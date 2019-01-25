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PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde

Hackerlar ellerindeki şifre kombinasyonlarını kullanarak Nest kameralarına sızdılar ve PewDiePie için abone toplamaya başladılar. Grup her türlü ağ cihazına sızmayı başarıyor.
3 ay
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyası son aylarda ilginç bir hack olayını konuşuyor. PewDiePie takıntısı olduğu anlaşılan bir grup hacker, farklı cihazlara sızarak kullanıcıları kanalı beğenmeye davet ediyor. Bununla birlikte konu tehlikeli bir hal almaya başladı.

Her kanaldan giriyorlar

Hacker grubu ilk olarak ağa bağlı yazıcıları hacklemiş ve PewDiePie kanalını beğenerek rakibi T-Series’in kanalından çıkmalarını istemişti. Sonrasında ise Google Chromecast ve Home cihazları hacklenerek aynı şeyler talep edilmişti.

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Olayda üçüncü perde Nest kameraları ile gerçekleşti. Hacker grubu sayısız Nest kamerasına sızarak hoparlör üzerinden kullanıcılara komutlar verdi. Bu kez kameradan izleyebildiği için kullanıcıdan kendisinin önünde PewDiePie kanalını beğenmesini istedi.

Kullanıcıları oldukça tedirgin eden olay aslında bir hackleme veya açık bulma ile ilgili değil. Grup farklı sızıntılarla elde ettiği kullanıcı adı ve şifre kombinasyonlarını cihazlarda deneyerek giriş yolunu bulmuş. Bunda elbette çok basit şifreler kullanan veya saldırıya uğramasına rağmen halen kritik yerlerdeki şifrelerini değiştirmeyen kullanıcıların payı büyük.

Görünen o ki hacker grubu süreklilik kazanan bir yöntem bulmuşlar. Önümüzdeki dönemde halen güvenlik açısından zaafiyete uğramış şifreleri kullananlar varsa bunların da hacklenmesi kaçınılmaz olacaktır.

 

https://www.guru3d.com/news-story/awkward-nest-cameras-speaker-abused-to-tell-victims-to-subscribe-to-youtube-channels.html Yorum Yaz
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khaos 3 ay
Google Chromecast,google home ve Nest her üçüde google a ait maşallahı var google kullanıcılarına çok güzel "güvenlik" sağlıyor.
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esmerbuyucu 3 ay
Başka türlü o kadar abone kazanabilmesi gerçeğe aykırı bir durumdu zaten.
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