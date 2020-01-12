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    Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor

    Hydraloop atık su dönüşüm sistemi evinizin gri su giderine bağlanarak çok katmanlı ve detaylı bir arıtım sürecinden geçiriyor ve sonrasında belirli temizlikte su ortaya çıkarıyor.
    1 hf.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor
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    Bugün dünya üzerinde kaliteli suya erişmekte zorlanan büyük bir insan topluluğu var. Bununla birlikte suya erişim imkanı olan toplumlarda da aşırı bir israfın olduğu gözlerden kaçmıyor. Sayısız uyarı yapılmasına rağmen insanlar suyu hiç bitmeyecekmiş gibi hoyratça kullanıyor. Pek çok girişim insanların suyu tasarruflu kullanabilmesi için yöntemler geliştiriyor. Hydraloop bunlardan birisi.

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    Hydraloop özellikleri ve fiyatı

    CES 2020 fuarında sergilenen Hydraloop bir buzdolabı boyutlarında atık su dönüşüm cihazı. Evinizdeki atık su giderine monte edilen Hydraloop sofistike teknolojiler kullanarak gri suyu belirli ölçüde temiz bir hale getiriyor.

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    Cihaz içerisinde katmanlar atık suyu çökeltme, ayrıştırma, sıvı ayrıştırma, bölümleme gibi işlemlerden geçiriyor. Son olarak kalan suya nem uygulanıyor ve son olarak ultra viyole ışın ile dezenfekte ediliyor. Elbette içilebilir sudan bahsetmiyoruz ancak tuvalette, çamaşır makinelerinde, bahçelerde veya havuzlarda rahatça kullanılabiliyor. Bu işleme süreci dev atık su işleme tesislerindekiler ile aynı.

    Firma yetkilileri 4 kişilik bir ailede Hydraloop kullanarak yılda 80 bin litre su tasarruf edilebileceğini hesaplamış. Sadece ev için değil ülkenin su kaynakları için de oldukça önemli bir rakam. Hydraloop sistemi 4000$ fiyat etiketine sahip ve bugüne kadar 100 adet satılmış durumda.



    https://www.engadget.com/2020/01/08/hydraloop-home-water-recycler-ces-sustainabilty/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip 1 hf. en beğenilen
    Peki bu cihazla su tasarrufu yaparken, bu cihazın yakacağı elektrik israfını karşılayabilmek içinde artan suyla mini baraj mı kuracağız eve. Onu da çıkartırlar yakında. Daha çok kendi elektriklerini üretebilen, hatta fazlasını devlete satabilen gelişmiş, bizi kıskanan ülkelere yarar bu cihaz.
    Peki bu cihazla su tasarrufu yaparken, bu cihazın yakacağı elektrik israfını karşılayabilmek içinde artan suyla mini baraj mı kuracağız eve. Onu da çıkartırlar ...
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    SeKSandDoRT 1 hf.

    hanımların en başta ve derhal terketmesi gereken yoğun kimyasal kullanımları,

    çamaşır suyu, deterjan, yumuşatıcı, yüzey temizleyici, cam temizleyici, adını bile hatırlamadığım vs.vs.vs o kadar çok ki..!

    halbuki karbonat, sirke, arap sabunu gibi çok çok daha doğal alternatifler kullanabilecekken,

    bunlardan gelen gri su pekala arıtılabilir,

    siyah su içinse en yeni karavan modellerinde görmeye başladığımız, 500 derecede yakmak veya kompost tuvalet sistemi dışkının doğaya salınmadan kül olması veya bakteriler tarafından yok edilmesi hijyenik olarak en ideal çözüm.

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    reaper2346 1 hf.
    Hail hydra
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    darkfriairs 1 hf.
    Atık su dönüşümü başlıyor çok iddialı bri cümle olmuş. Koca belediyelerin, ko firmaların atıklarını dereye arıtmadan saldığı gerçeğini görmezden gelmemek gerekiyor.
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    burakdc 1 hf.
    Urun alıcı bulabılırmı bılemeıyorum ama bızım gıbı evlerın metrekaresı ortalama maxımum 100m2 kare olan ulkelerde yer ısrafı olarak gorulecek ayrıca fıyatının yukseklıgını ve tuketecegı elektrıgı hıc hesaba katmıyorum ıslem sırasında cıkaracagı ses yayacagı ısı uretecegı atık madde ve onun ne olacagı aynızamanda bakım sıkılıgı ve masrafı ve mevcut tesısatın ona gore sekıllendırılmesının malıyetlerı ve arıza yaptıgında eskı sısteme donus ııcn bır bypass sıstemının gereklılıgı gıbı konulara degınılmemıs bıle. Diyeceksınız kı bunu zaten fotograftakı gıbı koyunde kasabasında yasayan ınsan lar alır hem havuzunu doldurur hemde camasırını yıkar aynı suyla. suyu denızden arıtmak varken bana hala bu tıp yontemlerı kullanmak gereksız ve verımsız gelıyor. Bunun yerıne fızıksel arıtmayla kum tas cakıl (quartz) konulup fızıksel kırlerı ve partıkullerı tuttuktan sonra sonra buyuk bır tankın ıcıerısıne (1000.000.000 lt.) tuzlu denız suyu koyup onuda gunes enerjısı ıle kaynatıp buharından enerjı uretıldıkten sonra yogunlasmıs buharınıda bu uretılen enerjıyle temızlenmıs partıkullerınden arıtılmıs hava ıle oksıjenlendırılıp bıyolojık arıtma saglayıp yanızamanda yıne gunesın uv sıne maruz bırakıp tam temızlık saglamak varken ve bunu devlet projesı olarak dusunmek varkjen nıye ınsanalar suyumu ben temızlıcem dıye ugrasırlar anlamıyorum. bu cıhazın mızleyecegı su mıktarı ıcın yakacagı elektrıgın kac lıtre suyu kırletecegının farkındamı acaba kullanacak olanlar onu merak edıyorum.
    Yanıtla +2
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    alabamalı 1 hf.
    Bahçe sulamak, tuvalette kullanmak için güzel çözüm ancak sebep olacağı sera gazı salımını düşünce çok çevreci olduğuda söylenemez.
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    smart1978 1 hf.
    Sehirlerdeki devasa sistemin portatifi olmus :) . Gerci Turkiye gibi Muslumanlarin daha dogrusu 5 vakit namaz kilanlarin su tuketimini ele alirsa bu tur cihazlardan once Musluman bireylerin yapmasi gereken cok seyler vardir ... Gunde 5 vakit abdest alinmasi su israfidir. Damlaya damlaya gol olur misali. Oyle boyle basit birsey degil. Israf haramdir ... Atik su kullanan bu tur cihazlarin yapilmasindaki gerekce malum kuresel iklim bozuklugu isinma su kitliklari ... Boyle bir ortamda bu cihazi alip ayni anda 5 kere abset her gun alimi ile kisi basina bunu bir de aile fertlerini de katarsak su israfini da gormeniz gerekir. Kimse o su israf olmadi demesin sonucta israf olmustur! Kendimiz dini inanclar kaygisi ile israf degildir diyemeziz dini mantik dini inanisa da sirktir kufurdur keza ...
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    Spider_hip 1 hf. smart1978
    Bence abdest iyi bir şey. Yani en azından bir şekilde insanlar temizleniyor. Aksi taktirde oluşacak mikrobu, kokuyu düşünemiyorum. Örneğin güneyde tatil falan yaparken o kadar çok denk geliyorum ki, hemen hemen yabancıların hiç birisi tuvaletten sonra ellerini yıkamıyorlar. Bence çok iğrenç. Rusu, almanı, ingilizi hemen hemen hepsinde denk geldim. Zaten taharet musluğu alışkanlıkları da yok. Yani bana iğrenç geliyor.
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    Spider_hip 1 hf. en beğenilen
    Peki bu cihazla su tasarrufu yaparken, bu cihazın yakacağı elektrik israfını karşılayabilmek içinde artan suyla mini baraj mı kuracağız eve. Onu da çıkartırlar yakında. Daha çok kendi elektriklerini üretebilen, hatta fazlasını devlete satabilen gelişmiş, bizi kıskanan ülkelere yarar bu cihaz.
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    2125 kez okundu.
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