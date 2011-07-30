IDC: Cep telefonu pazarında ilk üç sırada Nokia, Samsung ve LG bulunuyor

Haber Editörü
Nokia, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Apple ve HTC gibi küresel cep telefonu pazarına yön veren firmaların, merakla beklenen güncel finansal raporlarını ard arda internet sitelerinde yayınlamalarının ardından, araştırma firması IDC (International Data Center - Uluslararası Veri Merkezi) 2011'in ikinci çeyreği ile 2010'un ikinci çeyreğinin karşılaştırmasını yaparak firmaların son durumu gözler önüne serdi. Karşılaştırmada Nokia, Samsung, LG Mobile, ZTE ve Apple'a direkt olarak yer verilirken HTC, Sony Ericsson, Motorola ve benzeri üreticilerin ''diğerleri'' kapsamına alınması uygun görülmüş.
Peki 2011'in ikinci çeyreğinde son tablo nasıl görünüyor?
Yaklaşık bir yıl öncesine kadar Nokia 111.1 milyon, Samsung 63.8 milyon, LG Mobile 30.6 milyon, Apple 8.4 milyon, ZTE 12.2 milyon ve diğerleri toplamda 102.3 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirmiş. Firmaların pazar payları ise sırasıyla %33.8, %19.4, %9.3, %2.6, %3.7 ve %31.2 seviyesinde.
Bugüne baktığımızda ise Nokia 88.5 milyon, Samsung 70.2 milyon (IDC'nin tahmini), LG Mobile 24.8 milyon, Apple 20.3 milyon, ZTE 16.6 milyon ve diğerleri 145 milyon cep telefonu satmış. Pazar paylarına göz gezdirdiğimizde ise Nokia %24.2, Samsung %19.2, LG Mobile %6.8, Apple %5.6, ZTE %4.5 ve diğerleri %39.7 paya sahip.
Bir yıllık zaman zarfında satışlarda en büyük artış %141.8 ile Apple, en büyük düşüş ise %20.3 ile Nokia cephesinde yaşanmış. Nokia firmasını %18.9'luk kan kaybıyla LG Mobile izliyor.
IDC'nin raporuna göre cep telefonu pazarı 2011'in ikinci çeyreğinde, 2010'un ikinci çeyreğine kıyasla %11.3 büyümüş durumda. Apple şu anki gidişatını korumaya devam ederse LG Mobile'ı önümüzdeki çeyrekte dördüncü sıraya düşürebilir. Aynı şekilde Samsung, i9100 Galaxy S II gibi başarılı modellere imza atmayı sürdürürse bir süre sonra Nokia'nın tahtını ele geçirebilir.
İkinci çeyrekte akıllı telefon pazarındaki liderliğini Apple'a kaptıran Nokia için kritik günler başlıyor. Ekim ayında düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliğinde sergilenecek Windows Phone Mango işletim sistemli modellerin, Nokia'nın mevcut durumunu nasıl etkileyeceği merak konusu. Analistler, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin geleceğinin parlak olacağını düşünmekte.
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Bu fanları anlamak gerçekten çok zor 2000 bin liralık telefonla zengin olduklarını falan mı kanıtlamak isitiyorlar hiç anlamıyorum.
arkadaşım güldürüyorsunuz beni, iş adammısınız iphone vs vs ne işiniz var,
tüm iphone serilerine sahip oldum, windows mobile olan 5 farklı telefon aldım, android olarak 5 farkı telefon sahibi oldum galaxy s htc sgs2 vs vs
ama sonra fark ettimki bunlar cebimdeki paraya göz dimiş büyük şirketler, sonra satıp o kullanışı güzel mesaj yazmak ve aramak için kullanışlı güzel telefona ulaştım,
nokia 6630
ilanlarıam bakın ip4 16 ip432 galaxys1 ve s2 yi sattım 4 tane telefon neyime lazım biz yengneizle konuşmak için bt olsun birde 3-5 müzik çalsın uyduruktan kamera olsun yeterde artar bana, görüdmkü bu telefonlara veridğim eskime paraları felan benim için külliyen zarar...
siz siz olun ihtiyacınız olmayan hiçbirşeye para vermeyin şimdi laptop işimi görmediğini fark ettim ipad alıcam ama tutupta asla kullanmayacağım ip2 kameralı almayacam.... ipad1 wifi 550 tl ikinci el bulunuyor... bana daha cazip geliyor ayrıca sıkılırsam diye zararım minimum olur...
siz siz olun hesabınızı iyi yapın......
saat degilki bu âlâsında hava atıp yıllarca takasın.
Apple'ı tebrik etmek gerek ;)
Saygilarla
iyi de adamın cebinde iphone 4 yoksa samsung galaxy s2 yoksa htc sensation yoksa bu görünyü o kişiyi fakir mi yapar. adı üstünde cep telefonu senin iphone 4ün nokia 3310dan daha mı iyi konuşturuyo seni
adam fanfoy mantığı ile yazıyor o yüzden mantık aramamalısın ;)
hem eminim 3310 ayfon 4 den daha iyi çekiyordur hatta şarzı daha uzun gidiyordur :D
gerçekten doğru ama hala piyasada daha çok nokia var en azından türkiyede bu böyle.hatta 6600 bile kullanan var 1100 kullanan var.En azından ihtiyacı kadar teknolojiyi kullanıyor.Ayfoncular gibi telefonunda 4 g olduğunu sanmıyorlar :D yada telefonu gösteriş hava atmak maksadıyla kullanmıyorlar.
berhudar olduk sayende çok açıklayıcı olmuşşun
cafede gördüklerin ya maddi durumdan dolayı nokia tercih eden kesim ya da teknolojiyi takip etmeyen zengin kesim ;)
Hangi zengin kesim? Nokia'nın en pahalı telefonu şu an iPhone'dan 700-900 lira daha ucuz. Teknolojiyi takip etmeyen kesim, 3g görüntülü görüşme yapan, BT veri transferine önem veren, telefonuna içerik aktarmak için bilgisayara bağımlı olmak istemeyen, yüksek batarya performansı isteyen, genel telefon özelliklerini hakkıyla yerine getirebilecek bir telefon isteyen kesim olmasın? bu durumda kimin teknolojiyi takip etmediği tartışılır.
her malın bir alıcısı vardır, o yüzden bu kadar fazla çeşitlilik var.. insanlar tek tip değil ki değil mi ? :) siz sevmiyorsunuz nokiayı ama seven ve güvenen çok fazla kişi tanıyorum.. özellikle sağlamlık ve şarj süresinde nokia çok iyi yerlerde emin olun.. bende iphone4 kullanıcısıyım ancak bi cafede vs oturduğumuzda gözüme çarpan şudur ki, 10 kişiden 7si nokia kullanıcısı. demek ki seviyorlar :)
sana -7 vermişler ama en dogru yorum.