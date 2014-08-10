IFA 2014 fuarında Xperia Z3 Tablet de tanıtılabilir





Yıl başlarında Sony'nin amiral gemi modeli Xperia Z2'yi yine amiral gemi tablet modeli Xperia Z2 Tablet ile birlikte tanıttığına şahit olmuştuk. IFA 2014 fuarında da aynı strateji tekrarlanabilir.





Endonezya'da haberleşem komisyonu onayından geçen SGP621 model numaralı yeni Sony tablet modelinin Xperia serisinin yeni üyesi olacağı tahmin ediliyor. Zira önceki iki model SGP321 ve SGP521 model numaralarına sahipti.





Xperia Z2 Tablet modeli en ince ve en hafif 10.1 inçlik tablet ünvanını taşıyordu. Yeni modelin ne tür donanım özellikleri ile geleceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Xperia tabletlerin büyük satış başarılarına imza attığını söylemek zor.





Ancak bazı kaynaklar Xperia Z2 sonrasında Xperia Z3 modelinin donanım anlamında çok da büyük farklılıklar taşımamasına benzer bir şekilde Xperia Z3 Tablet modelinin de selefinden çok farklı olmayacağını iddia ediyor. Hatta Xperia Z3 Tablet modelinin 8 inçlik orta seviye bir model olabileceğini söyleyenler de mevcut.





Sony'nin hem akıllı telefon hem de tablet segmentinde önemli bir yere sahip olan üst seviye Xperia serisine hangi yeni üyeleri dahil edeceğini 3 Eylül günü hep birlikte göreceğiz.

http://vr-zone.com/articles/sony-xperia-z3-tablet-possibly-spotted-way-ifa-announcement/81142.html