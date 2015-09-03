Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2015: Ricoh, 360 derece çekim yapabilen kamerasını güncelledi

3 yıl
1,8b
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2015: Ricoh, 360 derece çekim yapabilen kamerasını güncelledi
 
2013 yılında satışa sunduğu 360 derece çekim yapabilen Theta isimli kamera modeliyle büyük yankı uyandıran ancak istediği popülerliği yakalayamayan Ricoh, şansını bir kez daha denemek adına IFA 2015 kapsamında Theta S'i kullanıcıların beğenisine sundu.
Tasarımsal olarak yerine geldiği model ile aynı çizgiyi taşıyan ancak artık mavi, sarı, beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan Ricoh Theta S, önünde ve arkasında yer alan F/2.0 diyafram değerine sahip iki adet lensiyle 360 derecelik fotoğraf ve videolar kaydedebiliyor. Çözünürlük seviyeside 6MP'den 14MP seviyesine çıkartılan ve 1080 piksel saniyede 30 kare video çekimleri (Maksimum 25 dakika) yapabilen kamera, 8GB seviyesine arttırılan dahili depolama alanıyla da daha fazla görüntü saklayabiliyor.
360 derecelik görüntüleri Facebook, Twitter, Tumblr, Google Maps (Güncellene Street View uygulaması ile görüntü yükleme), Google+ ve YouTube'un 360 derecelik kanallarına aktarabilen yeni Ricoh Theta S, kendi üzerinde yer alan kontrol butonları yanında WiFi teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurduğu akıllı telefon ve tabetler üzerinden de yönetilebiliyor. Mini HDMI portu da görüntü aktarımı için kullanıcılar yardımcı oluyor.
Ricoh Theta S, 350$ fiyat etiketiyle Ekim ayında raflardaki yerini alıyor. Örnek bir çekimi aşağıda inceleyebilirsiniz.
IFA 2015: Ricoh, 360 derece çekim yapabilen kamerasını güncelledi
 
IFA 2015: Ricoh, 360 derece çekim yapabilen kamerasını güncelledi
 

http://www.dpreview.com/articles/4794312887/ricoh-theta-s-boosts-resolution-introduces-google-street-view-integration Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zbilici 3 yıl
Tam da almayı düşündüğüm günlerde yeni modelinin çıkması harika olmuş :) Fakat halen daha video kalitesi düşük. Full HD çözünürlük 360 derece videolar için yeterli değil. En az 4K görüntü olması lazım ki o çamurumsu görüntü olmasın. Fakat resim kalitesi çok iyi. Ha bir de arttırılabilir dahili depolama denmiş haberde ama yanlış. 8 GB ve artırılamaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferyurt 3 yıl
ben bunu Almanya Berlin Alexanderplatz Saturn de görmüştüm denemiştim .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
350 dolar bu cihaz için bence pahalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony ses standı turu IFA 2015: Yeni kulaklıklar, Walkman'ler, mobil amfi ve özel kablolar 3 yıl Sony kamera standı turu IFA 2015 özel 3 yıl Sony Project Morpheus inceleme "Matrix'e 5 kala" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim