IFA 2014 : Philips'ten Android işletim sistemli 4K TV ve medya oynatıcı









Adeta mobil cihaz geçidinin yaşandığı IFA 2014 fuarında Android işletim sisteminin ağırlığı sadece mobil cihaz değil televizyon tarafında da hissedildi. Philips, Android işletim sistemi üzerinde çalışan 4K TV ve medya oynatıcısını duyurdu.





Philips 8900 modeli aslında Android işletim sistemi taşıyan ilk kavisli 4K televizyon olma özelliği taşıyor. 55 inçlik boyuta sahip olan model bu sayede Play Store üzerinden sayısız uygulamaya erişim sunuyor.





Philips'in üç taraflı Ambilight ve mikro aydınlatma özelliklerini kullanan ürün izleme tecrübesini odanıza yansıtıyor. Üründe 1000Hz tazeleme hızı, yüksek kaliteli ölçekleme ve kavisli stand şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Buun yanında firmanın Android işletim sistemli 4 adet 4K akıllı televizyonu daha mevcut. 55 ve 65 inçlik modellerde 4 taraflı Ambilight, 50 Watt'lık sub woofer, 1000Hz yenileme hızı, Spotify entegrasyonu ve ölçekleme özellikleri bulunuyor. 49 ve 55 inçlik modellerde ise 600Hz yenileme hızı, iki taraflı Ambilight özelliği mevcut.





Media Player UHD 880 ise muhtemelen Android L ile çalışacak ilk medya oynatıcı olacak. H.265 standardına destek veren ürün Philips'in 2013 ve sonrası 4K televizyonları ile uyumlu. WiFi, Ethernet, USB, HDMI 2.0 gibi özellikleri olan model gelecek yıl 240 Avro fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacak. Yeni televizyonlar ise yıl bitmeden piyasada olacak.