iFixit'in son konuğu Amazon'un Kindle Fire HD tablet bilgisayarı oldu

Piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin yeni konuğu Amazon'un Kindle Fire HDX tablet bilgisayarı oldu.

Teknik olarak 7-inç 1920 x 1200 piksel 323 ppi dokunmatik ekran, dört çekirdekli 2.2 GHz işlemci, PowerVR 3D grafik birimi, 11 saat aktif kullanım ömrü, 16GB, 32GB ya da 64GB depolama birimi gibi özelliklere sahip olan Amazon Kindle Fire HDX, 16 adımda açılarak 10 üzerinde 3 puan aldı ve tamiri zor cihazlar arasına girdi. İçerisinde yer alan birçok bileşenin değiştirilebiliyor olmasıyla olumlu puan alan tablet, arka kapağının cıvatalar ve bağlantılar ile kapatılması sonucu tamir sürecinde zorluk çıkarması, bataryanın çok güçlü bir yapıştırıcı ile kasaya tutturulması, ana kartın değişiminin çok zor olması ve cam panel ile LCD ekranın birbirine yapıştırılması nedeniyle olumsuz yorum aldı.

ulaşabilirsiniz. iFixit ekibinin Amazon Kindle Fire HDX için hazırladığı yeni sayfaya buradan

http://www.ifixit.com/Teardown/Kindle+Fire+HDX+7-Inch+Teardown/18351/2