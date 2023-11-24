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    Anlık Bildirim

    Google Mesajlar’da animasyonlu emojilerle tepki verme dönemi başlıyor

    Google, Android işletim sisteminde bulunan Mesajlar uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Görünüşe göre çok yakında Mesajlar uygulaması animasyonlu emoji desteğine sahip olacak.

    Google Mesajlar animasyonlu emoji desteği aldı Tam Boyutta Gör

    Google, Android işletim sisteminde bulunan Mesajlar uygulamasını geliştirmeyi sürdürüyor. Yazılım devi, Mesajlar uygulamasını animasyonlu emoji tepkileriyle zenginleştirerek konuşmalara canlılık ve ifade gücü katmaya hazırlanıyor. İlk olarak AssembleDebug tarafından Google Mesajlar'ın beta sürümünde keşfedilen özelliğin ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor.

    Google Mesajlar’da emojilerle tepki verme dönemi

    Üstteki X gönderisinden de izleyebileceğiniz üzere animasyonu emojileri kullanarak mesajlara tepki vermek oldukça basit. Bir mesaja uzunca basılı tuttuktan sonra açılan pencerede açığa çıkan emojiler seçilebiliyor. Seçilen emoji daha sonra etkileşime eğlenceli bir unsur katan hoş bir animasyon eşliğinde mesajın üzerinde görülüyor.

    Google Mesajlar'a yapılan bu yeni ekleme, iletişimi geliştirmenin yanı sıra şirketin mesajlaşma deneyimini iyileştirmek ve Zengin İletişim Hizmetlerinin (RCS) benimsenmesini teşvik etmek için devam eden çabalarını da vurguluyor. RCS, okundu bilgisi ve on kişiden fazla kişiyle grup sohbetleri gibi bir dizi özellik sunarak geleneksel SMS'e kıyasla daha kapsamlı bir mesajlaşma çözümü haline geliyor. Apple'ın RCS'yi destekleme kararı mesajlaşma dünyasında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. RCS desteği ile Google Mesajlar yakında iPhone'lara RCS mesajları gönderebilecek ve kullanıcılar için tercih edilen bir seçenek olarak konumunu daha da sağlamlaştıracak gibi duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    israil"in sonu ne zaman gelecek shell mi castrol mü citoles kullananların yorumları onvo mu axen mi ön sağ rotil boşluk var

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