IK Multimedia yeni gitar ara birimini duyurdu

Elektronik müzik aksesuarları konusunda lider firmalardan olan IK Multimedia, gitar ve bass kullanıcılarının uzun süredir beklediği Axe I/O üst seviye ses ara birimini satışa sunuyor.

Axe I/O özellikleri ve fiyatı

Gitar ve bass aletlerini bilgisayara bağlamanızı sağlayan Axe I/O ara birimi firmanın deyimiyle hepsine hükmeden bir ara birim. Yani bağlanma, aktarma, düzenleme, efektler gibi pek çok fonksiyonu bir arada sunuyor.

Axe I/O ara biriminin ana Hi-Z giriş kanalları hem ton ayarlamaları için bağımsız bir Class A devresi ile hem de daha harmonik renkler için JFET devresi ile uyumlu. Çok segmentli LED VU ölçerler ile giriş seviyeleri görsel olarak ara birim üzerinden takip edilebiliyor.

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Ara birim kaliteli sinyaller için geniş bir 117dB dinamik aralık sunarken herhangi bir enstrümanın tam etkisini alabilmek için 3Hz-32kHz aralığında frekans değerlerine sahip. Z-Tone adındaki ayarlanabilir impedans ise gitar kullanıcılarının farklı bir enstrümanın tonları ile eşleşme yapabilmelerini ve geniş bir ton esnekliği elde etmelerini sağlıyor.

Kayıt modülüne farklı müzik aletleri bağlamayı daha kolay hale getirmen için yeniden güçlendirme özelliğine yer verilirken XLR girişleri üzerinden mikrofon için iki ayrı Class A pre amplifikatör yer alıyor.

Axe I/O ayrıca gerçek zamanlı efektler için bir kontrolcü kullanırken ayrıca arka taraftaki iki kontrolcü girişi üzerinden pedal gibi aksesuarlar bağlanabiliyor. Ara birim tam boy MIDI ve MIDI uyumlu donanım için girdi-çıktı bağlantıları barındırırken 24-bit/192 kHz seviyesine kadar ses dönüşümü sunuyor.

Axe I/O gitar ara birimi AmpliTube yazılımı, Ableton Live 10 Lite yazılımı ve 10 T-RackS işlemcisi ile birlikte satılacak. Fiyatı 350$ olarak belirlendi.