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IFA 2013 : Samsung'un akıllı saati Galaxy Gear resmileşti

5 yıl
1,2b
1
44
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Samsung'un akıllı saati Galaxy Gear resmileşti

Samsung'un uzun süredir iddialarını gündeme getirdiğimiz diğer bir ürünü ise Galaxy Gear akıllı saat modeli idi. Galaxy Note 3 modelinin ardından Galaxy Gear akıllı saati de IFA 2013 fuarında resmileşti.

Kısa süre önce modele ait olduğu belirtilen görsellerden biraz daha farklı ve tasarım açısından elden geçirilmiş bir kasa yapısı olduğunu görüyoruz. Galaxy akıllı telefonlarının tarzı korunmuş olsa da ekran kenarları ile alt ve üst kısımlar oldukça inceltilmiş.

Daha önce sızan bilgilerden farklı olarak 1.63 inçlik Super AMOLED ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunulduğunu görüyoruz. Galaxy Gear, 800MHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 512MB RAM miktarı sunuyor. 315mAh gücündeki batarya 

Bluetooth 4.0 LE düşük enerji profili kullanan saat Android 4.3 işletim sistemi, 4GB depolama kapastesi, akselerometre, jiroskop, hoparlör, çift mikrofon gibi özelliklere sahip. Modelde 70 adet uygulama ön yüklü olarak gelecek. Bunlardan bazıları Evernote, Line, eBay şeklinde sıralanıyor.

1.9MP çözünürlükteki kamerası ile 10 saniyelik 720p video kaydı yapmak mümkünken, düşük çözünürlükte resimler çekilebiliyor. Kamera kayışa monte edilmiş. Saat şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve 2014 model Galaxy Note 10.1 tablet modelleri ile uyumlu. Samsung zaten Galaxy Note 3 modelinin en iyi yardımcısı şeklinde bir motto belirlemiş.
Galaxy Gear ile mesaj, e-posta, gelen çağrı, sosyal ağ güncellemeleri gibi bildirimler ekranda yansıtılıyor. S Voice ile saat üzerinden akıllı telefona kumanda edebilirken, saati kulağınıza doğru kaldırarak gelen aramayı cevaplayabiliyorsunuz. Mikrofon ve hoparlör kayışa entegre edilmiş. 
Samsung, Galaxy Gear ile birlikte Smart Relay adlı bir ilişkili uygulama sunuyor. Uygulama ile akıllı telefon ve saat daha fazla bütünleşiyor. Örneğin telefonunuzu kilitlediğinizde ekrandaki bildirimler otomatik olarak saate aktarılıyor. Saatinizi kilitlediğinizde ise bu kez bildirimler otomatik olarak telefona aktarılıyor. Saat telefondan 1.5 metre uzaklaştığında telefon otomatik olarak kilit ekranına geçiyor.   

Galaxy Gear modeli 140 ülkede 25 Eylül itibari ile satışa sunulacak. Fiyat ise 299$ olarak belirlenmiş.



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Moon Star Turkey 5 yıl en beğenilen
Metrobüste yolculuk eden fortçular için tatminkar kamerası var.
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Ciddiyetsiz 5 yıl
şu "akıllı" aletlerin aman şarjı gitsin diye diye yeminle kaynak yönetim uzmanı olucaz.
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Mertcan. 5 yıl
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ekrem71 5 yıl
DH Misafiri
Sayın donanimhaber yöneticileri, sizleri buradan eleştirmek istiyorum. Yaklaşık saat 16 dan beri sitenizin anasayfasını 5 dakikada bir kontrol ediyorum. Samsungun Unpacked etkinliği ile ilgili tek bir haber yokken birçok teknoloji sitesi canlı yayın ile takip etmemize olanak sağlıyor. Örnek; pclabs.com.tr. Adamlar note 3 tanıtımını, gear tanıtımını ve note 10.1 tanıtımlarını yaptılar siz daha şimdi anca bu haberi veriyorsunuz.

Arkadaşlarımız çok detaylı bir ön inceleme videosu hazırlıyorlar. Tanıtım esnasında da çok büyük bir bilgi kirliliği oluyor ve bazı detaylar yanlış aktarılıyor. Örneğin pek çok kaynakta Galaxy Note 3 işlemcisi önce Exynos 5410 dendi daha sonra 5420 olduğu anlaşıldı. Bu bakımdan detaylar kesinleştikçe biz de aktarmaya başlıyoruz.
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DH Misafiri 5 yıl
Sayın donanimhaber yöneticileri, sizleri buradan eleştirmek istiyorum. Yaklaşık saat 16 dan beri sitenizin anasayfasını 5 dakikada bir kontrol ediyorum. Samsung'un Unpacked etkinliği ile ilgili tek bir haber yokken birçok teknoloji sitesi canlı yayın ile takip etmemize olanak sağlıyor. Örnek; pclabs.com.tr. Adamlar note 3 tanıtımını, gear tanıtımını ve note 10.1 tanıtımlarını yaptılar siz daha şimdi anca bu haberi veriyorsunuz.
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wolf silver 5 yıl
Neyse bu sefer yorum yapmayacam :D :D
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Evivva 5 yıl
Vay vay vay donanıma bak be :D
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kımyasal 5 yıl
Samsung eski modellere saat konusuna arka çıkmamakla,üç kağıda yatıyor resmen.
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Adittorie 5 yıl
Teknoloji ne kadar hızlı yav . 2 sene önce benim Galaxy Ace telefonumun da işlemcisi 800 mhz. idi .
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sadece note3 ile uyumlu tam fiyasko olmuş ayrıca önyüklü 70 uygulamanın yarısı cöp o kücücük ekranlı akıllı saatte ebay uygulamasının ne işi var arkadaş 800 mhz işlemcisiyle o uygulamar sayesinde kasar ve bol bol şarj yer zaten
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Illustrious. 5 yıl
Leğenzung saatin bile oval anasını satim ya.
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Ciddiyetsiz 5 yıl
şu "akıllı" aletlerin aman şarjı gitsin diye diye yeminle kaynak yönetim uzmanı olucaz.
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MegaWolt38 5 yıl
Samsung ÇÖP TELEFONU üretiminden sonra başka bir ÇÖP ürününü daha piyasaya sürmüş...Krolukta son moda bu olsa gerek.Applecılara laf atarlar gösteriş meraklıları diye ama bunu kullanan krolukta mertebe atlar. Hele her gün şarj isterse bak sen bu işe...
Kim yaparsa yapsın akıllı saat= çöp ve gereksiz teknoloji...
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aftermath666 5 yıl
Sunum rezaletti. Saat dahada kötü. O menüdeki lag ile piyasaya sürmeye utanmıyorlar mı yahu?
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JoeyBane 5 yıl
Bunu üretenin aklına yanayım.
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