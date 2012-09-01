IFA 2012: Lenovo IdeaPad Y400 ve Y500 tanıtıldı

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Lenovo, önceki gün Berlin'de kapılarını tüketicilere açan IFA 2012 kapsamındaki tanıtımda IdeaPad markasıyla piyasaya sürdüğü Y serisi çoklu medya dizüstülerine iki yeni model daha eklediğini duyurdu. 14 inçlik Y400 ve 15.6 inçlik Y500, sahip oldukları değiştirilebilir yuva sayesinde kullanıcının isteğine göre desteklenebiliyor.
1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı ekran, JBL hoparlörler, Dolby Home Theater v4 ses yazılımı, çift katmanlı arkadan aydınlatmaya sahip AccuType klavye ve Metro kullanıcı arayüzü için optimize edilen bir Touchpad'in mevcut olduğu bilgisayarlar, üçüncü nesil Intel Core i7 Ivy Bridge işlemci, 2GB bellekli çift NVIDIA GeForce GT655M GPU, 16GB DDR3 RAM, 1TB HDD ve 16GB SSD'ye kadar çıkan konfigürasyonlarla satın alınabilecek.
Yeni Y serisi aygıtların ihtiva ettiği değiştirilebilir yuvaya ikinci bir ayrı GPU, depolama birimi ya da ikinci fan takılabiliyor. Henüz hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığımı NVIDIA'nın Kepler mimarili GT655M grafik yongası, ilk defa Lenovo'nun dizüstülerinde boy gösterecek. Çift GT655M'in SLI mı yoksa Optimus teknolojisiyle mi kullanılacağı şuan için bilinmiyor.
Karbon fiber üst kısmıyla dikkat çeken Lenovo Y400 ve Y500, halihazırda satılmakta olan Y480 ile Y580'in yerini almayacak. Fakat yine de performans anlamında benzer seviyeye çıkabilecekler. Çinli üreticinin en yeni çoklu medya-oyun bilgisayarlarına Ekim ayından itibaren 649$'dan başlayan fiyatlarla erişilebilecek.
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Bizim ülkemize tahmini Nisan-Mayıs ayından önce gelmez. Gene full HD vs. beklerken de bir yeni model daha çıkar..
Y560'tan beri takip ediyorum, hep aynı senaryo..
Bu konuda Lenovo Türkiye'nin üstün (!) hizmetlerine müteşekkiriz..
-LED kullanılacaksa neden mat yapmazlar resim de bile parlıyor
-Bu cihazlar yanlızca film izlemek yada oyun oynamak için değildir.Grafik Tasarım için kullanan insanlar MAT ekran Notebook kullanmazlar.Çünkü renk kalitesi cansızlaşır.Türkiye'de satılan notebookların yanlızca %16 sında mat ekran kullanılır.Bu da komik bir rakam.
-2013 geldik Lenovo çocuk bilgisayarı üretiyor
-Bu resimde görmüş olduğun cihazın ben tanıtı lansmanına gittim yorumuna gülüyorum.Eminim ki sende inceleseydin bu cihazı sende kendi söylediğine gülerdin.
-klavyesi berbat tuşlar çok küçük
-Klavye Lenovo ların hemen hemen hepsinde standart ve ödüllü bir tasarıma sahiptir.Yanlızca resimden gördüğün kadarı ile küçük demen mantıksız.Çünkü şuan piyasada bulunan Y580 ler ile aynı boyutta tuş takımına sahip.Klavye ışıklandırması mevcut.
Kullananlar mutlaka vardır.Ancak DVD-RW kullanmayan insanlar DVD+RW yerine SSD, HDD,Ekran Kartı, Fan düşünebilir. Kısacası bu cihazı alırken istediğin konfigürasyonlarda temin edebilirsin.Ayrıca Y580 ler kadar ağır bir cihaz değil.
Tam ağırlığını hatırlamıyorum ancak hem ince hemde hafif olması çok dikkatimi çekti.
Bilginize;
Bahadır İŞLEK
1 - apple bile mat ekrana geçti
2 - renklerin canlı görünmesi için panelin 6 bit değil 8 bit olması gerekir (istediğin kadar uğraş renk kalitesinde değişim olmaz)
3 - Grafik tasarımcılar çoğu mat ekranı tercih eder (resme bakınca görürsün)
4 - Ben çizim için kullandığımda kesinlikle rahatsız ediyor
5 - ThinkPad serilerinde neden parlak kullanmamışlar
6 - Birisine bir şey gösterdiğinde böyle bir görüntü mü sunacaksın
7 - Panel konusunda bilginiz çok az sizinle de tartışmak istemiyorum
8 - Tarihi eser 15,4" dizüstü kullanıyorum bu modelin tuşlarından daha büyük
2013 geldik Lenovo çocuk bilgisayarı üretiyor
klavyesi berbat tuşlar çok küçük
flash bellekler bile daha fazla. yuvayı harcadığına değmez.
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