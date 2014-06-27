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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit, 16GB'lık yeni Apple iPod Touch modelini de es geçmedi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, 16GB'lık yeni Apple iPod Touch modelini de es geçmedi
Resmi olarak satışa sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında içerikler üreten iFixit, Microsoft'un gelişmiş tablet modeli Surface Pro 3 sonrası Apple'ın kısa süre önce güncellediği 5. nesil iPod Touch (16GB) modelini de masaya yatırdı.
Apple'ın geçtiğimiz günlerde resmi duyurusunu yaptğı 5. nesil yeni iPod Touch 16GB, detaylarına burada değindiğimiz üzere 32GB ve 64GB'lık versiyonlarda yer alan 5MP çözünürlükte iSight arka kamera kavuşmuş ve satış fiyatı 199$ seviye indirilmişti. Bu yeni cihazı 24 adımda açarak 10 üzerinden 3 puan veren ve tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleştiren iFixit ekibi, olumlu olarak zor olmasına rağmen gövdenin açılmasının imkansız olmaması ve bataryanın arka kasaya çentikler ile tuturulması konularını belirtirken, olumsuz olaraksa birçok parçanın bir araya yapıştırılması ve bu nedenle onarımın maliyet açısından ciddi oranda artması, dışarıda herhangi bir vida olmaması ve kullanılan yapıştırıcı ile kliplerin kasa açılışını zorlaştırması ve son olarak şerit kablolarının mantık kartı üzerine bağlı olmasından dolayı kartın çıkartılmasının zor olması gibi yorumlar aldı.
iFixit'in 5. nesil yeni iPod Touch (16GB) için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini ise aşağıda yer alan bağlantı üzerinde adım adım takip edebilirsiniz.
 
iFixit, 16GB'lık yeni Apple iPod Touch modelini de es geçmedi

iPod Touch 5th Generation 16 GB 2014 Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/iPod+Touch+5th+Generation+16+GB+2014+Teardown/26806 Yorum Yaz
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Farwynd 5 yıl en beğenilen
Logic Board'un mantık kartı olarak çevrilmesi ne kadar doğru? Anakart olarak çevirmek daha mantıklı çünkü bizde mac ve pc kullanıcıları arasında fark yaratacak bir jargon kullanımı yok.
Logic Board'un mantık kartı olarak çevrilmesi ne kadar doğru? Anakart olarak çevirmek daha mantıklı çünkü bizde mac ve pc kullanıcıları arasında fark yaratacak ...
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freshmind 5 yıl
Şu pil olayı bir çözülse teknolojinin hızını teknolojinin bizzat kendisi dahi yakalayamayacak !
Güzelim cihazların %60'ı pil . Oraya neler neler konur ...
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GRİNG0 5 yıl
Ipod 6 cikicak mi? Bu sene tanitilicak diyorlardi. Bu 16gb camerali ipod5 bizim ulkemize ne zaman gelicek?
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Farwynd 5 yıl en beğenilen
Logic Board'un mantık kartı olarak çevrilmesi ne kadar doğru? Anakart olarak çevirmek daha mantıklı çünkü bizde mac ve pc kullanıcıları arasında fark yaratacak bir jargon kullanımı yok.
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FightForBeer 5 yıl
Sakin ol şampiyon, daha cihaz çıkalı 24 olmadı.
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