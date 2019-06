Huzurlarınızda Motorola Droid

Amerika'nın önde gelen servis sağlayacılarından Verizon, bir süre önce AT&T karşı Apple'ın reklamlarındaki “There is an app for that” cümlesini andıran “There is a map for that” temalı reklamının ardından iPhone'a karşı sert bir reklam kampanyası başlatmıştı. “iDon't-Droid Does” temalı reklamlarda üstü kapalı olarak iPhone'un sahip olmadığı özellikler ön plana çıkartılıyor ve kullanıcılar uyarılıyordu. Reklamın son cümlesi de herşeyi özetler nitelikteydi: “Everything iDon't Droid does-Yapamadığım herşeyi Droid yapar”...

İşte hazırladığı bu reklamlarla iPhone'a, Apple'a ve AT&T'e karşı atak başlatan Verizon merakla beklenen ve iDon't reklamına konu olan Motorola Droid'i sonunda gün yüzüne çıkardı. Telekomünikasyon denilince akla gelen firmaların başında gelen Motorola'nın yeni telefonu Droid'i biraz daha yakından tanıyalım.

Droid adından da anlaşılacağı gibi Google'un popüler açık kaynaklı işletim sistemi Android'in son versiyonu 2.0 “Eclair-Ekler” de çalışıyor. Bu sayede kullanıcılarına daha hızlı internet deneyimi sunan Droid, 3.7 inç boyutlarında WVGA yani 480 x 854 piksel çözünürlüğünü destekleyen 16:9 oranında geniş ekrana sahip. Cihaz gücünü 500MHz saat hızına sahip Arm® Cortex™ A8 işlemcisinden alırken, bünyesinde ivmeölçer, yakınlık, ışık ve pusula sensörleri bulunduruyor. 5 Megapiksellik kameraya ve LED flaşa sahip olan Droid, Android 2.0'ın flaş, sayısal yakınlaştırma gibi kamera uygulamasındaki yeniliklerden dolayı kullanıcının karşısına daha performanslı bir kamera ile çıkıyor. 16GB'lık depolama alanıyla gelen Droid microSDHC girişi sayesinde kullanıcıya depolama alanını 32GB'a kadar yükseltme şansı da veriyor. Dahili QWERTY klavyesinin yanında Android 2.0 ile daha gelişmiş sanal klavyeye de sahip olan Droid, 60.00 x 115.80 x 13.70 mm ölçülerinde ve 169 gram kütlesinde. Bluetooth v2.1 ve 802.11 b,g kablosuz teknolojilerine destek veren Motorola'nın yeni akıllı telefonu CDMA 1X 800/1900, EVDO rev. A iletişim standartıyla uyumlu olduğundan GSM ve HSPA ağlarıyla iletişimin sağlandığı ülkelere ise şimdilik hitap etmiyor. Motorola Droid'de iPhone ve iPod'larda bulunmayan değiştirilebilir pil tercih edilmişken; Youtube, Amazon MP3 Store, Google Search by Voice ve Facebook uygulamalarının yanında Google'ın Android 2.0 ile hayata geçirdiği navigasyon servisi Google Maps Navigation uygulaması da yüklü olarak geliyor.

Verizon tarafından 200 dolarlık peşin ödemenin yanında 2 yıllık kontratlı olarak 6 Kasım'da kullanıcıyla buluşacak. Droid için hazırladığı özel siteyle ve bir süre önce başlanan reklam kampanyasıyla Droid'i çok önemsediği belli olan Verizon'un, iPhone ve AT&T karşı kampanyada başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek. Motorola Droid'in Avrupa pazarındaki geleceğinin ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Droid, dahili QWERTY klavyeyle kullanıcılarına daha rahat mesajlaşma deneyimi sunuyor

Verizon-Motorola Droid, Android 2.0 "Eclair" işletim sistemine sahip

Droid, içersinde YouTube ve Maps Navigations servislerinin de bulunduğu 12 Google servisiyle uyumlu çalışıyor