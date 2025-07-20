iOS 26’ya geliyor: iPhone kullanıcıları için 8 yeni emoji yolda

Unicode Konsorsiyumu hangi emojilere onay verdi? İşte yeni gelecek emojiler:
Yeni emojilerin seçimi Apple tarafından değil, Unicode Konsorsiyumu tarafından yapılıyor. Konsorsiyum, her yıl farklı kişi ve kuruluşlardan gelen yüzlerce emoji önerisini değerlendirerek, global platformlarda kullanılacak simgeleri belirliyor. Bu yıl 160'tan fazla aday arasından seçilen 8 emoji, Apple, Google ve diğer platformlar tarafından benimsenmek üzere onaylandı.
iOS 26 ile gelecek yeni emojiler arasında dikkat çeken simgeler yer alıyor. Bunlar Apple Core (Elma Çekirdeği), Bale Dansçıları, Çarpık Yüz, Savaş Bulutu, Tüylü Yaratık, Katil Balina, Trombon ve Hazine Sandığı. Bu emojiler hem eğlenceli hem de duygusal ifadelere kullanıcılara yeni bir seçenek sunacak. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının ve içerik üreticilerinin bu simgeleri sıklıkla kullanması bekleniyor.
Apple, iOS 26 güncellemesi öncesinde bu emojiler için kendi özel tasarımlarını geliştirecek. Unicode Konsorsiyumu’nun referans tasarımlarına dayanan bu simgeler, Apple’ın görsel diline uygun biçimde yeniden şekillendirilecek. Ancak şirketin genellikle büyük emoji güncellemelerini yazılım döngüsünün ilerleyen sürümlerinde sunduğu düşünülürse bu emojilerin, iOS 26’nın ilk sürümünde yer alması muhtemel görünmüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: