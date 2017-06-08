IBM, büyük sorunlara çözüm arayacak yapay zeka programı başlattı

Yapay zeka teknolojileri konusunda önde gelen şirketlerden birisi olan IBM, Watson ismini verdiği yapay zeka yazılımıyla Jeopardy oyununu kazanmayı, kanser tedavi programları oluşturmayı ve hatta doktorların gözden kaçırdığı bir detayı fark ederek 60 yaşındaki bir kadını lösemiden kurtarmayı başardı. Bu teknolojinin potansiyelini fark eden IBM, tüm dünyayı etkileyen bazı sorunlara çözüm arayacak yeni bir program oluşturduğunu duyurdu.

Science for Social Good isimli program, IBM’nin yapay zeka teknolojilerinden ve derin öğrenme yönteminden faydalanacak. IBM bu program ile salgın hastalıkların ortaya çıkışı tahmin etmeye, ilaçların doğru kullanılmasını mümkün kılmaya (opioid crisis) açlıkla mücadele etmek için düzenli yiyecek dağıtımını sağlamaya, enerjinin korunması için insan davranışını etkilemeye ve bilimsel keşifler için açık inovasyon platformu oluşturmaya çalışacak. IBM’nin web sitesi üzerinden paylaşılan bilgilere göre ilerleyen zamanlarda programa yeni çalışma alanları da eklenecek.

Science for Social Good ile yapay zekanın insanlık için faydalı taraflarının görülebileceği ve bu teknolojinin gelişebileceği düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/06/07/ibm-computing-power-worlds-biggest-problems/