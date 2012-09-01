IFA 2012: Lenovo IdeaPad Y400 ve Y500 tanıtıldı





Lenovo, önceki gün Berlin'de kapılarını tüketicilere açan IFA 2012 kapsamındaki tanıtımda IdeaPad markasıyla piyasaya sürdüğü Y serisi çoklu medya dizüstülerine iki yeni model daha eklediğini duyurdu. 14 inçlik Y400 ve 15.6 inçlik Y500, sahip oldukları değiştirilebilir yuva sayesinde kullanıcının isteğine göre desteklenebiliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı ekran, JBL hoparlörler, Dolby Home Theater v4 ses yazılımı, çift katmanlı arkadan aydınlatmaya sahip AccuType klavye ve Metro kullanıcı arayüzü için optimize edilen bir Touchpad'in mevcut olduğu bilgisayarlar, üçüncü nesil Intel Core i7 Ivy Bridge işlemci, 2GB bellekli çift NVIDIA GeForce GT655M GPU, 16GB DDR3 RAM, 1TB HDD ve 16GB SSD'ye kadar çıkan konfigürasyonlarla satın alınabilecek.

Yeni Y serisi aygıtların ihtiva ettiği değiştirilebilir yuvaya ikinci bir ayrı GPU, depolama birimi ya da ikinci fan takılabiliyor. Henüz hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığımı NVIDIA'nın Kepler mimarili GT655M grafik yongası, ilk defa Lenovo'nun dizüstülerinde boy gösterecek. Çift GT655M'in SLI mı yoksa Optimus teknolojisiyle mi kullanılacağı şuan için bilinmiyor.

Karbon fiber üst kısmıyla dikkat çeken Lenovo Y400 ve Y500, halihazırda satılmakta olan Y480 ile Y580'in yerini almayacak. Fakat yine de performans anlamında benzer seviyeye çıkabilecekler. Çinli üreticinin en yeni çoklu medya-oyun bilgisayarlarına Ekim ayından itibaren 649$'dan başlayan fiyatlarla erişilebilecek.