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IFixit, popüler tabet bilgisayarlar için tamir edilebilirlik raporunu yayınladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni çıkan ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgiler veren iFixit sitesi, piyasadaki popüler tablet bilgisayar hakkında yeni bir "Tamir Edilebilirlik" raporu yayınladı.
IFixit tarafından yayınlanan rapora göre piyasadaki popüler modeller arasında tamiri en kolay olan tablet bilgisayar Dell XPS 10 modeli oldu. İçinin açılmasının, bataryasının çıkartılmasının ve cihaz içerisindeki kabloların renk kodlarına göre ayrılmasından dolayı tamirinin oldukça kolay olduğu belirtilen Dell XPS 10 modelini Amazon'un Kindel Fire ile gene Dell firmasının Streak tablet modeli izledi. IFixt'e göre tamiri en zor tablet modeli ise Microsoft'un Surface Pro modeli oldu. İçerisinde çok fazla yapıştırıcı olduğu belirtilen tabletin ekran kablolarını kesmenin de oldukça riskli olduğu belirtilmiş. Ayrıca Apple'ın iPad modelleri ise, tamiri zor tabletler arasında yerini alıyor.
Site tarafından yayınlanan puan listesinin tam hali ise bu şekilde;

Not: Yüksek puan tamiri kolay anlamına geliyor.
  • Dell XPS 10: 9
  • Amazon Kindle Fire: 8
  • DellStreak: 8
  • MotorolaXoom: 8
  • Samsung Galaxy Tab 2 7.0: 8
  • Amazon Kindle Fire HD: 7
  • Barnes & Noble Nook Simple Touch: 7
  • Google Nexus 7: 7
  • Apple iPad 1: 6
  • Barnes & Noble Nook Tablet: 6
  • Google Nexus 10: 6
  • Amazon Kindle Fire HD 8.9: 5
  • Microsoft Surface RT: 4
  • Apple iPad 2: 2
  • Apple iPad 3: 2
  • Apple iPad 4: 2
  • Apple iPad Mini: 2
  • Microsoft Surface Pro: 1
http://www.ifixit.com/Tablet_Repairability 

http://www.ifixit.com/Tablet_Repairability Yorum Yaz
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*GameOver* 6 yıl
yerinde bir karar olmuş ipadler açılınca toplanamayacak hale geliyor
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sysleus 5 yıl
tabi tabi dell streak mini 5 lcd kırılsın çok kolay değişiyor hatta herkes değiştirebilir ancak parçayı bulupda alabilecek güce sahipsen iphone5 ekranından pahalı bulmakda çok zor ....
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multiTYRT 5 yıl *GameOver*
*GameOver*

yerinde bir karar olmuş ipadler açılınca toplanamayacak hale geliyor


Ev ortamında iPad 3 çok rahat dağıtıp geri topluyorum acaba dışarıda durum böyle mi gerçekten
1 Yanıt Yanıtla
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