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iCloud'ın kullanıcı sayısı 300 milyona ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iCloud'ın kullanıcı sayısı 300 milyona ulaştı
Apple'ın 2013 mali yılı ikinci çeyrek rakamlarının açıklanmasının ardından düzenlenen oturumda dikkat çekici bazı bilgiler aktarıldı. Bu bilgiler arasında şirketin bulut depolama çözümü iCloud'a ait bazı veriler de paylaşıldı.

Söz konusu verilere göre, geçtiğimiz yılın yaz aylarında 150 milyon, bu yılın başlarında ise, 250 milyon kullanıcıya sahip olan servis 300 milyonluk bir kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Rakamların yanı sıra, servis üzerinde gerçekleşecek bazı yenilikleri de müjdesini veren Apple, bu yeniliklerin detaylarını paylaşmadı. Ancak, ilerleyen dönemlerde servise eklenecek yeniliklerle birlikte eş zamanlama işlevinin bir adım daha ileri götürüleceğinin işaretleri verildi. 

Apple cihazlarının artışıyla birlikte hızlı bir büyüme yakalayan iCloud'ın ne gibi yenilikler ile karşımıza çıkacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/4/23/4258068/apple-posts-9-5b-profit-on-43-6b-in-revenue Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
iCloud'ı sadece kişilerimi yedekleme amacıyla kullanıyorum ve bana çok büyük avantaj sağlıyor.Umarım daha çok yenilik eklenir ve çok daha iyi bir hale getirilir.
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