IFA 2011: Samsung webOS spekülasyonlarına noktayı koydu "İlgilenmiyoruz!"

HP'nin webOS cihaz üretim faaliyetlerini durdurması ve PC bölümünü elden çıkarma niyetini belli etmesinin ardından tüm spekülasyonlar Samsung firmasının hem webOS hem de PC üretimine talip olacağı şeklinde odaklanmıştı. Daha önce PC bölümü ile ilgilenmediğini duyurarak spekülasyonları bitirmek isteyen Samsung webOS ile ilgili de kesin kararını açıkladı.





Güney Koreli Samsung firmasının CEO'su Choi Gee Sung elektronik ürünler fuarı IFA 2011'de katıldığı basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gee Sung teknoloji medyasının gündemine oturan HP ile webOS lisanslaması için görüştüklerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve lisanslama ile kesinlikle ilgilenmediklerini açıkladı.





Choi, Samsung firmasının kendisine ait Bada adında bir mobil platformunun olduğunu ve bu platformun yeteneklerini artırmak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Choi ayrıca popüler olmuş bir işletim sistemini satın almanın doğru olmayacağının altını çizdi.





Samsgun'un webOS işletim sisteminin lisanslanmasına ilişkin HP ile görüşmeler yaptığı iddiası o kadar yayıldı ki endüstri analisti IDC şirketi bile bu iddiaların gerçek olma ihtimali olduğunu haber vermişti.





İngiliz danışman şirketi Ovum Ltd. ise 22 Ağustos'ta yayınladığı bir haberde HTC ve Facebook'un da webOS'nin lisanslanması ile ilgilendiğini yazmıştı. Bu iddia da henüz netlik kazanmış değil. Şirket, webOS işletim sisteminin yazılım konusundaki avantajlarının rakiplerine kıyasla oldukça gerilerde kalması nedeniyle ortak bulmakta zorlandığını iddia ediyor.