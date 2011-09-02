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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2011: Samsung webOS spekülasyonlarına noktayı koydu "İlgilenmiyoruz!"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin webOS cihaz üretim faaliyetlerini durdurması ve PC bölümünü elden çıkarma niyetini belli etmesinin ardından tüm spekülasyonlar Samsung firmasının hem webOS hem de PC üretimine talip olacağı şeklinde odaklanmıştı. Daha önce PC bölümü ile ilgilenmediğini duyurarak spekülasyonları bitirmek isteyen Samsung webOS ile ilgili de kesin kararını açıkladı.

Güney Koreli Samsung firmasının CEO'su Choi Gee Sung elektronik ürünler fuarı IFA 2011'de katıldığı basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gee Sung teknoloji medyasının gündemine oturan HP ile webOS lisanslaması için görüştüklerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve lisanslama ile kesinlikle ilgilenmediklerini açıkladı.

Choi, Samsung firmasının kendisine ait Bada adında bir mobil platformunun olduğunu ve bu platformun yeteneklerini artırmak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Choi ayrıca popüler olmuş bir işletim sistemini satın almanın doğru olmayacağının altını çizdi.

Samsgun'un webOS işletim sisteminin lisanslanmasına ilişkin HP ile görüşmeler yaptığı iddiası o kadar yayıldı ki endüstri analisti IDC şirketi bile bu iddiaların gerçek olma ihtimali olduğunu haber vermişti.

İngiliz danışman şirketi Ovum Ltd. ise 22 Ağustos'ta yayınladığı bir haberde HTC ve Facebook'un da webOS'nin lisanslanması ile ilgilendiğini yazmıştı. Bu iddia da henüz netlik kazanmış değil. Şirket, webOS işletim sisteminin yazılım konusundaki avantajlarının rakiplerine kıyasla oldukça gerilerde kalması nedeniyle ortak bulmakta zorlandığını iddia ediyor. 

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SystemApps 8 yıl en beğenilen
farkındamısınız ama haberler magazin niteliğinde :D
kim kimi aldattı kim kiminle birlikte kim kime ne dedi vs...
samsung zaten bir dev herşey üretiyorlar bi gün herkes samsunglu olacak :P
farkındamısınız ama haberler magazin niteliğinde :Dkim kimi aldattı kim kiminle birlikte kim kime ne dedi vs...samsung zaten bir dev herşey üretiyorlar...
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mustafa1300 8 yıl
ücretsiz ve her geçen gün popülerliği artan işletim sistemi android dururken neden alsınlarki alternatif olarakda bada os yeterli bence
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Bl00dyHell 8 yıl
Adamların elinde akıllı telefon pazarında en üstlerde olmalarını sağlayan Android var, kendi geliştirdikleri Bada var. WebOS ile ilgilenmeleri gereksiz.
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Rainbow6 8 yıl
HP vaz gec webOS u satmaktan son indirmlerle kullanici sayin milyonu gecti yedirme olm applari falan baskasina :)
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s_demirci_53 8 yıl
bence de bada üzerine yeteri kadar yüklenilmiyor. mobil pazarda geliştiricilerle aran iyiyse sende iyi olursun. bakın wp7'ye adamlar bada'nın yarısı kadar satmış değiller(badalı telefonlar 4 milyon sınırını geçmiş diye bir haber almıştım yanlış olabilir) ama geliştiricileri etrafında toplamayı iyi biliyorlar 30.000 uygulama indirilebilir durumdaymış...
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umutarslan.com 8 yıl
SystemApps
farkındamısınız ama haberler magazin niteliğinde :Dkim kimi aldattı kim kiminle birlikte kim kime ne dedi vs...samsung zaten bir dev herşey üretiyorlar bi gün herkes samsunglu olacak :P

2 monitör 7 HDD 1 çamaşır makinası samsung evde :D
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SystemApps 8 yıl en beğenilen
farkındamısınız ama haberler magazin niteliğinde :D
kim kimi aldattı kim kiminle birlikte kim kime ne dedi vs...
samsung zaten bir dev herşey üretiyorlar bi gün herkes samsunglu olacak :P
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OvernightSensation 8 yıl
bs1963
Nasıl geliştirmiyor ya. Adamlar bada 2.0 ı duyurdu.

temel öncelik android olduğu için bada gelişimi beklenilenin üstünde değil samsung muhteşem firma bunada çare bulacaktır.Ayrıca sadece işletim sistemini güncellemek tamamen geliştiğini de göstermez genel olarak.
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bs1963 8 yıl
Nasıl geliştirmiyor ya. Adamlar bada 2.0 ı duyurdu.
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OvernightSensation 8 yıl
android'e ek olarak bada var her ne kadar geliştirmese de belkide ondandır sadece android olsa eminim web os gibi muhteşem bir sistemi kaçırmazdı samsung.
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