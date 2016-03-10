IDC tablet pazarına ilişkin gelecek tahminlerini yayınladı

ABD merkezli araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) belirli aralıklarla akıllı telefon ve tablet pazarına ilişkin önemli raporlar paylaşıyor. Kısa bir süre önce tablet pazarı için yaptığı analizi kamuoyu ile paylaşan araştırma şirketi ilginç sayılabilecek tahminlerde bulunmuş.

Rapora göre 2016 yılında, 2015'e oranla %5.9 oranında daha az tablet satılacak. Her ne kadar 2si1 arada formlar popülerleşmeye devam etse de bu durum tablet pazarının küçülmesinin önüne geçemiyor. Hibrit cihazların 2015’te 16.6 milyon satışa ulaştığı belirtilirken bu sayının 2020’de 63.8 milyona yükselmesi bekleniyor. Bu yıl sonuna kadar toplam tablet sevkiyatı tahmini ise 195 Milyon seviyesinde.

Aynı rapora göre Android tabletlerin pazar payı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da %18 seviyesinde seyredecek. iOS cihazların ise 2016'da %28.5 pazar payına ulaşması beklenirken bu rakamın 2020'ye kadar kademeli olarak düşerek %7.3 seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Rapora göre IDC bu süre içerisinde Apple, Mac OS X işletim sistemini dokunmatik ekranlı cihazlarda da kullanıma sunacak. En büyük pazar payına ise Windows'un ulaşması bekleniyor. 2si1 arada formlarda oldukça popüler olan işletim sisteminin 2020 yılına kadar payını %74 seviyelerine çıkaracağından bahsediliyor.

http://www.gsmarena.com/idc_claims_tablet_shipments_will_fall_59_in_2016_and_give_way_to_more_2in1_devices-news-17130.php