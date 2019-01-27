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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 12.2 beta kodlarında yeni iPad ve iPod Touch modelleri ortaya çıktı

Apple’ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı 9.7 inçlik yeni iPad, iPad Mini 5 ve yedinci nesil iPod Touch modellerinin isimleri iOS 12.2 beta kodlarında görünmeye başladı.
3 ay
3,8b
1
12
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS 12.2 beta kodlarında yeni iPad ve iPod Touch modelleri ortaya çıktı

Apple’ın önümüzdeki dönemde yeni iPad ve iPod Touch modelleri piyasaya çıkaracağı neredeyse kesin gibi. Birbiri ardına sertifikalar ortaya çıkıyor ve iOS sürümlerinde de yeni modellere atıflar görünmeye başlandı.

Sona gelindi

Bir geliştirici tarafından iOS 12.2 beta kodlarında fark edilen satırlar 4 yeni iPad modeline ve yeni iPod Touch modeline işaret ediyor. Genelde WiFi ile hücresel versiyonlar ayrı yapı numarasına sahip olduğu için bu modellerin 9.7 inçlik iPad ve iPad Mini 5 olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde"

Daha önceki kablosuz sertifika ve ülke haberleşme kurumu sertifikalarında da bu iki modele atıflar olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan artık yeni iPad ve iPad Mini 5 modellerine kesin gözüyle bakabiliriz.

iPad Pro ile tablet segmentinde çıtayı oldukça yukarılara taşıyan Apple’ın son dönemde yaşadığı düşüşler nedeniyle orta seviyeyi boş bırakmak istemediği ve bu sayede iPad tarafında biraz daha gelir artışı elde etmek istediği tahmin ediliyor.

İkinci gelişme ise yedinci nesil iPod Touch modeli. Bir süredir iddia tarzında olan modelin kod satırları artık ciddi bir hazırlığın olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 4 yıl geride kalan iPod Touch modelinin bu kez biraz daha oyun ağırlıklı olarak geliştirileceği ve piyasada farklılaşmaya çalışacağı ifade ediliyor.

Şimdilik yeni modellerin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok ancak Mart ayındaki bahar etkinliğinde tanıtılması ihtimali yüksek. Zira Eylül ayında yeni iPhone modelleri ve Ekim ayında da yeni iPad Pro ile Mac modelleri tanıtılıyor. Yeni iPad ve iPod Touch modellerinin bu kalabalık arasında kalması ihtimali oldukça düşük.

 

https://www.phonearena.com/news/Code-in-iOS-12.2-beta-outs-new-Apple-devices_id113161 Yorum Yaz
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fhrstw 3 ay en beğenilen
tab s2 aldım gerçekten pişman oldum ipad mini alsaydım hala cayır cayır kullanıyor olurdum. 1kez güncelleme geldi gelmedi hadi yeter bu kadar dediler halbuki ipad mini ile aynı parayı verdim bir daha mı tövbe... Adam gibi yazılım desteği gerçek tablet deneyimi için ya ipad ya surface almak lazım gerisi traş.
tab s2 aldım gerçekten pişman oldum ipad mini alsaydım hala cayır cayır kullanıyor olurdum. 1kez güncelleme geldi gelmedi hadi yeter bu kadar dediler halbuki i...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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esmerbuyucu 3 ay Xiaomiseverim
4G destekli demiş iPod touch demiş, ciddiye alıp mesaj atmayın bile. Üstüne sana 250 dolar versinler hatta 😂😂😂
1 Yanıt Yanıtla +6
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Askaparta 3 ay
Nerde o eski ios. Bir çıkar öyle giderdi, androide döndü. Sürümlerin küsürleri bitmiyor.
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_turbo_ 3 ay
Nasil bir issizliktir bu sistem kodlarinda yeni donanim aramak. Adamlar samanlikta igne aramislar ellerine ne gecmis koca bir hic.
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fhrstw 3 ay en beğenilen
tab s2 aldım gerçekten pişman oldum ipad mini alsaydım hala cayır cayır kullanıyor olurdum. 1kez güncelleme geldi gelmedi hadi yeter bu kadar dediler halbuki ipad mini ile aynı parayı verdim bir daha mı tövbe... Adam gibi yazılım desteği gerçek tablet deneyimi için ya ipad ya surface almak lazım gerisi traş.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Oguz Ozcan 3 ay fhrstw
Olsun, Allah sağlık versin kardeşim , parayı denkleyince alırsın bir İpad, uzun yıllar kullanırsın. Bende İPad Air var, yıllardır kullanıyorum , çok memnunum
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danlabilic 3 ay
4g destekli ipod touch diyor ahahaha iphone nasıl satcaklar o zaman be be yim az mantıklı olun ya şuraya yorum atarken
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yorumculuklar 3 ay
Oyun odaklı iPod touch tutar, güzel hamle olur. Tabii fiyatı en düşük iPad modelinden düşük olacak şekilde...
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Xiaomiseverim 3 ay
Face id bulunmayan gerçek çerçevesiz ekranlı ekrandan parmak izi okumalı 4g destekli kamerası iphone xs seviyesinde bataryası da 4000mah filen işlemcisi de a12 fiyatı ise 250dolar seviyesinde Bi ipod touch çıkarsalar
üstüne de leblebi
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Jül Sezar 3 ay Xiaomiseverim
Nick mesaj uyumu
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esmerbuyucu 3 ay Xiaomiseverim
4G destekli demiş iPod touch demiş, ciddiye alıp mesaj atmayın bile. Üstüne sana 250 dolar versinler hatta 😂😂😂
1 Yanıt Yanıtla +6
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