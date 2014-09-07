IFA 2014 : Galaxy Note 4 için LED bildirimli kılıflar





Akıllı telefonlarımızı daha rahat taşımamızı veya korumamızı sağlayan kılıf aksesuarları kullanıcının sık sık kapağı açmasının önüne geçmek amacıyla akıllı hale gelmeye başladı. HTC Dot View, LG Quick Circle gibi örneklerin yanına Samsung yeni bir aksesuar daha ekledi.





IFA 2014 fuarında tanıtılan LED Flip Wallet adlı Galaxy Note 4 kılıfları üst kısımdaki LED alan ile farklı bildirimler sunabiliyor. Bu bildirimler saat, gelen mesaj sayısı, cevapsız çağrı sayısı, çalan müzik, ses eviyesi, batarya düzeyi ve eposta sayısı şeklinde sıralanıyor.





Fuarda kılıflar camekan içerisinde sergilendiği için daha başka ne tür fonksiyonlar sunuyor veya cihazla nasıl iletişime geçiyor tam olarak detaylanmadı. Ancak arka kısımdaki bağlantılar yoluyla olabileceği konusunda tahminler mevcut. Bununla birlikte bu kılıflar ne zaman satışa çıkacak bu konuda da bir bilgi yok.

http://www.androidcentral.com/samsung-galaxy-note-4-led-flip-wallet?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit