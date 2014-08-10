Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2014 fuarında Xperia Z3 Tablet de tanıtılabilir

4 yıl
216
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2014 fuarında Xperia Z3 Tablet de tanıtılabilir

Yıl başlarında Sony'nin amiral gemi modeli Xperia Z2'yi yine amiral gemi tablet modeli Xperia Z2 Tablet ile birlikte tanıttığına şahit olmuştuk. IFA 2014 fuarında da aynı strateji tekrarlanabilir. 

Endonezya'da haberleşem komisyonu onayından geçen SGP621 model numaralı yeni Sony tablet modelinin Xperia serisinin yeni üyesi olacağı tahmin ediliyor. Zira önceki iki model SGP321 ve SGP521 model numaralarına sahipti. 

Xperia Z2 Tablet modeli en ince ve en hafif 10.1 inçlik tablet ünvanını taşıyordu. Yeni modelin ne tür donanım özellikleri ile geleceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Xperia tabletlerin büyük satış başarılarına imza attığını söylemek zor. 

Ancak bazı kaynaklar Xperia Z2 sonrasında Xperia Z3 modelinin donanım anlamında çok da büyük farklılıklar taşımamasına benzer bir şekilde Xperia Z3 Tablet modelinin de selefinden çok farklı olmayacağını iddia ediyor. Hatta Xperia Z3 Tablet modelinin 8 inçlik orta seviye bir model olabileceğini söyleyenler de mevcut. 

Sony'nin hem akıllı telefon hem de tablet segmentinde önemli bir yere sahip olan üst seviye Xperia serisine hangi yeni üyeleri dahil edeceğini 3 Eylül günü hep birlikte göreceğiz.  

http://vr-zone.com/articles/sony-xperia-z3-tablet-possibly-spotted-way-ifa-announcement/81142.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 4 yıl
Güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 4 yıl
Z3 Snapdragon 810 ile gelmez ise Sony Hayal kurmasın. Kamerada 3xoptik zoom falan koysa iyi olur. N93 te bile optik zoom vardı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 4 yıl maximus8282
maximus8282

Z3 Snapdragon 810 ile gelmez ise Sony Hayal kurmasın. Kamerada 3xoptik zoom falan koysa iyi olur. N93 te bile optik zoom vardı.

Üreticiler incelik yarışına girdikleri için optik zoom gelmesi hayal olur. Temennimiz daha büyük sensörler ve optik imaj stabilizasyonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prof.exx 4 yıl
Z3 sanmış.
Beyler kafanız mı iyi Z3 Tablet yazıyor başlıkta :D Anaaa mesajlara bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl
Z3 çıkacaksa bile en az snapdragon 805 ile gelmeli yoksa z2'den çok da farklı olmaz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TroppX 4 yıl
z3 çıksada z2 nin fiyatı düşse.tüketici gözüyle bakmak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Z2 diğer amiral gemilerine birlikte çıktı rakiplerine yetişmek için iyi bir yoldu.
Ama Z3 çıkarsa harbi ayıp olur. Bence olması gereken beklenen Note4 gibi 6" den büyük olmamak şartıyla 20 MP kesinlikle FLAŞlı Z Ultra 2 nin gelmesi lazım.
SONY C3 teki 5 MP Flaşlı ön kamerada fena olmaz hani yani
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ken Block43 4 yıl
biz z3 ü bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Dünyanın En Küçük GPU'su, Yeni Z3 Compact Görüntüleri, LG'den Bootloader Hamlesi, Türkiyeden İHA Atılımı ve dahası ... 4 yıl Sennheiser Momentum On-Ear ''SAMBA'' test masamızda 4 yıl 2si1 "Eğlengeçli Sohbetgeç" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl Kasmadan, kasılmadan tanışmanın kolayı var Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim