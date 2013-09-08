IFA 2013 : Sony'den Triluminous ekranlı ve 32GB kapasiteli F866 Walkman

Haber Editörü
Xperia Z1 modeliyle tüm bölümlerini ürün geliştirme konusunda sinerji oluşturmaya odaklayan Sony, bu geleneğini yeni Walkman modeli ile sürdürüyor.
Walkman F886 dijital medya oynatıcısı 4 inçlik 854x480 piksel çözünürlükteki ekranında Triluminous teknolojisi sunuyor. Android 4.1 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz Google Play erişimi ile de uygulama zenginliğinden kullanıcıları eksik bırakmıyor. Cihaz WiFi ve Bluetooth bağlantı özelliklerine sahip.
Walkman F886 modeli WAV, AIFF, FLAC ve ALAC dosyalarını 192KHz/24-bit ses seviyesine kadar oynatabiliyor. S-master dijital amplifikatör teknolojisi bu dosyaların oynatımına destek sağlıyor.
32GB depolama kapasitesine sahip olan cihaz 96KHz dosyaları tek şarj ile 26 saat kesintisiz oynatma vaadinde bulunuyor. Walkman F886 modelinin Ekim ayında Avrupa'da 319 Avro'dan satışa sunulması bekleniyor.
http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=8816&NewsAreaId=2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ürün "FLAC ve ALAC dosyalarını 192KHz/24-bit " özelliğini arayan müzik severler için. Bunlar önemli değil diyorsan zaten IPOD almalısın bu ürün senin için değil ama her senin için üretilmeyen ürüne BAN mı göndereceksin.
eleştirebileceğim nokta şu,
sony hâlâ daha eskisi gibi teknolojilerini taksit taksit ürünlerine koyuyor. uzman olduğu en önemli sektör ses belki ama şimdiye kadar şunu telefonlarına koymadı. xperia walkman ile zaten walkman'in adını lekeledi, aynı şeyi telefonlara playstation sertifikası vererek yaptı, xperia z büyük bir gürültüyle piyasaya girdi ama asıl fark yaratacak yönleri ekran ve kamera beklenenin çok altında kaldı. sony prestij kaybetmek istemiyorsa sağlam adımlar atmalı, müşterilerini enayi yerine koyarak ancak değer kaybeder. örneğin şu yaptığı cihazı madem android işletim sistemi üzerine kuruyor üstüne telefon özelliğiyle beraber sadece bu markanın sahip olduğu bir farklılık ortaya koyabilirdi.