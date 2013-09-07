IFA 2013 : Texas Instruments, yeni DLP pico projeksiyon cihazı yongasını duyurdu





Dijital ışık işlemcisi olarak çevirebileceğimiz DLP teknolojisi ile Texas Instruments canlı renkler sunan minik projeksiyon cihazlarına imkan tanıyor. Pico projeksiyon adındaki bu cihazlar küçük boyutlarıyla daha kolay taşınabilirken, tatmin edici kalitede görüntüler sunabiliyor.





TI, pico projeksiyon cihazları için geliştirdiği yeni DLP yongasını IFA 2013 fuarında tanıttı. Bu yongalar yine TI'nın TRP adı verilen teknolojisini temel alıyor. Tilt&Roll Pixel tanımının kısaltılması olan TRP, pico projeksiyon cihazlarının daha keskin ve daha parlak görüntüler yansıtabilmesine olanak tanıyor. TRP teknolojisi ilk olarak CES 2013 fuarında tanıtılmıştı. Bunun yanında MWC 2013 etkinliğinde tanıtılan IntelliBright parlaklık algoritması da teknolojiye destek veriyor.





0.2 inçlik TRP tabanlı DLP yongası, daha büyük optik ve güç verimliliği sunarken, daha yüksek çözünürlüklere kapı açacak. Yeni yonga sadece pico projeksiyon cihazları için geliştirilmedi. Galaxy Beam örneğinde olduğu gibi yeni nesil akıllı telefon, tablet ve dijital kameralar gibi taşınabilir ve giyilebilir cihazlarda da daha yüksek yansıtma kalitesine ulaşılacak.





Yeni yonga önceki modele göre 2 kat daha fazla çözünürlük, 2 kat daha fazla parlaklık ve yüzde 50 daha az enerji tüketimi sunuyor.

http://www.dlp.com/pico-projector/pico-product-developers/2trp-chip.aspx