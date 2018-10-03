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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IOS 12.1 yepyeni 70 emoji ile birlikte geldi

iOS 12.1 güncellemesi ile birlikte 70 yeni emoji iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Apple Watch cihazlarında yerlerini aldı. Yepyeni emojilere gelin hep birlikte göz atalım!
7 ay
13,5b
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22
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Zeynep Yolcu
Yazar
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Apple, 17 Temmuz’da Dünya Emoji Günü’ne özel olarak iOS 12 ile gelecek 70 yeni emojiden bir kısmını tanıtmıştı. Aralarında nazar boncuğu emojisinin de bulunduğu bu emojiler, IOS kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Unicode 11 emoji seti iOS 12.1 beta sürümü ile nihayet iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Apple Watch cihazlarında yerlerini aldı. iOS kullanıcıları ile buluşan yepyeni emojilere gelin hep birlikte göz atalım!
iOS 12 ile gelmesi en çok talep edilen emojilerden biri de şüphesiz kızıl saçlı emoji setiydi. Yeni emoji setinde kızıl saçlı emojilere yer veren Apple, aynı zamanda kel, beyaz saçlı ve kıvırcık saçlı emojilere de yer vermiş. Bu bakımdan pek çok iOS kullanıcısının kalbini kazandı diyebiliriz.
Yeni gelen hayvan emojileri arasında rakun, lama, hipopotam, kanguru, porsuk,kuğu, tavus kuşu, papağan, ıstakoz, sinek emojileri yer alıyor.
Yeni gelen surat ifadeleri arasında kalpler saçan gülücük, donan surat ifadesi ve ağzı yanan surat emojisi gibi pek çok farklı emoji bulunuyor.
Yeni gelen yemek emojileri arasında mango, marul, donut, cupcake ve krem karamel gibi pek çok farklı yiyecek emojisi yer alıyor.
Unicode 11 emoji setinde ayrıca pusula, nazar boncuğu, bavul, satranç taşı, yangın gibi pek çok yeni ve ilginç emoji bulunuyor.
Yeni emojiler şu an için yalnızca kısıtlı sayıda iOS kullanıcısı tarafından kullanılabiliyorlar. Ancak iOS 12.1’in herkese açık sürümünün yayınlanmasıyla birlikte tüm kullanıcılar tarafından kullanabilmeye başlayacaklar.
https://techcrunch.com/2018/10/02/ios-12-1-will-come-with-new-emojis/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
Emojiler çok önemli değil sistemsel bilgi verseydiniz keşke! Mesela bluetooth ve kulaklık bağlıyken üstte çıkan ikonlar gitmiş. Telefon rehberinde H listeleme hatası halen mevcut. IOs gittikçe saçmalıyor bence
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Anti Fanboy 7 ay
"Bu konuda oylama yapılmamaktadır"
Şaka mı bu?
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gowlet 7 ay
Nazar boncuğu güzel.
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igetsky 7 ay
Buzlu iyiymis
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Part Of The Nature 7 ay
Amojiye çok ihtiyacımız vardı zaten. Bi karanlık modu getirmediler.
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cem650 7 ay
böyle haberler yapmayın içeri girelim diye bende yeni sürüm yayımlandı sandım. neyse...
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Xiaomiseverim 7 ay
bence güzel emojiler gelmiş neyini beğenmediniz
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snoppy 7 ay
bu haber, Anasayfa Haberi olarak oldukça önem arz ediyor. Bravo.
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b@d0 7 ay
nazar boncuğu gelmiş sonunda şükürler olsun. Artık rahat bir uyku beni bekliyor. Teşekkürler Apple
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Mr. Jingles 7 ay
Donan surat iyiymiş bunu çok kullanırım. Soğuk espiri yapan olursa yapıştırırım.
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