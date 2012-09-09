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IFA 2012: Toshiba AT 300 Tegra 3'lü yeni tablet

6 yıl
1,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Toshibanın IFA 2012 fuarında sergilediği yeni tabletlerinden biri olan ve Tegra3 mimarisine sahip 10.1" boyutundaki AT300'ü değerlendiriyoruz.
 

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