iFixit ekibi, Amazon'un Kindle Fire HD tablet bilgisayarını masaya yatırdı





Piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin yeni konuğu Amazon'un Kindle Fire HD tablet bilgisayarı oldu.

Teknik olarak 7-inç 1280 x 800 piksel 216 ppi dokunmatik ekran, çift çekirdekli 1.5 GHz işlemci, PowerVR 3D grafik birimi, 10 saat aktif kullanım ömrü, 8GB ya da 16GB depolama birimi gibi özelliklere sahip olan Amazon Kindle Fire HD, 14 adımda açılarak 10 üzerinde 8 puan aldı ve kolay tamir edilebilir cihazlar arasına girdi. Sade ve modüler yapısı sayesinde tek bir tornavida ile kolayca açılabilmesi, içerisinde yer alan parçaların rahatlıkla yenilenebilir olması ve LCD ekranın kolayca çıkartılabilmesi gibi konularda olumlu yorumlar alan tablet, arka kapağın çıkartılmasının zor olması, batarya üzerinde kullanılan yapışkan malzemeler nedeniyle dikkatli olunması gerektiği ve cam panel ile ön plastik çerçevenin birbirine yapıştırılmış olmasıyla tamir sürecinde ısı tabancasının gerekiyor olması gibi nedenler dolayısıyla olumsuz yorumlar aldı.

iFixit ekibinin Amazon Kindle Fire HD için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ifixit.com/Teardown/Kindle+Fire+HD+2013+Teardown/18027/1?singlePage