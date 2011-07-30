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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC: Cep telefonu pazarında ilk üç sırada Nokia, Samsung ve LG bulunuyor

7 yıl
3,2b
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19
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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IDC: Cep telefonu pazarında ilk üç sırada Nokia, Samsung ve LG bulunuyor
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Nokia, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Apple ve HTC gibi küresel cep telefonu pazarına yön veren firmaların, merakla beklenen güncel finansal raporlarını ard arda internet sitelerinde yayınlamalarının ardından, araştırma firması IDC (International Data Center - Uluslararası Veri Merkezi) 2011'in ikinci çeyreği ile 2010'un ikinci çeyreğinin karşılaştırmasını yaparak firmaların son durumu gözler önüne serdi. Karşılaştırmada Nokia, Samsung, LG Mobile, ZTE ve Apple'a direkt olarak yer verilirken HTC, Sony Ericsson, Motorola ve benzeri üreticilerin ''diğerleri'' kapsamına alınması uygun görülmüş.
Peki 2011'in ikinci çeyreğinde son tablo nasıl görünüyor?
Yaklaşık bir yıl öncesine kadar Nokia 111.1 milyon, Samsung 63.8 milyon, LG Mobile 30.6 milyon, Apple 8.4 milyon, ZTE 12.2 milyon ve diğerleri toplamda 102.3 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirmiş. Firmaların pazar payları ise sırasıyla %33.8, %19.4, %9.3, %2.6, %3.7 ve %31.2 seviyesinde.
Bugüne baktığımızda ise Nokia 88.5 milyon, Samsung 70.2 milyon (IDC'nin tahmini), LG Mobile 24.8 milyon, Apple 20.3 milyon, ZTE 16.6 milyon ve diğerleri 145 milyon cep telefonu satmış. Pazar paylarına göz gezdirdiğimizde ise Nokia %24.2, Samsung %19.2, LG Mobile %6.8, Apple %5.6, ZTE %4.5 ve diğerleri %39.7 paya sahip.
Bir yıllık zaman zarfında satışlarda en büyük artış %141.8 ile Apple, en büyük düşüş ise %20.3 ile Nokia cephesinde yaşanmış. Nokia firmasını %18.9'luk kan kaybıyla LG Mobile izliyor.
IDC'nin raporuna göre cep telefonu pazarı 2011'in ikinci çeyreğinde, 2010'un ikinci çeyreğine kıyasla %11.3 büyümüş durumda. Apple şu anki gidişatını korumaya devam ederse LG Mobile'ı önümüzdeki çeyrekte dördüncü sıraya düşürebilir. Aynı şekilde Samsung, i9100 Galaxy S II gibi başarılı modellere imza atmayı sürdürürse bir süre sonra Nokia'nın tahtını ele geçirebilir.
İkinci çeyrekte akıllı telefon pazarındaki liderliğini Apple'a kaptıran Nokia için kritik günler başlıyor. Ekim ayında düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliğinde sergilenecek Windows Phone Mango işletim sistemli modellerin, Nokia'nın mevcut durumunu nasıl etkileyeceği merak konusu. Analistler, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin geleceğinin parlak olacağını düşünmekte.

IDC: Cep telefonu pazarında ilk üç sırada Nokia, Samsung ve LG bulunuyor
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IDC: Cep telefonu pazarında ilk üç sırada Nokia, Samsung ve LG bulunuyor
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MeT06. 7 yıl
4Crumby
TuffkiLLe
sonatina Bu Nokiayı kim alıyor anlamıyorum. Zamanında çok çektim Symbian denen o saçma salak şeyden. Donmalar, kilitlenmeler ve telefonun aşırı yavaşlaması da cabası... Adamlar hala akıllı telefonlarında bile Symbian kullanıyorlar, ona o parayı verenin aklına şaşarım. 1 aydır iPhone 4 kullanıyorum, çok memnunum... Apple ile Nokiayı kıyaslamam bile, hatta Nokia cep telefonu değil, çöp telefonu bence... İnsanlar onu alacaklarına androidli bir telefon alsınlar bence...
her malın bir alıcısı vardır, o yüzden bu kadar fazla çeşitlilik var.. insanlar tek tip değil ki değil mi ? :) siz sevmiyorsunuz nokiayı ama seven ve güvenen çok fazla kişi tanıyorum.. özellikle sağlamlık ve şarj süresinde nokia çok iyi yerlerde emin olun.. bende iphone4 kullanıcısıyım ancak bi cafede vs oturduğumuzda gözüme çarpan şudur ki, 10 kişiden 7si nokia kullanıcısı. demek ki seviyorlar :)
cafede gördüklerin ya maddi durumdan dolayı nokia tercih eden kesim ya da teknolojiyi takip etmeyen zengin kesim ;)

Bu fanları anlamak gerçekten çok zor 2000 bin liralık telefonla zengin olduklarını falan mı kanıtlamak isitiyorlar hiç anlamıyorum.
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teksalih 7 yıl MeT06.
MeT06.

4Crumby

TuffkiLLe
sonatina Bu Nokiayı kim alıyor anlamıyorum. Zamanında çok çektim Symbian denen o saçma salak şeyden. Donmalar, kilitlenmeler ve telefonun aşırı yavaşlaması da cabası... Adamlar hala akıllı telefonlarında bile Symbian kullanıyorlar, ona o parayı verenin aklına şaşarım. 1 aydır iPhone 4 kullanıyorum, çok memnunum... Apple ile Nokiayı kıyaslamam bile, hatta Nokia cep telefonu değil, çöp telefonu bence... İnsanlar onu alacaklarına androidli bir telefon alsınlar bence...
her malın bir alıcısı vardır, o yüzden bu kadar fazla çeşitlilik var.. insanlar tek tip değil ki değil mi ? :) siz sevmiyorsunuz nokiayı ama seven ve güvenen çok fazla kişi tanıyorum.. özellikle sağlamlık ve şarj süresinde nokia çok iyi yerlerde emin olun.. bende iphone4 kullanıcısıyım ancak bi cafede vs oturduğumuzda gözüme çarpan şudur ki, 10 kişiden 7si nokia kullanıcısı. demek ki seviyorlar :)
cafede gördüklerin ya maddi durumdan dolayı nokia tercih eden kesim ya da teknolojiyi takip etmeyen zengin kesim ;)


Bu fanları anlamak gerçekten çok zor 2000 bin liralık telefonla zengin olduklarını falan mı kanıtlamak isitiyorlar hiç anlamıyorum.




arkadaşım güldürüyorsunuz beni, iş adammısınız iphone vs vs ne işiniz var,


tüm iphone serilerine sahip oldum, windows mobile olan 5 farklı telefon aldım, android olarak 5 farkı telefon sahibi oldum galaxy s htc sgs2 vs vs

ama sonra fark ettimki bunlar cebimdeki paraya göz dimiş büyük şirketler, sonra satıp o kullanışı güzel mesaj yazmak ve aramak için kullanışlı güzel telefona ulaştım,

nokia 6630


ilanlarıam bakın ip4 16 ip432 galaxys1 ve s2 yi sattım 4 tane telefon neyime lazım biz yengneizle konuşmak için bt olsun birde 3-5 müzik çalsın uyduruktan kamera olsun yeterde artar bana, görüdmkü bu telefonlara veridğim eskime paraları felan benim için külliyen zarar...

siz siz olun ihtiyacınız olmayan hiçbirşeye para vermeyin şimdi laptop işimi görmediğini fark ettim ipad alıcam ama tutupta asla kullanmayacağım ip2 kameralı almayacam.... ipad1 wifi 550 tl ikinci el bulunuyor... bana daha cazip geliyor ayrıca sıkılırsam diye zararım minimum olur...


siz siz olun hesabınızı iyi yapın......
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Stanislas Xavier 7 yıl
LG artık atağa geçmeli biraz daha hızlı davranmalı ,android cihazlarda da fazla model görmemiz lazım ama ben en çok LG-meego yu destekliyorum henüz hiç cihaz tatınılmamış olsada nokıadan sonra meego ile ilgilenen tek gsm firması LG...LG intel atomlu bir telefon daha önce tanıtmıştı ama sadece pprototipti ancak o cihaz cep telefonlarının ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi...ve şimdide meego lu ve atom lu telefonlar istiyoruz oyuna yeni bir savaşçı daha katılmalı bence......
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aqresv 7 yıl
Nokia eski firma ve her kesime hitap eden telefonu var. ilk çıkardığı modeller gayet kullanışlıydi. Biliyorum ki %80 olarak herkes bu güne kadar birkaç tane Nokia kullandı. Ama ne yazikki bu güne kendini tekrardan bir türlü kurtulamadı ve pazar payını kaybetti. Varmidir bu kadar Nokia? vardır arkadas adamlar satıyor çünkü portföy geniş. Apple a laf atan arkadaslara da bir çift sözüm var bu adamlar daha dün girdi telefon pazarına ve su anda mobil kârın %62si ellerinde ve en değerli marka. Eğri oturup doğru konuşalım.Adamlar bir ekran yaptı bir yıl gecti üzerinden hala yapan yok !!!!
saat degilki bu âlâsında hava atıp yıllarca takasın.
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DH Misafiri 7 yıl
Satışların %141.8 arttırılması büyük başarı
Apple'ı tebrik etmek gerek ;)
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Rock_Rage 7 yıl
Bu kadar sacma yorum olur gercekten arkadasimbende iphone kullaniyorum ve en az 2 telefom kullaniyorum bazen 3 oluyor simdi gidip hepsini iphone mu alayim androidmi iste nokia burda devreye giriyor 2 tane nokia var bir iphone boylece iphone kullanan insanlarda nokia kullanabiliyorlar.
Saygilarla
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TuVNeRa 7 yıl
Iphone 4' ü 7 ay kullandım ve benim için kronik olan çekim poblemi, sürgüyü gelen aramalarda açamama ve arka kapağın zamanla gevşemesi gibi problemler ile kullanım alışkanlığımın aslında Iphone 4' e para yatırmamı gerektirmeyecek şekilde basit olduğunun farkına varınca emektar 8800 Sirocco' ya döndüm.
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detroit21 7 yıl
Samsunga tebrikler (Aynştayn sen haric)
digerleri iyi artis gostermis
Nokia gencligimi curuttun ya (keske 3310 uretimini durdurmasaydin. senden alacak telefon kalmadi
)
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artcraft35 7 yıl
cafede gördüklerin ya maddi durumdan dolayı nokia tercih eden kesim ya da teknolojiyi takip etmeyen zengin kesim ;)
iyi de adamın cebinde iphone 4 yoksa samsung galaxy s2 yoksa htc sensation yoksa bu görünyü o kişiyi fakir mi yapar. adı üstünde cep telefonu senin iphone 4ün nokia 3310dan daha mı iyi konuşturuyo seni
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Klasör.:X:. 7 yıl artcraft35
cemal9547

cafede gördüklerin ya maddi durumdan dolayı nokia tercih eden kesim ya da teknolojiyi takip etmeyen zengin kesim ;)


iyi de adamın cebinde iphone 4 yoksa samsung galaxy s2 yoksa htc sensation yoksa bu görünyü o kişiyi fakir mi yapar. adı üstünde cep telefonu senin iphone 4ün nokia 3310dan daha mı iyi konuşturuyo seni


adam fanfoy mantığı ile yazıyor o yüzden mantık aramamalısın ;)
hem eminim 3310 ayfon 4 den daha iyi çekiyordur hatta şarzı daha uzun gidiyordur :D
gerçekten doğru ama hala piyasada daha çok nokia var en azından türkiyede bu böyle.hatta 6600 bile kullanan var 1100 kullanan var.En azından ihtiyacı kadar teknolojiyi kullanıyor.Ayfoncular gibi telefonunda 4 g olduğunu sanmıyorlar :D yada telefonu gösteriş hava atmak maksadıyla kullanmıyorlar.
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DH Misafiri 7 yıl
sonatina
Bu Nokiayı kim alıyor anlamıyorum. Zamanında çok çektim Symbian denen o saçma salak şeyden. Donmalar, kilitlenmeler ve telefonun aşırı yavaşlaması da cabası... Adamlar hala akıllı telefonlarında bile Symbian kullanıyorlar, ona o parayı verenin aklına şaşarım. 1 aydır iPhone 4 kullanıyorum, çok memnunum... Apple ile Nokiayı kıyaslamam bile, hatta Nokia cep telefonu değil, çöp telefonu bence... İnsanlar onu alacaklarına androidli bir telefon alsınlar bence...

berhudar olduk sayende çok açıklayıcı olmuşşun
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4Crumby 7 yıl
TuffkiLLe
Orijinalden alıntı: sonatina Bu Nokiayı kim alıyor anlamıyorum. Zamanında çok çektim Symbian denen o saçma salak şeyden. Donmalar, kilitlenmeler ve telefonun aşırı yavaşlaması da cabası... Adamlar hala akıllı telefonlarında bile Symbian kullanıyorlar, ona o parayı verenin aklına şaşarım. 1 aydır iPhone 4 kullanıyorum, çok memnunum... Apple ile Nokiayı kıyaslamam bile, hatta Nokia cep telefonu değil, çöp telefonu bence... İnsanlar onu alacaklarına androidli bir telefon alsınlar bence...
her malın bir alıcısı vardır, o yüzden bu kadar fazla çeşitlilik var.. insanlar tek tip değil ki değil mi ? :) siz sevmiyorsunuz nokiayı ama seven ve güvenen çok fazla kişi tanıyorum.. özellikle sağlamlık ve şarj süresinde nokia çok iyi yerlerde emin olun.. bende iphone4 kullanıcısıyım ancak bi cafede vs oturduğumuzda gözüme çarpan şudur ki, 10 kişiden 7si nokia kullanıcısı. demek ki seviyorlar :)

cafede gördüklerin ya maddi durumdan dolayı nokia tercih eden kesim ya da teknolojiyi takip etmeyen zengin kesim ;)
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DarkEnergy 7 yıl 4Crumby
4Crumby

TuffkiLLe

sonatina Bu Nokiayı kim alıyor anlamıyorum. Zamanında çok çektim Symbian denen o saçma salak şeyden. Donmalar, kilitlenmeler ve telefonun aşırı yavaşlaması da cabası... Adamlar hala akıllı telefonlarında bile Symbian kullanıyorlar, ona o parayı verenin aklına şaşarım. 1 aydır iPhone 4 kullanıyorum, çok memnunum... Apple ile Nokiayı kıyaslamam bile, hatta Nokia cep telefonu değil, çöp telefonu bence... İnsanlar onu alacaklarına androidli bir telefon alsınlar bence...
her malın bir alıcısı vardır, o yüzden bu kadar fazla çeşitlilik var.. insanlar tek tip değil ki değil mi ? :) siz sevmiyorsunuz nokiayı ama seven ve güvenen çok fazla kişi tanıyorum.. özellikle sağlamlık ve şarj süresinde nokia çok iyi yerlerde emin olun.. bende iphone4 kullanıcısıyım ancak bi cafede vs oturduğumuzda gözüme çarpan şudur ki, 10 kişiden 7si nokia kullanıcısı. demek ki seviyorlar :)

cafede gördüklerin ya maddi durumdan dolayı nokia tercih eden kesim ya da teknolojiyi takip etmeyen zengin kesim ;)



Hangi zengin kesim? Nokia'nın en pahalı telefonu şu an iPhone'dan 700-900 lira daha ucuz. Teknolojiyi takip etmeyen kesim, 3g görüntülü görüşme yapan, BT veri transferine önem veren, telefonuna içerik aktarmak için bilgisayara bağımlı olmak istemeyen, yüksek batarya performansı isteyen, genel telefon özelliklerini hakkıyla yerine getirebilecek bir telefon isteyen kesim olmasın? bu durumda kimin teknolojiyi takip etmediği tartışılır.
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TuffkiLLe 7 yıl
sonatina
Bu Nokiayı kim alıyor anlamıyorum. Zamanında çok çektim Symbian denen o saçma salak şeyden. Donmalar, kilitlenmeler ve telefonun aşırı yavaşlaması da cabası... Adamlar hala akıllı telefonlarında bile Symbian kullanıyorlar, ona o parayı verenin aklına şaşarım. 1 aydır iPhone 4 kullanıyorum, çok memnunum... Apple ile Nokiayı kıyaslamam bile, hatta Nokia cep telefonu değil, çöp telefonu bence... İnsanlar onu alacaklarına androidli bir telefon alsınlar bence...

her malın bir alıcısı vardır, o yüzden bu kadar fazla çeşitlilik var.. insanlar tek tip değil ki değil mi ? :) siz sevmiyorsunuz nokiayı ama seven ve güvenen çok fazla kişi tanıyorum.. özellikle sağlamlık ve şarj süresinde nokia çok iyi yerlerde emin olun.. bende iphone4 kullanıcısıyım ancak bi cafede vs oturduğumuzda gözüme çarpan şudur ki, 10 kişiden 7si nokia kullanıcısı. demek ki seviyorlar :)
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sonatina 7 yıl
Bu Nokia'yı kim alıyor anlamıyorum. Zamanında çok çektim Symbian denen o saçma salak şeyden. Donmalar, kilitlenmeler ve telefonun aşırı yavaşlaması da cabası... Adamlar hala akıllı telefonlarında bile Symbian kullanıyorlar, ona o parayı verenin aklına şaşarım. 1 aydır iPhone 4 kullanıyorum, çok memnunum... Apple ile Nokia'yı kıyaslamam bile, hatta Nokia cep telefonu değil, çöp telefonu bence... İnsanlar onu alacaklarına androidli bir telefon alsınlar bence...
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Angelica 7 yıl sonatina
sonatina

Bu Nokia'yı kim alıyor anlamıyorum. Zamanında çok çektim Symbian denen o saçma salak şeyden. Donmalar, kilitlenmeler ve telefonun aşırı yavaşlaması da cabası... Adamlar hala akıllı telefonlarında bile Symbian kullanıyorlar, ona o parayı verenin aklına şaşarım. 1 aydır iPhone 4 kullanıyorum, çok memnunum... Apple ile Nokia'yı kıyaslamam bile, hatta Nokia cep telefonu değil, çöp telefonu bence... İnsanlar onu alacaklarına androidli bir telefon alsınlar bence...


sana -7 vermişler ama en dogru yorum.
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