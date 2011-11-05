Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM'in efsanevi yöneticisi John Opel vefat etti

7 yıl
9,6b
1
8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden IBM'in bir döneme damga vuran efsanevi yöneticisi John Opel, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1949 yılında satış temsilcisi olarak katıldığı IBM'de uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapan Opel, 1981-1985 yılları arasında tepe yöneticisi olarak şirketin başına getirilmişti.
John Opel dönemi IBM için olduğu kadar bilgisayar dünyası için de büyük önem taşımakta. IBM'in bugün artık bir sektöre adını veren orjinal PC yani Kişisel Bilgisayar modeli 5150, Opel'in tepe yöneticisi olduğu Ağustos 1981'de lanse edilmiş ve o güne dek daha çok anabilgisayarlarıyla (mainframe) tanınan IBM, bireysel kullanıcılara da hitap etmeye başlamıştı. Kişisel bilgisayarların bugünlere gelmesinde önemli katkıları olan  John Opel'i saygıyla anıyoruz. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Akbabus 7 yıl
Bir Steve Jobs için kopan kıyamete bak bi de şu adam için.PC nin babası ölmüş kimsenin haberi yok.2 tane tiki cihazı yapıp maliyetinin 3 katına kakalasaydı şimdi kahraman olmuştu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
İyi adammış.Toprağı bol olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yedaself 7 yıl
Bütün ustalar teker teker gidiyor... Bizim nesil ile ilgili fazla umudum yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yogitech 7 yıl
Bu 2011, teknoloji ve benim hayatım için hiç iyi geçmedi. Vefatlar, vefatlar, vefatlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
topragi bol olsun...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 7 yıl
Bilişim dünyasını yöneten kişilerden birisini daha kaybettik. Allah rahmet eylesin, bakalım yerlerine yetiştirdikleri kişiler ne gibi başarılara imza atacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lumpazivagabundus 7 yıl
allah rahmet eylesin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2kol3bacak 7 yıl
Eddie Murphy tam anlamıyla sırıtıyor


Teknoloji dünyası daha kimleri uğurlayacak bilmiyorum ama bu iki ayda önce Dennis Ritchie sonra Steve Jobs şimdi de John Opel ile büyük kayıplar verdiği kesin. Tüm dünyanın başı sağolsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın iyi iOS oyunları -15- 7 yıl Asus ile ultrabook tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını konuştuk 7 yıl Steve Jobs: Xerox'ta üç şey gördüm... 7 yıl HTC'nin 720p ekranlı yeni telefonu Rezound mercek altında 7 yıl Android işletim sistemli akıllı kol saati; I'am Watch detaylandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim