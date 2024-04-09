PC satış rakamları pandemi öncesi seviyelere yükseliyor

Tam Boyutta Gör International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, iki yıllık düşüşün ardından, dünya çapında geleneksel PC pazarı 2024'ün ilk çeyreğinde büyümeye başladı.

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Apple, Acer ve Lenovo satışlarını artırdı

Bir bütün olarak pazar %1,5 oranında büyüme gösterdi ve sevkiyatlar 59,8 milyon cihaza ulaştı. Aynı zamanda, liderler listesindeki bazı şirketlerin sonuçları, bir bütün olarak pazarın sonuçlarından önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Örneğin Apple, Dell'in yaklaşık iki kat gerisinde kalarak dördüncü sırada yer almasına rağmen, satışlarını %14,6 oranında artırmayı başardı ki bu da pazar liderleri arasındaki en iyi sonuç.

Tam Boyutta Gör Apple'ın satışlarını artırmasına M3, M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro modellerinin yüksek satış rakamlarının katkıda bulunduğu düşünülüyor. Öte yandan raporda Acer (%9,2) ve Lenovo (%7,8) da son derece iyi sayılabilecek bir büyüme gösterdiklerini görüyoruz. Ancak Asus'un satışlarının %4,5 oranında azaldığı da dikkat çekiyor.

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