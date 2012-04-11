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I-O Data'dan USB 3.0 arabirimli Blu-ray yazıcı: BRD-UT14X

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
24,8b
1
7
Optik Sürücüler
knight
Haber Editörü
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I-O Data firması, harici Blu-ray yazıcısı BRD-UT14X ile ürün portföyünü genişletiyor. 220 mm uzunluğunda, 158 mm genişliğinde, 50 mm kalınlığında ve 1.2 kg ağırlığında tasarlanan Blu-ray yazıcı, USB 3.0 arabirimine destek veriyor. Blu-ray diskleri maksimum 12x hızında okuyabilen BRD-UT14X'in yazma performansı şu şekilde;

* Tek katman BD-R: 14x
* Çift katman BD-R: 12x
* Üç ve dört katman BDXL-R: 6x
* Tek katman BD-RE: 8x
* Çift katman BD-RE: 6x
* DVD: 16x'e kadar
I-O Data, BRD-UT14X modelini 245$'dan satışa sunmayı planlıyor.

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E_Aydin35 7 yıl
Param olsa alırım... Diyen çokdur muhtemelen harika performasnlar çok güzel fiyat eşliğinde.. Bluray..
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abdulmusavvir 7 yıl
Bir kaç ay önce Kasırga Bilgisayar'dan aldım, o esnada 10x BD Yazıcı Vatan Bilgisayarda 260 lira falandı, YSK nın karşısındaki kapıdan kitapçılar çarşısı Adilhan İşmerkezine girince solda. Ciddi fiyat farkı vardı faturalı hem de 12x garantili aldım, memnunum.
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tsunami155 7 yıl
valla iyi fiyata almışsın :=))

aradım firmayı su anda 250 tl diyorlar

ayrıca satmak istersen alabilirim
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tsunami155 7 yıl
baba_mustafa
Sata dahili BD-yazıcılar 79$, Kombolar 49$, Ankaradan 189 liraya 12x LG BD-Yazıcı aldım, xlmnt13 eğer senin dediğin fiyatsa bu gerçekten harici falan ne olursa olsun satması zor, verdiğin fiyatta bir hata olabilir.

selamlar ;
ankarada nereden aldınız yazıcıyı ?
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vidoko 7 yıl
buleray yazıcılar 100tl altına inmedikçe almayı mantıklı bulmuyorum .tabi depolama çok yapanlar için bir şey diyemem.
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abdulmusavvir 7 yıl
Sata dahili BD-yazıcılar 79$, Kombolar 49$, Ankaradan 189 liraya 12x LG BD-Yazıcı aldım, xlmnt13 eğer senin dediğin fiyatsa bu gerçekten harici falan ne olursa olsun satması zor, verdiğin fiyatta bir hata olabilir.
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xLmNt13 7 yıl
fiyatı 245$ civarıymış :)
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