Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor

Tam Boyutta Gör

Bugün dünya üzerinde kaliteli suya erişmekte zorlanan büyük bir insan topluluğu var. Bununla birlikte suya erişim imkanı olan toplumlarda da aşırı bir israfın olduğu gözlerden kaçmıyor. Sayısız uyarı yapılmasına rağmen insanlar suyu hiç bitmeyecekmiş gibi hoyratça kullanıyor. Pek çok girişim insanların suyu tasarruflu kullanabilmesi için yöntemler geliştiriyor. Hydraloop bunlardan birisi.

İlginizi Çekebilir

Samsung da iç mekan bitki yetiştirme sistemi geliştirdi

Hydraloop özellikleri ve fiyatı

CES 2020 fuarında sergilenen Hydraloop bir buzdolabı boyutlarında atık su dönüşüm cihazı. Evinizdeki atık su giderine monte edilen Hydraloop sofistike teknolojiler kullanarak gri suyu belirli ölçüde temiz bir hale getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Sennheiser aktif gürültü engellemeyi biraz daha uygun fiyata sunacak"

Cihaz içerisinde katmanlar atık suyu çökeltme, ayrıştırma, sıvı ayrıştırma, bölümleme gibi işlemlerden geçiriyor. Son olarak kalan suya nem uygulanıyor ve son olarak ultra viyole ışın ile dezenfekte ediliyor. Elbette içilebilir sudan bahsetmiyoruz ancak tuvalette, çamaşır makinelerinde, bahçelerde veya havuzlarda rahatça kullanılabiliyor. Bu işleme süreci dev atık su işleme tesislerindekiler ile aynı.

Firma yetkilileri 4 kişilik bir ailede Hydraloop kullanarak yılda 80 bin litre su tasarruf edilebileceğini hesaplamış. Sadece ev için değil ülkenin su kaynakları için de oldukça önemli bir rakam. Hydraloop sistemi 4000$ fiyat etiketine sahip ve bugüne kadar 100 adet satılmış durumda.

https://www.engadget.com/2020/01/08/hydraloop-home-water-recycler-ces-sustainabilty/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.