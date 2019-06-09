iOS 13 aynı anda, hem ön hem arka kameradan video kaydedilmesine izin verecek

Günümüzdeki hemen hemen tüm akıllı telefonlarda ön ve arka kamera mevcut ve bu iki kamerayı aynı anda kullanarak fotoğraf çekmemiz mümkün. Konu video kaydetmeye gelince aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ancak Apple kullanıcıları yakında bu özelliğe kavuşacak.

Yeni iPhone ve iPad Pro'larda çalışacak

iOS 13 ve iPadOS işletim sistemleri, yeni iPhone ve iPad cihaz kullanıcılarına ön ve arka kameraları ile aynı anda fotoğraf ve video çekebilme imkanı verecek. Bu da telefonunuzda bir video kaydederken, hem kendinizi hem de çektiğiniz görüntüyü aynı anda kayıt edebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak bu durumun kısıtlı bir kullanıcı grubuna hitap edeceğini söylememiz gerekiyor.

Apple'dan gelen bilgilere göre bu özellik 2018 iPad Pro modelleri ile birlikte iPhone X, XS, XS Max ve XR modellerinde kullanılabilecek. Bunun sebebi ise bu cihazların, önceki modellere göre daha güçlü donanım özelliklerine sahip olmaları olarak açıklanıyor. Zira iki kameranın da aynı anda kayıt alabilmesi, cihazın donanımı ile doğrudan bağlantılı bir durum. Yeni özelliğin önümüzdeki sonbaharda iOS'a geleceğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.cultofmac.com/630044/ios-13-multi-cam-capture/