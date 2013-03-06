iBooks, 130 milyon defa indirildi

İnternet mağazalarıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Apple, 2010 yılında iPad'le birlikte açtığı iBook Store'u Japonya'da hizmete sundu.

Hali hazırda 50 ülkede ücretli kitapların satıldığı, aralarında ülkemizin de bulunduğu 155 ülkede ise sadece ücretsiz kitapların bulunduğu iBookstore'dan böylece Japonya'daki iOS kullanıcıları da lisanslı kitapları satın alabilecekler.

Öte yandan Apple, iBooks uygulamasının bugüne kadar iOS kullanıcıları tarafından dünya genelinde 130 milyon defa indirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz aralık ayında ülkemizde iTunes Store'dan müzik ve film satışına başlayan Apple'ın bu yıl içerisinde ülkemizde kitap satışına da başlaması bekleniyor.