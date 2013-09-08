IFA 2013 : Sony'den Triluminous ekranlı ve 32GB kapasiteli F866 Walkman





Xperia Z1 modeliyle tüm bölümlerini ürün geliştirme konusunda sinerji oluşturmaya odaklayan Sony, bu geleneğini yeni Walkman modeli ile sürdürüyor.





Walkman F886 dijital medya oynatıcısı 4 inçlik 854x480 piksel çözünürlükteki ekranında Triluminous teknolojisi sunuyor. Android 4.1 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz Google Play erişimi ile de uygulama zenginliğinden kullanıcıları eksik bırakmıyor. Cihaz WiFi ve Bluetooth bağlantı özelliklerine sahip.





Walkman F886 modeli WAV, AIFF, FLAC ve ALAC dosyalarını 192KHz/24-bit ses seviyesine kadar oynatabiliyor. S-master dijital amplifikatör teknolojisi bu dosyaların oynatımına destek sağlıyor.





32GB depolama kapasitesine sahip olan cihaz 96KHz dosyaları tek şarj ile 26 saat kesintisiz oynatma vaadinde bulunuyor. Walkman F886 modelinin Ekim ayında Avrupa'da 319 Avro'dan satışa sunulması bekleniyor.

http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=8816&NewsAreaId=2