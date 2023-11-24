Google Mesajlar’da animasyonlu emojilerle tepki verme dönemi başlıyor

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Google, Android işletim sisteminde bulunan Mesajlar uygulamasını geliştirmeyi sürdürüyor. Yazılım devi, Mesajlar uygulamasını animasyonlu emoji tepkileriyle zenginleştirerek konuşmalara canlılık ve ifade gücü katmaya hazırlanıyor. İlk olarak AssembleDebug tarafından Google Mesajlar'ın beta sürümünde keşfedilen özelliğin ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor.

Google Mesajlar’da emojilerle tepki verme dönemi

Üstteki X gönderisinden de izleyebileceğiniz üzere animasyonu emojileri kullanarak mesajlara tepki vermek oldukça basit. Bir mesaja uzunca basılı tuttuktan sonra açılan pencerede açığa çıkan emojiler seçilebiliyor. Seçilen emoji daha sonra etkileşime eğlenceli bir unsur katan hoş bir animasyon eşliğinde mesajın üzerinde görülüyor.

iPhone ve Android arasında mesajlaşma sıkıntısı çözülüyor 5 gün önce eklendi

Google Mesajlar'a yapılan bu yeni ekleme, iletişimi geliştirmenin yanı sıra şirketin mesajlaşma deneyimini iyileştirmek ve Zengin İletişim Hizmetlerinin (RCS) benimsenmesini teşvik etmek için devam eden çabalarını da vurguluyor. RCS, okundu bilgisi ve on kişiden fazla kişiyle grup sohbetleri gibi bir dizi özellik sunarak geleneksel SMS'e kıyasla daha kapsamlı bir mesajlaşma çözümü haline geliyor. Apple'ın RCS'yi destekleme kararı mesajlaşma dünyasında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. RCS desteği ile Google Mesajlar yakında iPhone'lara RCS mesajları gönderebilecek ve kullanıcılar için tercih edilen bir seçenek olarak konumunu daha da sağlamlaştıracak gibi duruyor.

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Google Mesajlar animasyonlu emoji desteği aldı