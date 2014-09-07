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IFA 2014 : Galaxy Note 4 için LED bildirimli kılıflar

4 yıl
7,7b
1
45
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Galaxy Note 4 için LED bildirimli kılıflar

Akıllı telefonlarımızı daha rahat taşımamızı veya korumamızı sağlayan kılıf aksesuarları kullanıcının sık sık kapağı açmasının önüne geçmek amacıyla akıllı hale gelmeye başladı. HTC Dot View, LG Quick Circle gibi örneklerin yanına Samsung yeni bir aksesuar daha ekledi. 

IFA 2014 fuarında tanıtılan LED Flip Wallet adlı Galaxy Note 4 kılıfları üst kısımdaki LED alan ile farklı bildirimler sunabiliyor. Bu bildirimler saat, gelen mesaj sayısı, cevapsız çağrı sayısı, çalan müzik, ses eviyesi, batarya düzeyi ve eposta sayısı şeklinde sıralanıyor. 

Fuarda kılıflar camekan içerisinde sergilendiği için daha başka ne tür fonksiyonlar sunuyor veya cihazla nasıl iletişime geçiyor tam olarak detaylanmadı. Ancak arka kısımdaki bağlantılar yoluyla olabileceği konusunda tahminler mevcut. Bununla birlikte bu kılıflar ne zaman satışa çıkacak bu konuda da bir bilgi yok.  

http://www.androidcentral.com/samsung-galaxy-note-4-led-flip-wallet?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
exomanyak 4 yıl
hocam bir de bu model için çizilmez ekran koruyucu yapmışlar ama pek güvenemedim açıkcası ? mobilburda.com/...
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Schayter 4 yıl
Htc taklidi olmuş. Yazık samsunga yakışmadı.
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dark.dream 4 yıl
Bu önceden yok muydu zaten ya
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Genç Düşünür 4 yıl
Güzel bir tasarım olmuş, artık, insanlar ihtiyaçlarını nasıl daha kolay karşılayabileceklerini araştırır oldu. Bu da onun bir neticesi olsa gerek.

Ekleme: Böyle bir tasarımın önceden de var mıydı bilmiyorum o yüzden günümüzü dile getirdim.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Beğendim
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BekirTemel 4 yıl
Yıllar sonra bir samsung cihazına içim ısındı diyebilirim.
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Master_Evil 4 yıl
çok iyi düşünmüşler
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Genç Düşünür 4 yıl BekirTemel
BekirTemel

Yıllar sonra bir samsung cihazına içim ısındı diyebilirim.


Benim, Samsung'a, dokunmatik telefonlar çıkmaya başladığında içim ısınmaya başladı.


Önceden kızaklılar vardı, batarya zayıfken pek bir şey yapılmıyordu.
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furkann20 4 yıl
Türk müşterisi hiçbir telefonun tasarım-donanım-yazılım ve aksesuarını beğenmez. Mutlaka eksik bir yan bulur. Bu yüzden ciddiye almayınız, yolunuza devam ediniz.
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TheWhiteGandalf 4 yıl
Yav arkadaş özentilik diyenler varya, ne insanlarsınız... Hemen her telefon üreticisi Lg nin çift tıklamasını kendi telefonuna uyarlamadı mı? Sizin kafanıza göre herkes kendi teknolojisini mi geliştirsin? Teknolojinin gelişimini yavaşlatmak mı, istiyorsunuz?
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Cidelee 4 yıl TheWhiteGandalf
Hocam yalnışın var çift tıklama özelliğini Lg Nokia'dan çaldı
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Drakoid 4 yıl TheWhiteGandalf
TheWhiteGandalf
Yav arkadaş özentilik diyenler varya, ne insanlarsınız... Hemen her telefon üreticisi Lg nin çift tıklamasını kendi telefonuna uyarlamadı mı? Sizin kafanıza göre herkes kendi teknolojisini mi geliştirsin? Teknolojinin gelişimini yavaşlatmak mı, istiyorsunuz?

Ne alakasi var? Ozenticilik yapmis biz de ozenti, cakma diyoruz. Bunun teknolojinin yavas gelismesini istemekle alakasi yok. HTC'nin dot view cover'inin cakmasini yapmislar iste. Ister kabul et ister etme.
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Zig Zag 4 yıl
Note Edge haberleri de bekliyoruz..
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meego 4 yıl
htc den sonra başka firmalarında kullanması güzel olmuş.
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