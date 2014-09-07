IFA 2014 : Galaxy Note 4 için LED bildirimli kılıflar

Haber Editörü
Akıllı telefonlarımızı daha rahat taşımamızı veya korumamızı sağlayan kılıf aksesuarları kullanıcının sık sık kapağı açmasının önüne geçmek amacıyla akıllı hale gelmeye başladı. HTC Dot View, LG Quick Circle gibi örneklerin yanına Samsung yeni bir aksesuar daha ekledi.
IFA 2014 fuarında tanıtılan LED Flip Wallet adlı Galaxy Note 4 kılıfları üst kısımdaki LED alan ile farklı bildirimler sunabiliyor. Bu bildirimler saat, gelen mesaj sayısı, cevapsız çağrı sayısı, çalan müzik, ses eviyesi, batarya düzeyi ve eposta sayısı şeklinde sıralanıyor.
Fuarda kılıflar camekan içerisinde sergilendiği için daha başka ne tür fonksiyonlar sunuyor veya cihazla nasıl iletişime geçiyor tam olarak detaylanmadı. Ancak arka kısımdaki bağlantılar yoluyla olabileceği konusunda tahminler mevcut. Bununla birlikte bu kılıflar ne zaman satışa çıkacak bu konuda da bir bilgi yok.
http://www.androidcentral.com/samsung-galaxy-note-4-led-flip-wallet?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekleme: Böyle bir tasarımın önceden de var mıydı bilmiyorum o yüzden günümüzü dile getirdim.
Benim, Samsung'a, dokunmatik telefonlar çıkmaya başladığında içim ısınmaya başladı.
Önceden kızaklılar vardı, batarya zayıfken pek bir şey yapılmıyordu.
Ne alakasi var? Ozenticilik yapmis biz de ozenti, cakma diyoruz. Bunun teknolojinin yavas gelismesini istemekle alakasi yok. HTC'nin dot view cover'inin cakmasini yapmislar iste. Ister kabul et ister etme.