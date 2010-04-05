i3, i5 ve i7'li Macbook-Macbook Pro ve Air, Nisan ayında satışa sunulabilir

Uzun süredir beklenen Macbook-Macbook Pro-Macbook Air revizyonu bu ay mı gerçekleşecek ? Tayvan merkezli Apple Daily adlı gazetenin kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple, yeni nesil dizüstü Mac'leri Nisan ayı içersinde satışa sunacak.

Gazetenin haberinde yer verdiği iddialara göre yeni nesil dizüstü Mac ailesi gücünü Intel'in i3, i5 yada i7 işlemcilerinden alacak ve model farketmeksizin hepsi 8 saatlik pil ömrü sunacak. Hala satışı devam eden dizüstü Mac'ler 7 saatlik pil ömrü sunuyor. Ayrıca yeni nesil dizüstülerinde 640GB'lık sabit sürücü ve 250GB'lık katı hal sürücüsü de opsiyonel olarak sunulacak.

Bilgisayarların LCD panellerini AU Optronics ve Innolux'un geri kalan kısmını da Foxconn ve Quanta'nın üreteceğini söyleyen gazeteye göre Apple Intel'in yeni işlemcileriyle donatılmış dizüstü bilgisayarlarını Mart ayında satışa sunmayı hedefliyordu ancak Intel'in yaşamış olduğu işlemci sıkıntısından dolayı satış tarihinde değişiklik yapmak zorunda kaldı.