IDC: Cep telefonu pazarında ilk üç sırada Nokia, Samsung ve LG bulunuyor

Nokia, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Apple ve HTC gibi küresel cep telefonu pazarına yön veren firmaların, merakla beklenen güncel finansal raporlarını ard arda internet sitelerinde yayınlamalarının ardından, araştırma firması IDC (International Data Center - Uluslararası Veri Merkezi) 2011'in ikinci çeyreği ile 2010'un ikinci çeyreğinin karşılaştırmasını yaparak firmaların son durumu gözler önüne serdi. Karşılaştırmada Nokia, Samsung, LG Mobile, ZTE ve Apple'a direkt olarak yer verilirken HTC, Sony Ericsson, Motorola ve benzeri üreticilerin ''diğerleri'' kapsamına alınması uygun görülmüş.



Peki 2011'in ikinci çeyreğinde son tablo nasıl görünüyor?

Yaklaşık bir yıl öncesine kadar Nokia 111.1 milyon, Samsung 63.8 milyon, LG Mobile 30.6 milyon, Apple 8.4 milyon, ZTE 12.2 milyon ve diğerleri toplamda 102.3 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirmiş. Firmaların pazar payları ise sırasıyla %33.8, %19.4, %9.3, %2.6, %3.7 ve %31.2 seviyesinde.



Bugüne baktığımızda ise Nokia 88.5 milyon, Samsung 70.2 milyon (IDC'nin tahmini), LG Mobile 24.8 milyon, Apple 20.3 milyon, ZTE 16.6 milyon ve diğerleri 145 milyon cep telefonu satmış. Pazar paylarına göz gezdirdiğimizde ise Nokia %24.2, Samsung %19.2, LG Mobile %6.8, Apple %5.6, ZTE %4.5 ve diğerleri %39.7 paya sahip.



Bir yıllık zaman zarfında satışlarda en büyük artış %141.8 ile Apple, en büyük düşüş ise %20.3 ile Nokia cephesinde yaşanmış. Nokia firmasını %18.9'luk kan kaybıyla LG Mobile izliyor.

IDC'nin raporuna göre cep telefonu pazarı 2011'in ikinci çeyreğinde, 2010'un ikinci çeyreğine kıyasla %11.3 büyümüş durumda. Apple şu anki gidişatını korumaya devam ederse LG Mobile'ı önümüzdeki çeyrekte dördüncü sıraya düşürebilir. Aynı şekilde Samsung, i9100 Galaxy S II gibi başarılı modellere imza atmayı sürdürürse bir süre sonra Nokia'nın tahtını ele geçirebilir.

İkinci çeyrekte akıllı telefon pazarındaki liderliğini Apple'a kaptıran Nokia için kritik günler başlıyor. Ekim ayında düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliğinde sergilenecek Windows Phone Mango işletim sistemli modellerin, Nokia'nın mevcut durumunu nasıl etkileyeceği merak konusu. Analistler, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin geleceğinin parlak olacağını düşünmekte.



