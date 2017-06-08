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IBM, büyük sorunlara çözüm arayacak yapay zeka programı başlattı

IBM, yapay zeka teknolojilerini ve derin öğrenme yöntemini kullanarak tüm dünyayı etkileyen sorunlara çözüm arayacağı “Science for Social Good” isimli programını başlattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yapay zeka teknolojileri konusunda önde gelen şirketlerden birisi olan IBM, Watson ismini verdiği yapay zeka yazılımıyla Jeopardy oyununu kazanmayı, kanser tedavi programları oluşturmayı ve hatta doktorların gözden kaçırdığı bir detayı fark ederek 60 yaşındaki bir kadını lösemiden kurtarmayı başardı. Bu teknolojinin potansiyelini fark eden IBM, tüm dünyayı etkileyen bazı sorunlara çözüm arayacak yeni bir program oluşturduğunu duyurdu.

Science for Social Good isimli program, IBM’nin yapay zeka teknolojilerinden ve derin öğrenme yönteminden faydalanacak. IBM bu program ile salgın hastalıkların ortaya çıkışı tahmin etmeye, ilaçların doğru kullanılmasını mümkün kılmaya (opioid crisis) açlıkla mücadele etmek için düzenli yiyecek dağıtımını sağlamaya, enerjinin korunması için insan davranışını etkilemeye ve bilimsel keşifler için açık inovasyon platformu oluşturmaya çalışacak. IBM’nin web sitesi üzerinden paylaşılan bilgilere göre ilerleyen zamanlarda programa yeni çalışma alanları da eklenecek.

Science for Social Good ile yapay zekanın insanlık için faydalı taraflarının görülebileceği ve bu teknolojinin gelişebileceği düşünülüyor.


https://www.engadget.com/2017/06/07/ibm-computing-power-worlds-biggest-problems/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
sürücüsüz otonom araç sistemleri yetmiyormuş gibi !
şimdide denizlerde gidecek gemilerde bu sistem devreye girecek
özellikle otomobile göre daha yavaş karar mekanizması olduğu düşünülür ise
bunda başarı oranı daha yüksek olacak gibi !
makine elbet düzgün çalışmaya başladığı gün itibariyle
insan gücüne ve insan aklına olan ihtiyaçın eskisi kadar olmayacağı düşünülür ise
bu durum dünya çapında büyük istihdam krizlerine sebep olacağı ortada !
bu konu hakkında kimse kafa yormuyor !
2 firma kazanacak diye kafa yoran mühendisler
aslında kendilerini bile işsiz bırakacak olan bir sistemi oluşturmaya
neden bu kadar hevesli ki !?
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axaxa 2 yıl
Bu haber daha önce verilmemiş miydi ya
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mokinto 2 yıl
Yapay zeka için insan ancak etik bir sorun olabilir.
Kendisi için gerekli kaynakları(tabi kendi varlığını canlı seviyesinde varoluşsal bir düzlemde algılarsa) tabi ki insan üretecektir.
Bence doğal alanları korunan ama muhtemel hammadde sahası olan alanlarda yaşayan diğer türler daha fazla tehlike içinde.
Bu arada varoluşsal demişken evren ve insan, öncesi ve sonrası için ne teori üretecek merak ediyorum. Papaz , İmam ve uzaylı karikatüründeki gibi merhaba dünyalı kıble ne tarafta derse bomba olur:))
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netfaruk 2 yıl
İnsan için en büyük tehlike kendisi deyip nükleer kodları ele geçirip bizi yok etmeye çalışmaz umarım.
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killnOd 2 yıl
Terminator deki Skynet de ayni sekilde baslatilmisti :D)
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sniper23 2 yıl killnOd
killnOd

Terminator deki Skynet de ayni sekilde baslatilmisti :D)

Aynen öyle.

Sorun arayacak ve asıl sorunun insanlar olduğunu bulacaktır.
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