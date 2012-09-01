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IFA 2012: Lenovo IdeaPad Y400 ve Y500 tanıtıldı

6 yıl
4,7b
1
36
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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IFA 2012: Lenovo IdeaPad Y400 ve Y500 tanıtıldı
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Lenovo, önceki gün Berlin'de kapılarını tüketicilere açan IFA 2012 kapsamındaki tanıtımda IdeaPad markasıyla piyasaya sürdüğü Y serisi çoklu medya dizüstülerine iki yeni model daha eklediğini duyurdu. 14 inçlik Y400 ve 15.6 inçlik Y500, sahip oldukları değiştirilebilir yuva sayesinde kullanıcının isteğine göre desteklenebiliyor.
1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı ekran, JBL hoparlörler, Dolby Home Theater v4 ses yazılımı, çift katmanlı arkadan aydınlatmaya sahip AccuType klavye ve Metro kullanıcı arayüzü için optimize edilen bir Touchpad'in mevcut olduğu bilgisayarlar, üçüncü nesil Intel Core i7 Ivy Bridge işlemci, 2GB bellekli çift NVIDIA GeForce GT655M GPU, 16GB DDR3 RAM, 1TB HDD ve 16GB SSD'ye kadar çıkan konfigürasyonlarla satın alınabilecek.
IFA 2012: Lenovo IdeaPad Y400 ve Y500 tanıtıldı
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 Yeni Y serisi aygıtların ihtiva ettiği değiştirilebilir yuvaya ikinci bir ayrı GPU, depolama birimi ya da ikinci fan takılabiliyor. Henüz hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığımı NVIDIA'nın Kepler mimarili GT655M grafik yongası, ilk defa Lenovo'nun dizüstülerinde boy gösterecek. Çift GT655M'in SLI mı yoksa Optimus teknolojisiyle mi kullanılacağı şuan için bilinmiyor.
Karbon fiber üst kısmıyla dikkat çeken Lenovo Y400 ve Y500, halihazırda satılmakta olan Y480 ile Y580'in yerini almayacak. Fakat yine de performans anlamında benzer seviyeye çıkabilecekler. Çinli üreticinin en yeni çoklu medya-oyun bilgisayarlarına Ekim ayından itibaren 649$'dan başlayan fiyatlarla erişilebilecek.
IFA 2012: Lenovo IdeaPad Y400 ve Y500 tanıtıldı
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IFA 2012: Lenovo IdeaPad Y400 ve Y500 tanıtıldı
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Psydia 6 yıl en beğenilen
Şu Full HD'yi ne zaman standart hale getirecekler acaba dizüstü bilgisayarlarda.
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
uzun zamandır y500 almayı planlıyordum eğer y510p SLI 2.500 TL civarında olursa y510p alıcam :) İnşallah en kısa sürede Türkiye'ye gelir.
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dedeha39 6 yıl
Sizce pcdepo.com/... bunu mu oysa btsony.com/... bunu mu alayım nedeniyle açıklar mısınız lütfennnnn......
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EfeoK 6 yıl
Oha çok iyiymiş y570 imi satışa çıkarıyım
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...-~AimLeSs~-... 6 yıl
Bizler y580'in halen daha full HD versiyonunu beklerken, Lenovo yeni Y400-Y500'ün Amerika'da satışına başladı.

Bizim ülkemize tahmini Nisan-Mayıs ayından önce gelmez. Gene full HD vs. beklerken de bir yeni model daha çıkar..

Y560'tan beri takip ediyorum, hep aynı senaryo..

Bu konuda Lenovo Türkiye'nin üstün (!) hizmetlerine müteşekkiriz..
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DH Misafiri 6 yıl
Klavye ye laf atan arkadaşımız yenerbalcıya
-LED kullanılacaksa neden mat yapmazlar resim de bile parlıyor
-Bu cihazlar yanlızca film izlemek yada oyun oynamak için değildir.Grafik Tasarım için kullanan insanlar MAT ekran Notebook kullanmazlar.Çünkü renk kalitesi cansızlaşır.Türkiye'de satılan notebookların yanlızca %16 sında mat ekran kullanılır.Bu da komik bir rakam.
-2013 geldik Lenovo çocuk bilgisayarı üretiyor
-Bu resimde görmüş olduğun cihazın ben tanıtı lansmanına gittim yorumuna gülüyorum.Eminim ki sende inceleseydin bu cihazı sende kendi söylediğine gülerdin.
-klavyesi berbat tuşlar çok küçük
-Klavye Lenovo ların hemen hemen hepsinde standart ve ödüllü bir tasarıma sahiptir.Yanlızca resimden gördüğün kadarı ile küçük demen mantıksız.Çünkü şuan piyasada bulunan Y580 ler ile aynı boyutta tuş takımına sahip.Klavye ışıklandırması mevcut.
Kullananlar mutlaka vardır.Ancak DVD-RW kullanmayan insanlar DVD+RW yerine SSD, HDD,Ekran Kartı, Fan düşünebilir. Kısacası bu cihazı alırken istediğin konfigürasyonlarda temin edebilirsin.Ayrıca Y580 ler kadar ağır bir cihaz değil.
Tam ağırlığını hatırlamıyorum ancak hem ince hemde hafif olması çok dikkatimi çekti.
Bilginize;
Bahadır İŞLEK
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yenerbalcı 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Klavye ye laf atan arkadaşımız yenerbalcıya

-LED kullanılacaksa neden mat yapmazlar resim de bile parlıyor

-Bu cihazlar yanlızca film izlemek yada oyun oynamak için değildir.Grafik Tasarım için kullanan insanlar MAT ekran Notebook kullanmazlar.Çünkü renk kalitesi cansızlaşır.Türkiye'de satılan notebookların yanlızca %16 sında mat ekran kullanılır.Bu da komik bir rakam.



-2013 geldik Lenovo çocuk bilgisayarı üretiyor

-Bu resimde görmüş olduğun cihazın ben tanıtı lansmanına gittim yorumuna gülüyorum.Eminim ki sende inceleseydin bu cihazı sende kendi söylediğine gülerdin.



-klavyesi berbat tuşlar çok küçük

-Klavye Lenovo ların hemen hemen hepsinde standart ve ödüllü bir tasarıma sahiptir.Yanlızca resimden gördüğün kadarı ile küçük demen mantıksız.Çünkü şuan piyasada bulunan Y580 ler ile aynı boyutta tuş takımına sahip.Klavye ışıklandırması mevcut.





Kullananlar mutlaka vardır.Ancak DVD-RW kullanmayan insanlar DVD+RW yerine SSD, HDD,Ekran Kartı, Fan düşünebilir. Kısacası bu cihazı alırken istediğin konfigürasyonlarda temin edebilirsin.Ayrıca Y580 ler kadar ağır bir cihaz değil.

Tam ağırlığını hatırlamıyorum ancak hem ince hemde hafif olması çok dikkatimi çekti.



Bilginize;

Bahadır İŞLEK

1 - apple bile mat ekrana geçti
2 - renklerin canlı görünmesi için panelin 6 bit değil 8 bit olması gerekir (istediğin kadar uğraş renk kalitesinde değişim olmaz)
3 - Grafik tasarımcılar çoğu mat ekranı tercih eder (resme bakınca görürsün)
4 - Ben çizim için kullandığımda kesinlikle rahatsız ediyor
5 - ThinkPad serilerinde neden parlak kullanmamışlar
6 - Birisine bir şey gösterdiğinde böyle bir görüntü mü sunacaksın
7 - Panel konusunda bilginiz çok az sizinle de tartışmak istemiyorum
8 - Tarihi eser 15,4" dizüstü kullanıyorum bu modelin tuşlarından daha büyük
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Proph 6 yıl
Y580 alacakken sorun çıktı 3-5 ay ertelemişken bu modeller gelse de avantaja dönüştürsek bari
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Miranda Kerr 6 yıl
Turkiyeye ne zaman gelir bu modeller acaba ?
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yenerbalcı 6 yıl
LED kullanılacaksa neden mat yapmazlar resim de bile parlıyor

2013 geldik Lenovo çocuk bilgisayarı üretiyor

klavyesi berbat tuşlar çok küçük

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Castiel 6 yıl
fullhd olacagı kesın gıbı youtubedakı goruntulerden, ne zaman çıkacak acaba y580 yerıne bununlamı devam edecekler part 2 olarak
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elcas 6 yıl
16 gb ssd mi?

flash bellekler bile daha fazla. yuvayı harcadığına değmez.
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karayulun 6 yıl
Harikulade. Zırh gibi. Büyük ihtimalle, grafik kartı da enerji verimliliği açısından avantaj sağlıyor olmalı. Transcend ya da Team Katı sürücü ile yer uçağı olabilir.
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murso 6 yıl
kesin menteşesi sorunludur
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nurettinaz 6 yıl
Bu nasıl özellikler bu nasıl bir tasarım 5 senedir kullandığım lenovo ideapad y550 bilgisayarım hala taş gibi ve eminimki beni daha en az 3 sene daha götürür. Ancak annemin yeni bir bilgisayara ihtiyacı olduğu için canım bilgisayarımı anneme vermek durumunda olduğumdan kendime bilgisayar bakmaya başlamıştım ve evet tahmin ettiğiniz gibi yine lenovo araştırıyordum. Çünkü fiyatı ucuz ve kalite olarak beni bu kadar götürecek başka bir marka daha henüz yok. Thinkpad serisine odaklanmıştım. Ancak galiba sabretmem gerekecek bu ürünler cidden acayip sağlam.
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aspirin_00 6 yıl
16 lık ssd çok yetersiz en az 32 gb olsa neyse işletim sistemi için ama olmadı lenovaaaaa
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