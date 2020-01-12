Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor

Bugün dünya üzerinde kaliteli suya erişmekte zorlanan büyük bir insan topluluğu var. Bununla birlikte suya erişim imkanı olan toplumlarda da aşırı bir israfın olduğu gözlerden kaçmıyor. Sayısız uyarı yapılmasına rağmen insanlar suyu hiç bitmeyecekmiş gibi hoyratça kullanıyor. Pek çok girişim insanların suyu tasarruflu kullanabilmesi için yöntemler geliştiriyor. Hydraloop bunlardan birisi.İlginizi Çekebilir Samsung da iç mekan bitki yetiştirme sistemi geliştirdi
Hydraloop özellikleri ve fiyatı
CES 2020 fuarında sergilenen Hydraloop bir buzdolabı boyutlarında atık su dönüşüm cihazı. Evinizdeki atık su giderine monte edilen Hydraloop sofistike teknolojiler kullanarak gri suyu belirli ölçüde temiz bir hale getiriyor.
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Cihaz içerisinde katmanlar atık suyu çökeltme, ayrıştırma, sıvı ayrıştırma, bölümleme gibi işlemlerden geçiriyor. Son olarak kalan suya nem uygulanıyor ve son olarak ultra viyole ışın ile dezenfekte ediliyor. Elbette içilebilir sudan bahsetmiyoruz ancak tuvalette, çamaşır makinelerinde, bahçelerde veya havuzlarda rahatça kullanılabiliyor. Bu işleme süreci dev atık su işleme tesislerindekiler ile aynı.
Firma yetkilileri 4 kişilik bir ailede Hydraloop kullanarak yılda 80 bin litre su tasarruf edilebileceğini hesaplamış. Sadece ev için değil ülkenin su kaynakları için de oldukça önemli bir rakam. Hydraloop sistemi 4000$ fiyat etiketine sahip ve bugüne kadar 100 adet satılmış durumda.
https://www.engadget.com/2020/01/08/hydraloop-home-water-recycler-ces-sustainabilty/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hanımların en başta ve derhal terketmesi gereken yoğun kimyasal kullanımları,
çamaşır suyu, deterjan, yumuşatıcı, yüzey temizleyici, cam temizleyici, adını bile hatırlamadığım vs.vs.vs o kadar çok ki..!
halbuki karbonat, sirke, arap sabunu gibi çok çok daha doğal alternatifler kullanabilecekken,
bunlardan gelen gri su pekala arıtılabilir,
siyah su içinse en yeni karavan modellerinde görmeye başladığımız, 500 derecede yakmak veya kompost tuvalet sistemi dışkının doğaya salınmadan kül olması veya bakteriler tarafından yok edilmesi hijyenik olarak en ideal çözüm.
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