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IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar

Q System One ismindeki 20-qubit’lik kuantum bilgisayar tasarımıyla görenleri etkilemeyi başarıyor. CES 2019 fuarında sergilenen ürüne gelin daha yakından bakalım.
4 ay
5,6b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar
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Kuantum bilgisayarların pratiğe dökülmesi için birçok teknoloji firması yarışıyor. Haliyle gerçekleştirdikleri her adımı duyurmak için oldukça heyecanlılar. IBM de CES 2019 fuarı kapsamında Q System One isimli 20-qubit’lik kuantum bilgisayarını sergiledi. İtalya merkezli müze sergi sistemleri üreticisi Goppion ile ortaklaşa çalışarak bilgisayara özel bir tasarım kazandırılmış. Bu nedenle bir sanat eseri görünümünde olduğu söylenilebilir.

Yeni kuantum bilgisayar daha birleşik yapıda

IBM’e göre yeni kuantum bilgisayarı özel yapan şey daha derli toplu olması. Hatta Bob Sutor isimli IBM Q Strateji ve Ekosistem yöneticisi bu durumu “Bir araba hayal edin. Bu arabanın parçalarının etrafa farklı şekillerde yaysanız yine çalışacaktır ama sizce bu karmaşık tasarım arabayı güzel gösterir mi?” diyerek anlatmış.

Tüm parçalar borisilikat camdan yapılmış ve kapağın içine yerleştirilmiş. Bilgisayarın üzerinde bulunan her iki kapak da açılabiliyor. Böylelikle cam kabuk çıkıyor ve mühendisler öndeki kuantum bilgisayar ile arka taraftaki çeşitli soğutma modüllerine direk olarak ulaşabiliyorlar. Özel olarak tasarlanmış bu cam kabuk IBM’in içerideki sıcaklığı kontrol etmesine de yardımcı oluyor.

IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar
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Qubit nedir?

Kuantum bilgisayarlar qubit adı verilen birimlerle çalışıyorlar. Gündelik bilgisayarlarımız için sadece 2 durum mevcut. Bunlar sıfır ve bir değeri alabilen bitler olarak adlandırılıyorlar. Kuantum bilgisayarlarda ise örneğin iki qubit birimine sahipseniz 0-0, 0-1, 1-0, 1-1 gibi mümkün olan tüm seçenekleri sağlayabilirsiniz. Yani aynı anda hem 0 hem 1 olma durumları mevcut. Böylelikle çok daha farklı işlemler için kullanılabiliyorlar. Örnek olması açısından 300 qubit’lik bir kuantum bilgisayarın işlem gücüne ulaşmak için 2300 normal bite ihtiyacımız olacağını düşünebilirsiniz. Bu da oldukça büyük bir sayıya denk geliyor.

Ticari kullanım için tam entegre olan ilk kuantum bilgisayar

IBM, Q System One’ı “Bilimsel ve ticari kullanım için tasarlanmış dünyanın ilk tam entegre kuantum bilgisayarı” olarak tanımlıyor. Ancak bu tarz bilgisayarlar hala deneysel aşamalardalar. Yani bu tanımlama pek doğru sayılmaz. Kısacası birden fazla üretilmesi veya firmalar tarafından satın alınabilmesi gibi bir durum olmayacak. IBM’in diğer kuantum bilgisayar modelleri gibi bu modelde bulut sistemi üzerinden erişilebilir olacak. Firmalar IBM Q Ağı üzerinden istedikleri kadar süre satın alarak bu bilgisayarlara uzaktan erişecekler.

IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar
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Ayrıca Bkz. "Alienware Area 51m dizüstü modeli yükseltilebilir işlemci ve ekran kartı ile geliyor"

IBM’in fuar içerisinde sergilediği versiyon sadece çalışmayan bir prototip. Soğutma sistemini saklayan arka panel, güç ve sistem izleme donanımları kuantum bilgisayar üzerinden çıkarılmış. Daha sade gözükmesi amacıyla tam sürümü sunmamışlar. Tüm bu gelişmelere rağmen kuantum bilgisayarların hayatımıza etki etmesi için senelerce beklememiz gerekecek.


https://www.engadget.com/2019/01/08/ibm-q-system-one-quantum-computer/?utm_campaign=homepage Yorum Yaz
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SequentiaL 4 ay en beğenilen SEO-Uzmanı
moruk nerenin kubarı bu?
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1 Avatar
OverClocK1ng 4 ay
Kaç milyon Dolar peki? 10, 20?
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Seyrim 4 ay
Adamlar başka çağda yaşıyor..
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ssbrutality 4 ay
IBM işte.Geleceğin anahtarı herifler.Hep de Öyleydiler.
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deoks 4 ay
Gta açıyor mu gardaşım onu yazmamışsınız.
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SEO-Uzmanı 4 ay
la insan bi video koyar la
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SEO-Uzmanı 4 ay SEO-Uzmanı
yakında tüm kripto para madenciliği quantum sistemlerine ister istemez kayacak
çünkü quantum bilgisayarlar normal işlemci mimarisini hackleye bilecek seviyede
bu yüzden veri güvenliği adı altında quantum bilgisayarlara geçiş sonrası
2x çatallama algoritmaları zaten %50 kazanım kaybına uğratacağı için
bu iş özetle elektrik faturasını bile çıkartamayan sanal para madenciliğine döneceği
ve quantum bilgisayarlar kadar verimli data işlenilemeyeceği için
sanal para dön dolaş para bobaları yani ana kapitalin olduğu
bankalara geri gelecek !!! sonuç olarak ev kullanıcısı ve şirketler için
rekabet anlamıyla qunatum bilgisayarlar ne zaman ev kullanıcısının ulaşabileceği bir noktada olursa
belki ev kullanıcısı için bir umut var gibi ama quantum bilgisayarların en az 10 yıl boyunca
ev kullanıcılarının alamayacağı bir seviyede olacağı ortada !
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Piêr Dé Sans 4 ay SEO-Uzmanı
Paranoyaklık psikolojik bir rahatsızlıktır. Tedavi olmanızı tavsiye ederim.
Attığınız her mesaj, yazdığınız her yorum konudan bağımsız, olayın ne olduğuyla alakasız olarak paranoyaklık seviyesinde başka bir konuya çağrışım yapıyor.
Uzun süredir sizi görüyorum daha henüz konuya onunla alakalı bir mesaj attığınızı görmedim. Attığınız mesajların hepsi " illuminati bizi yiyecek " cinsinden mesajlar.
Ciddi şekilde tedavi görüp kafanızdan bu paranoyayı silmeniz gerekiyor bana sorarsanız.
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