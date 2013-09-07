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IFA 2013 : Texas Instruments, yeni DLP pico projeksiyon cihazı yongasını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Texas Instruments, yeni DLP pico projeksiyon cihazı yongasını duyurdu

Dijital ışık işlemcisi olarak çevirebileceğimiz DLP teknolojisi ile Texas Instruments canlı renkler sunan minik projeksiyon cihazlarına imkan tanıyor. Pico projeksiyon adındaki bu cihazlar küçük boyutlarıyla daha kolay taşınabilirken, tatmin edici kalitede görüntüler sunabiliyor.

TI, pico projeksiyon cihazları için geliştirdiği yeni DLP yongasını IFA 2013 fuarında tanıttı. Bu yongalar yine TI'nın TRP adı verilen teknolojisini temel alıyor. Tilt&Roll Pixel tanımının kısaltılması olan TRP, pico projeksiyon cihazlarının daha keskin ve daha parlak görüntüler yansıtabilmesine olanak tanıyor. TRP teknolojisi ilk olarak CES 2013 fuarında tanıtılmıştı. Bunun yanında MWC 2013 etkinliğinde tanıtılan IntelliBright parlaklık algoritması da teknolojiye destek veriyor. 

0.2 inçlik TRP tabanlı DLP yongası, daha büyük optik ve güç verimliliği sunarken, daha yüksek çözünürlüklere kapı açacak. Yeni yonga sadece pico projeksiyon cihazları için geliştirilmedi. Galaxy Beam örneğinde olduğu gibi yeni nesil akıllı telefon, tablet ve dijital kameralar gibi taşınabilir ve giyilebilir cihazlarda da daha yüksek yansıtma kalitesine ulaşılacak.

Yeni yonga önceki modele göre 2 kat daha fazla çözünürlük, 2 kat daha fazla parlaklık ve yüzde 50 daha az enerji tüketimi sunuyor.  

http://www.dlp.com/pico-projector/pico-product-developers/2trp-chip.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1080p 6 yıl
Önceki DLP pico chip ler 45 derece dönük baklava deseni dizilimine sahipti.
Yeni pico dlp chipler muhtemelen 1920x1080 çözünürlükle gelecektir.
Mobilite konusunda alternatifi olmadığı için pek de söylenecek bir şey yok ama
sinema oyun için Tek chip DLP den uzak durun.
Her ne kadar DLP nin beyazları beyaz fiyatları uygun olsa da rainbow efekt başlı başına büyük bir sorun.
En az 2000 lira bütçe ayırıp 3 LCD projeksiyon alın.
1 Yanıt Yanıtla
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asyadangelen 6 yıl

3lcd alın ne demek?
2007 yılında benq mp721 , 1024*768 2500 anslumen dlp projeksiyon cihazı aldım , sürekli pc bağladım 2 ampul bitirdim , rainbow efekt falan yoktu?
6 yılda dlp teknolojisi geriye mi gitti?
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max-well 6 yıl 1080p
Bende sizin gibi düşünüyordum. Zira rainbow efektini bende gördüğümden dlp cihazlardan uzak durmuştum. Taa ki Optoma nın hd25 cihazını inceleyene kadar. Bu cihazda kullanılan 0.65'' DC3 DMD chip ile rainbow efekti gibi sorun ortadan kalmış. Sanırım bu yeni nesil chip i kullanan dlp cihazlarda öyle bi sorun olmaz artık. Tabi ki renk tekerkeği ve tekerlek hızıda yeni chiple ve yazılımla beraber oldukça iyi performans sergiliyorlar ...
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