IBM'in efsanevi yöneticisi John Opel vefat etti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden IBM'in bir döneme damga vuran efsanevi yöneticisi John Opel, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1949 yılında satış temsilcisi olarak katıldığı IBM'de uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapan Opel, 1981-1985 yılları arasında tepe yöneticisi olarak şirketin başına getirilmişti.

John Opel dönemi IBM için olduğu kadar bilgisayar dünyası için de büyük önem taşımakta. IBM'in bugün artık bir sektöre adını veren orjinal PC yani Kişisel Bilgisayar modeli 5150, Opel'in tepe yöneticisi olduğu Ağustos 1981'de lanse edilmiş ve o güne dek daha çok anabilgisayarlarıyla (mainframe) tanınan IBM, bireysel kullanıcılara da hitap etmeye başlamıştı. Kişisel bilgisayarların bugünlere gelmesinde önemli katkıları olan John Opel'i saygıyla anıyoruz.