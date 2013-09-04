IFA 2013 : Samsung'un akıllı saati Galaxy Gear resmileşti





Samsung'un uzun süredir iddialarını gündeme getirdiğimiz diğer bir ürünü ise Galaxy Gear akıllı saat modeli idi. Galaxy Note 3 modelinin ardından Galaxy Gear akıllı saati de IFA 2013 fuarında resmileşti.





Kısa süre önce modele ait olduğu belirtilen görsellerden biraz daha farklı ve tasarım açısından elden geçirilmiş bir kasa yapısı olduğunu görüyoruz. Galaxy akıllı telefonlarının tarzı korunmuş olsa da ekran kenarları ile alt ve üst kısımlar oldukça inceltilmiş.





Daha önce sızan bilgilerden farklı olarak 1.63 inçlik Super AMOLED ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunulduğunu görüyoruz. Galaxy Gear, 800MHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 512MB RAM miktarı sunuyor. 315mAh gücündeki batarya





Bluetooth 4.0 LE düşük enerji profili kullanan saat Android 4.3 işletim sistemi, 4GB depolama kapastesi, akselerometre, jiroskop, hoparlör, çift mikrofon gibi özelliklere sahip. Modelde 70 adet uygulama ön yüklü olarak gelecek. Bunlardan bazıları Evernote, Line, eBay şeklinde sıralanıyor.





1.9MP çözünürlükteki kamerası ile 10 saniyelik 720p video kaydı yapmak mümkünken, düşük çözünürlükte resimler çekilebiliyor. Kamera kayışa monte edilmiş. Saat şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve 2014 model Galaxy Note 10.1 tablet modelleri ile uyumlu. Samsung zaten Galaxy Note 3 modelinin en iyi yardımcısı şeklinde bir motto belirlemiş.

Galaxy Gear ile mesaj, e-posta, gelen çağrı, sosyal ağ güncellemeleri gibi bildirimler ekranda yansıtılıyor. S Voice ile saat üzerinden akıllı telefona kumanda edebilirken, saati kulağınıza doğru kaldırarak gelen aramayı cevaplayabiliyorsunuz. Mikrofon ve hoparlör kayışa entegre edilmiş.

Samsung, Galaxy Gear ile birlikte Smart Relay adlı bir ilişkili uygulama sunuyor. Uygulama ile akıllı telefon ve saat daha fazla bütünleşiyor. Örneğin telefonunuzu kilitlediğinizde ekrandaki bildirimler otomatik olarak saate aktarılıyor. Saatinizi kilitlediğinizde ise bu kez bildirimler otomatik olarak telefona aktarılıyor. Saat telefondan 1.5 metre uzaklaştığında telefon otomatik olarak kilit ekranına geçiyor.





Galaxy Gear modeli 140 ülkede 25 Eylül itibari ile satışa sunulacak. Fiyat ise 299$ olarak belirlenmiş.







