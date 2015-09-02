IFA 2015: 12-inç panelde 4K çözünürlük: Karşınızda "Toshiba Satellite Radius 12"

IFA 2015 fuarının dizüstü bilgisayar tarafındaki en ilginç ürünlerinden birisi Toshiba'dan geldi. Firma, Satellite Radius 12 ile çözünürlük - ekran boyutu oranını yeni bir seviyeye taşıdı.

İlk olarak geriye doğru katlanmaya izin veren menteşe yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Toshiba Satellite Radius 12, esas farkını ise 12-inç'lik dokunmatik ekranında sunduğu tam 3840 x 2160 piksel çözünürlük ile koyuyor. Bu seviye ile Dell XPS 13'den daha fazla piksel yoğunluğu, 12-inç Retina Macbook'dan ise daha fazla çözünürlük ortaya koyan dizüstü bilgisayar, Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulmuş şekilde geliyor ve bildiğiniz gibi Windows tarafında yüksek çözünürlük her zaman iyi sonuçlar doğurmuyor.

Tüm teknik detayları verilmemiş olsa da gücünü Intel 6. jenerasyon Core işlemci ailesinden aldığı belirtilen Toshiba Satellite Radius 12, bünyesinde yer alan kızılı ötesi kamera yardımıyla Windows 10'un yüz tanıma sistemini aktif olarak kullanabiliyor. 1.3 kg ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir çözüm oluşturan bilgisayar, alüminyum gövdeyle gelerek dokunmatik ekranını Gorilla Glass ile koruyor ve USB-C (Şarj yok) desteğini aktif olarak sunuyor.

Toshiba Satellite Radius 12, 2015'in dördüncü çeyreğinde satışa çıkıyor. Bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

http://gizmodo.com/a-4k-screen-on-a-convertible-laptop-is-wonderful-beaut-1728171362