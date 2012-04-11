I-O Data'dan USB 3.0 arabirimli Blu-ray yazıcı: BRD-UT14X

I-O Data firması, harici Blu-ray yazıcısı BRD-UT14X ile ürün portföyünü genişletiyor. 220 mm uzunluğunda, 158 mm genişliğinde, 50 mm kalınlığında ve 1.2 kg ağırlığında tasarlanan Blu-ray yazıcı, USB 3.0 arabirimine destek veriyor. Blu-ray diskleri maksimum 12x hızında okuyabilen BRD-UT14X'in yazma performansı şu şekilde;







* Tek katman BD-R: 14x

* Çift katman BD-R: 12x

* Üç ve dört katman BDXL-R: 6x

* Tek katman BD-RE: 8x

* Çift katman BD-RE: 6x

* DVD: 16x'e kadar

I-O Data, BRD-UT14X modelini 245$'dan satışa sunmayı planlıyor.

