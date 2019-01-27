iOS 12.2 beta kodlarında yeni iPad ve iPod Touch modelleri ortaya çıktı

Apple’ın önümüzdeki dönemde yeni iPad ve iPod Touch modelleri piyasaya çıkaracağı neredeyse kesin gibi. Birbiri ardına sertifikalar ortaya çıkıyor ve iOS sürümlerinde de yeni modellere atıflar görünmeye başlandı.

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Bir geliştirici tarafından iOS 12.2 beta kodlarında fark edilen satırlar 4 yeni iPad modeline ve yeni iPod Touch modeline işaret ediyor. Genelde WiFi ile hücresel versiyonlar ayrı yapı numarasına sahip olduğu için bu modellerin 9.7 inçlik iPad ve iPad Mini 5 olduğu ifade ediliyor.

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Daha önceki kablosuz sertifika ve ülke haberleşme kurumu sertifikalarında da bu iki modele atıflar olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan artık yeni iPad ve iPad Mini 5 modellerine kesin gözüyle bakabiliriz.

iPad Pro ile tablet segmentinde çıtayı oldukça yukarılara taşıyan Apple’ın son dönemde yaşadığı düşüşler nedeniyle orta seviyeyi boş bırakmak istemediği ve bu sayede iPad tarafında biraz daha gelir artışı elde etmek istediği tahmin ediliyor.

İkinci gelişme ise yedinci nesil iPod Touch modeli. Bir süredir iddia tarzında olan modelin kod satırları artık ciddi bir hazırlığın olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 4 yıl geride kalan iPod Touch modelinin bu kez biraz daha oyun ağırlıklı olarak geliştirileceği ve piyasada farklılaşmaya çalışacağı ifade ediliyor.

Şimdilik yeni modellerin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok ancak Mart ayındaki bahar etkinliğinde tanıtılması ihtimali yüksek. Zira Eylül ayında yeni iPhone modelleri ve Ekim ayında da yeni iPad Pro ile Mac modelleri tanıtılıyor. Yeni iPad ve iPod Touch modellerinin bu kalabalık arasında kalması ihtimali oldukça düşük.