsinden daha hızlı ve daha rahat
eğer elinde bu bahsetiğim cihazlar gibi fiziksel klavyeli bi mobil cihazı olan varsa kapışabiliriz
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sertacaygun 10 yıl
150TL'lik bir Nokia cep telefonu (T9 olması şart ban göre), bir de güzel bir netbook...
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drsphex 10 yıl

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aoguz 10 yıl
"Tuttugundan falan degil. Eger fiziksel klavye varsa "dokunmatik ekran" olmamis demektir."
DelyMaymun, Bu cihazın ekranının kapasitif olduğuna dikkatini çekerim.
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