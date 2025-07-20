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    iOS 26’ya geliyor: iPhone kullanıcıları için 8 yeni emoji yolda

    iOS 26’ya gelecek yeni emojiler belli oldu. Unicode Konsorsiyumu tarafından duyurulan 8 yeni emoji, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak. İşte yeni gelen emojiler:

    iOS 26’ya geliyor: iPhone kullanıcıları için 8 yeni emoji yolda Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS 26 sürümünde kullanıcıları nelerin beklediği yavaş yavaş netleşmeye başladı. Her yıl olduğu gibi Dünya Emoji Günü'nde Unicode Konsorsiyumu tarafından duyurulan yeni emojiler bu kez de iPhone kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. iOS 26 ile birlikte Apple cihazlara sekiz yeni emoji eklenmesi planlanıyor.

    Unicode Konsorsiyumu hangi emojilere onay verdi? İşte yeni gelecek emojiler:

    Yeni emojilerin seçimi Apple tarafından değil, Unicode Konsorsiyumu tarafından yapılıyor. Konsorsiyum, her yıl farklı kişi ve kuruluşlardan gelen yüzlerce emoji önerisini değerlendirerek, global platformlarda kullanılacak simgeleri belirliyor. Bu yıl 160'tan fazla aday arasından seçilen 8 emoji, Apple, Google ve diğer platformlar tarafından benimsenmek üzere onaylandı.

    iOS 26 ile gelecek yeni emojiler arasında dikkat çeken simgeler yer alıyor. Bunlar Apple Core (Elma Çekirdeği), Bale Dansçıları, Çarpık Yüz, Savaş Bulutu, Tüylü Yaratık, Katil Balina, Trombon ve Hazine Sandığı. Bu emojiler hem eğlenceli hem de duygusal ifadelere kullanıcılara yeni bir seçenek sunacak. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının ve içerik üreticilerinin bu simgeleri sıklıkla kullanması bekleniyor.

    Apple, iOS 26 güncellemesi öncesinde bu emojiler için kendi özel tasarımlarını geliştirecek. Unicode Konsorsiyumu’nun referans tasarımlarına dayanan bu simgeler, Apple’ın görsel diline uygun biçimde yeniden şekillendirilecek. Ancak şirketin genellikle büyük emoji güncellemelerini yazılım döngüsünün ilerleyen sürümlerinde sunduğu düşünülürse bu emojilerin, iOS 26’nın ilk sürümünde yer alması muhtemel görünmüyor.

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