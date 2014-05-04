iMove Charger projesi hareketlerinizden enerji üreterek mobil cihazınızı şarj ediyor





Mobil cihazlar için piyasada sayısız taşınabilir şarj istasyonu bulunuyor ve pek çoğu ilgi çekici tasarım ve teknolojiler ile ön plana çıkmaya çalışıyor. Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan iMove Charger da bunlardan birisi.





iMove Charger, uzun süredir yararlanılan bir yöntem ile kendi enerjisini üretebiliyor ki o da kinetik enerji. Genelde kol saatlerinde rastladığımız ve hareket ile enerji üretilebilen kinetik enerji, iMove Charger projesinin de temelini oluşturuyor.





iMove Charger 3 eksenli akselerometre ile StarPower faz jeneratörü barındırıyor ve kullanıcı hareket ettikçe üretilen enerji ile dahili bataryası şarj ediliyor. Cihazın ürettiği enerjiyi dokunmatik ekranından takip etmek mümkün ve buradan voltaj değişimi gibi farklı ayarlara erişilebiliyor. Cihaz tüm mobil cihazlar ile uyumlu.





Şarj istasyonu olmasının yanısıra iMove Charger bir fitness takip cihazı olarak da kullanılabiliyor. Gidilen mesafe ve yakılan kalori gibi bilgiler yine cihaz ekranından takip edilebiliyor.





iMove Charger ilk 1000 destekçiye 50$ karşılığında hediye edilecek. Başarılı olduğunda ise 80$ fiyat etiketi ile Ağustos ayında satışa sunulacak. Projenin 10 gün içerisinde 20 bin dolar toplaması gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Indiegogo-listed-charger-uses-your-movements-to-generate-the-power-to-run-your-phone_id55786