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IFA 2013 : Sony'den Triluminous ekranlı ve 32GB kapasiteli F866 Walkman

5 yıl
1,3b
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50
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Sony'den Triluminous ekranlı ve 32GB kapasiteli F866 Walkman

Xperia Z1 modeliyle tüm bölümlerini ürün geliştirme konusunda sinerji oluşturmaya odaklayan Sony, bu geleneğini yeni Walkman modeli ile sürdürüyor.

Walkman F886 dijital medya oynatıcısı 4 inçlik 854x480 piksel çözünürlükteki ekranında Triluminous teknolojisi sunuyor. Android 4.1 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz Google Play erişimi ile de uygulama zenginliğinden kullanıcıları eksik bırakmıyor. Cihaz WiFi ve Bluetooth bağlantı özelliklerine sahip. 

Walkman F886 modeli WAV, AIFF, FLAC ve ALAC dosyalarını 192KHz/24-bit ses seviyesine kadar oynatabiliyor. S-master dijital amplifikatör teknolojisi bu dosyaların oynatımına destek sağlıyor.

32GB depolama kapasitesine sahip olan cihaz 96KHz dosyaları tek şarj ile 26 saat kesintisiz oynatma vaadinde bulunuyor. Walkman F886 modelinin Ekim ayında Avrupa'da 319 Avro'dan satışa sunulması bekleniyor. 

http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=8816&NewsAreaId=2 Yorum Yaz
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sinoka 5 yıl en beğenilen
HatimİndirenSteveJOBS
iPod alırım o paraya lan ! O ne ?

Bu ürün "FLAC ve ALAC dosyalarını 192KHz/24-bit " özelliğini arayan müzik severler için. Bunlar önemli değil diyorsan zaten IPOD almalısın bu ürün senin için değil ama her senin için üretilmeyen ürüne BAN mı göndereceksin.
HatimİndirenSteveJOBSiPod alırım o paraya lan ! O ne ?Bu ürün "FLAC ve ALAC dosyalarını 192KHz/24-bit " özelliğini araya...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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Guest 5 yıl
bu ürünü kıytırık media oynatıcılardan birisi sananlar var galiba. anlamıyorsanız yorum yazmak zorunda değilsiniz.
eleştirebileceğim nokta şu,
sony hâlâ daha eskisi gibi teknolojilerini taksit taksit ürünlerine koyuyor. uzman olduğu en önemli sektör ses belki ama şimdiye kadar şunu telefonlarına koymadı. xperia walkman ile zaten walkman'in adını lekeledi, aynı şeyi telefonlara playstation sertifikası vererek yaptı, xperia z büyük bir gürültüyle piyasaya girdi ama asıl fark yaratacak yönleri ekran ve kamera beklenenin çok altında kaldı. sony prestij kaybetmek istemiyorsa sağlam adımlar atmalı, müşterilerini enayi yerine koyarak ancak değer kaybeder. örneğin şu yaptığı cihazı madem android işletim sistemi üzerine kuruyor üstüne telefon özelliğiyle beraber sadece bu markanın sahip olduğu bir farklılık ortaya koyabilirdi.
bu ürünü kıytırık media oynatıcılardan birisi sananlar var galiba. anlamıyorsanız yorum yazmak zorunda değilsiniz.eleştirebileceğim nokta şu,sony hâlâ...
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FreeRun 5 yıl
şuna bide telefon özelliği ekleselerdi çok zor olmasa gerek en azından almak için bi neden olurdu sadece alo demek için.
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EzgiDengiz 5 yıl
Git kıytırık ve heryerinden bozukluk akan GM discovery al o zaman :)
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BurakTirpanli 5 yıl
Sırf FLAC oynatıyor diye o fiyat edeceği anlamına gelmez. Fiyat politikası iyi değil fakat ürüne birşey diyemem saf Sony kalitesi.
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heyysanadiyom 5 yıl
F886 nerden alabiliriz ? Alan varsa 2.el olarak bana satabilir
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aura7 5 yıl
Mr.Loney
f800de gözüm vardı. amazonda 215$a 32gb satılırken;http://www.amazon.com/Sony-NWZ-F806BLK-Walkman-Digital-Player/dp/B008V99972/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1378762885&sr=8-1&keywords=walkman+f800ülkemizde 8gbı 600 lira olduğu için almıyorumhttp://www.btsony.com/asp/product/3002/Sony-NWZ-F804-8GB-Android-WalkmanBu modeli getirtme şansım olacak olursa almak isterim

Hocam yaz başında bu ürün Fulya media markt'ta 300 tl'ye satılıyordu. Sepetteydi fırsat ürünü diye 10 tane falan vardı. Kaç gb olduğunu hatırlamıyorum ama bi şansınızı deneyin :)
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Tube Screamer 5 yıl
X Serisinde sonra Sony Walkman konusunda dibe vurmaya başladı.....Aytaçlar ile rekabet edecem diye gitti Androidi koymaya başladı cihazlara.....yazık oldu artık Walkman markasına.....Walkman demek müzik demekken....nerelere getirdiler canım cihazları...
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Mr.Loney 5 yıl aura7
aura7
Mr.Loney
f800de gözüm vardı. amazonda 215$a 32gb satılırken;http://www.amazon.com/Sony-NWZ-F806BLK-Walkman-Digital-Player/dp/B008V99972/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1378762885&sr=8-1&keywords=walkman+f800ülkemizde 8gbı 600 lira olduğu için almıyorumhttp://www.btsony.com/asp/product/3002/Sony-NWZ-F804-8GB-Android-WalkmanBu modeli getirtme şansım olacak olursa almak isterim

Hocam yaz başında bu ürün Fulya media markt'ta 300 tl'ye satılıyordu. Sepetteydi fırsat ürünü diye 10 tane falan vardı. Kaç gb olduğunu hatırlamıyorum ama bi şansınızı deneyin :)

Merhaba. Aydın'da oturuyorum. Burada olsaydı kaçırmazdım
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Mr.Loney 5 yıl
f800'de gözüm vardı. amazon'da 215$'a 32gb satılırken;
amazon.com/...
ülkemizde 8gb'ı 600 lira olduğu için almıyorum
btsony.com/...
Bu modeli getirtme şansım olacak olursa almak isterim
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Illustrious. 5 yıl
kesbi

Mr.Spak

kesbi

Android bari koyaydınız da bişeye benzeseydi. Ya da hiç buna gerek yoktu üst seviye telefonlara bu ses çipini koyun yeter. Ayrıca bir cihaz taşıyacaksam sadece mzik çalmamalı. iPod 5 kullanıyorum ve şarkı dinlemekten başka herşeye yarıyor :-) Şarkı atacak yer kalmadı. Bilgisayarımdan daha keyifli ses veriyor.

Haberi okusaydın bari, yorumun bi şeye benzeseydi.

Sen de mesajları okusaydın bu konunun konuşulduğunu görürdün.

Güzel, bir kere daha öğrenmiş oldun. Şimdi mesajını yutabilirsin.
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Ciginix 5 yıl
xconnect

Bir sonraki yıl: Z2 smaster amfi 92/24 sesle gelecek... Madem bu teknolojinin var niye bekletirsin. Duşta telefon kullanmaktan daha cazip değil mi bu özellik.


En haklı yorumlardan biri, Z1 bu ses chipseti ile gelseydi ortalıkta cihaz kalmazdı.

Duşta telefon kullanmak değişik bir tecrübe ama
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Ciginix 5 yıl
jolawe
sinoka
HatimİndirenSteveJOBS iPod alırım o paraya lan ! O ne ?
Bu ürün FLAC ve ALAC dosyalarını 192KHz/24-bit özelliğini arayan müzik severler için. Bunlar önemli değil diyorsan zaten IPOD almalısın bu ürün senin için değil ama her senin için üretilmeyen ürüne BAN mı göndereceksin.
adam haksız değil aslın da çak pahalı

Pahalı geliyorsa almazsın ki özelliğini düşünecek ve anlayabilecek olursan o zaman aslında pahalı olmadığını görürsün.
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senersongur 5 yıl
50-60 dolarlık bir alet.
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Vash The Stampede 5 yıl
konuyla alakası olmayan, 128kbps'den yüksek mp3 dinlememiş üyeler toplaşmışlar yine.
bunun gibi bir ürün olan ibasso dx100'e bakmanızı öneririm. fiyatın niye bu kadar fazla olduğunu, sony'nin niye bu ürünleri çıkarmakta direttiğini anlayacaksınız.
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BARIŞ55 5 yıl Vash The Stampede
Vash The Stampede

konuyla alakası olmayan, 128kbps'den yüksek mp3 dinlememiş üyeler toplaşmışlar yine.
bunun gibi bir ürün olan ibasso dx100'e bakmanızı öneririm. fiyatın niye bu kadar fazla olduğunu, sony'nin niye bu ürünleri çıkarmakta direttiğini anlayacaksınız.

Onlar sadece gpu dan anlar abisi. Gpu olmuş beyinleri.

Bir de sim girişi olsaymış alırdım. Aslında şu an da alabilirim. Müzik ve internet yeter bana. Oyun PC'de oynanır.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cihaz 10 numara olmuş ama pahalı şu teknolojiyi telefonlara entegre etseydinya sony
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