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IDC tablet pazarına ilişkin gelecek tahminlerini yayınladı

ABD merkezli araştırma şirketi IDC 2016 yılına ilişkin tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre tablet pazarı küçülürken 2si1 arada cihazlar popülerleşmeye devam edecek.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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ABD merkezli araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) belirli aralıklarla akıllı telefon ve tablet pazarına ilişkin önemli raporlar paylaşıyor. Kısa bir süre önce tablet pazarı için yaptığı analizi kamuoyu ile paylaşan araştırma şirketi ilginç sayılabilecek tahminlerde bulunmuş.

Rapora göre 2016 yılında, 2015'e oranla %5.9 oranında daha az tablet satılacak. Her ne kadar 2si1 arada formlar popülerleşmeye devam etse de bu durum tablet pazarının küçülmesinin önüne geçemiyor. Hibrit cihazların 2015’te 16.6 milyon satışa ulaştığı belirtilirken bu sayının 2020’de 63.8 milyona yükselmesi bekleniyor. Bu yıl sonuna kadar toplam tablet sevkiyatı tahmini ise 195 Milyon seviyesinde. 
Aynı rapora göre Android tabletlerin pazar payı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da %18 seviyesinde seyredecek. iOS cihazların ise 2016'da %28.5 pazar payına ulaşması beklenirken bu rakamın 2020'ye kadar kademeli olarak düşerek %7.3 seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Rapora göre IDC bu süre içerisinde Apple, Mac OS X işletim sistemini dokunmatik ekranlı cihazlarda da kullanıma sunacak. En büyük pazar payına ise Windows'un ulaşması bekleniyor. 2si1 arada formlarda oldukça popüler olan işletim sisteminin 2020 yılına kadar payını %74 seviyelerine çıkaracağından bahsediliyor.

http://www.gsmarena.com/idc_claims_tablet_shipments_will_fall_59_in_2016_and_give_way_to_more_2in1_devices-news-17130.php Yorum Yaz
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FearMyLife 3 yıl en beğenilen
É tabiki 2si1 arada cihazlar tutulacak. Napayım telefonumda yaptığım işi tablette yapmayı. Windows Android e göre özgürlüktür. Mesela ben 9 senedir dota 1 oynuyorum bu oyunu hiçbir Android tablette oynayamam ama windows candır.
É tabiki 2si1 arada cihazlar tutulacak. Napayım telefonumda yaptığım işi tablette yapmayı. Windows Android e göre özgürlüktür. Mesela ben 9 senedir dota 1 oynuy...
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javaprof 3 yıl
hele şu 2 si 1 cihazlar surface yi falan demiyiyorum asustransformers gibi 1000 tl altı olanlar dota 2 lol counter go oynatsın ne android kalır ne ios.
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dmlatmr92 3 yıl
İos'un o kadar düşmesi pek mümkün değil
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kadirirdem 3 yıl
her ne kadar 2si1 cihazlar tutsa da ben apple'ın o kadar pazar kaybedeceğini sanmıyorum...
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Fenomenon 3 yıl
Bu haliyle bu öngörüler doğru olabilir. Ancak gelecekte ne olur bilinmez. Android remix os gibi tablet odaklı gelişme gösterirse Windowsun satışı daha da düşebilir.
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
Bu haliyle bu öngörüler doğru olabilir. Ancak gelecekte ne olur bilinmez. Android remix os gibi tablet odaklı gelişme gösterirse Windowsun satışı daha da düşebilir.

Remixos falan kurtarmaz bence androidi. Media player gibi iş gören şeye tablet denmez zaten bildiğimiz büyük ekranlı telefon. Bazen telefon ekranı yetmiyor tableti alıyorum elime ama zor oluyor oraya dokun, buraya dokun 10dk kullanıp sıkılıyorum ve yine telefona dönüyorum.
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FearMyLife 3 yıl en beğenilen
É tabiki 2si1 arada cihazlar tutulacak. Napayım telefonumda yaptığım işi tablette yapmayı. Windows Android e göre özgürlüktür. Mesela ben 9 senedir dota 1 oynuyorum bu oyunu hiçbir Android tablette oynayamam ama windows candır.
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