IFA 2015: Ricoh, 360 derece çekim yapabilen kamerasını güncelledi

2013 yılında satışa sunduğu 360 derece çekim yapabilen Theta isimli kamera modeliyle büyük yankı uyandıran ancak istediği popülerliği yakalayamayan Ricoh, şansını bir kez daha denemek adına IFA 2015 kapsamında Theta S'i kullanıcıların beğenisine sundu.

Tasarımsal olarak yerine geldiği model ile aynı çizgiyi taşıyan ancak artık mavi, sarı, beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan Ricoh Theta S, önünde ve arkasında yer alan F/2.0 diyafram değerine sahip iki adet lensiyle 360 derecelik fotoğraf ve videolar kaydedebiliyor. Çözünürlük seviyeside 6MP'den 14MP seviyesine çıkartılan ve 1080 piksel saniyede 30 kare video çekimleri (Maksimum 25 dakika) yapabilen kamera, 8GB seviyesine arttırılan dahili depolama alanıyla da daha fazla görüntü saklayabiliyor.

360 derecelik görüntüleri Facebook, Twitter, Tumblr, Google Maps (Güncellene Street View uygulaması ile görüntü yükleme), Google+ ve YouTube'un 360 derecelik kanallarına aktarabilen yeni Ricoh Theta S, kendi üzerinde yer alan kontrol butonları yanında WiFi teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurduğu akıllı telefon ve tabetler üzerinden de yönetilebiliyor. Mini HDMI portu da görüntü aktarımı için kullanıcılar yardımcı oluyor.

Ricoh Theta S, 350$ fiyat etiketiyle Ekim ayında raflardaki yerini alıyor. Örnek bir çekimi aşağıda inceleyebilirsiniz.

http://www.dpreview.com/articles/4794312887/ricoh-theta-s-boosts-resolution-introduces-google-street-view-integration