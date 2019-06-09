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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13 aynı anda, hem ön hem arka kameradan video kaydedilmesine izin verecek

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iOS 13 işletim sistemi ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sızan bilgilere göre iOS 13 ön ve arka kameradan aynı anda video kaydına izin verecek.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzdeki hemen hemen tüm akıllı telefonlarda ön ve arka kamera mevcut ve bu iki kamerayı aynı anda kullanarak fotoğraf çekmemiz mümkün. Konu video kaydetmeye gelince aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ancak Apple kullanıcıları yakında bu özelliğe kavuşacak.

Yeni iPhone ve iPad Pro'larda çalışacak

iOS 13 ve iPadOS işletim sistemleri, yeni iPhone ve iPad cihaz kullanıcılarına ön ve arka kameraları ile aynı anda fotoğraf ve video çekebilme imkanı verecek. Bu da telefonunuzda bir video kaydederken, hem kendinizi hem de çektiğiniz görüntüyü aynı anda kayıt edebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak bu durumun kısıtlı bir kullanıcı grubuna hitap edeceğini söylememiz gerekiyor.
Apple'dan gelen bilgilere göre bu özellik 2018 iPad Pro modelleri ile birlikte iPhone X, XS, XS Max ve XR modellerinde kullanılabilecek. Bunun sebebi ise bu cihazların, önceki modellere göre daha güçlü donanım özelliklerine sahip olmaları olarak açıklanıyor. Zira iki kameranın da aynı anda kayıt alabilmesi, cihazın donanımı ile doğrudan bağlantılı bir durum. Yeni özelliğin önümüzdeki sonbaharda iOS'a geleceğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.cultofmac.com/630044/ios-13-multi-cam-capture/ Yorum Yaz
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Guest-BEECD6547 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Android de yıllardır var. Geçiniz...
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java 1 hf. Guest-BEECD6547
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2 Yanıt Yanıtla +11
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LGatakan 1 hf. java
Yenilikçi bir hamle değil. Apple'cılar için yenilikçi tabii.
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Moving On 2 gün
Yalnızca yılan oyunu oynayabildiğimiz dandik Android'lerden sonra bu müthiş haberi duymak zevk verici, fiyatı 15-20 bin TL mi her neyse böbreklerimi satıp alacağım. Zaten oldukça orijinal bir fikir, aman Android telefonlar çalmasın bu fikri (!)
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Nerevarine 1 hf.
Devrim niteliğinde. Yine bazı arkadaşlar sinirden kudurmuşlar. Pro standımla, elimde apple pro kupamla, apple çayı içerek izliyorum yorumlarınızı.
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karadenizyapi 1 hf.
yıllardır hücreselin kısa yolunu bkledik geldi.gerçi internet sıkıntımız vardı..artık buda gelir.birgün.6s.
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car_26 1 hf.
cihaz kapanırken şifre sorma için kaç yıl var daha galiba
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silver0021 1 hf.
Apple ios 8 den sonra cidden güncelleme fakiri bir şirket olmayı başardı. Tebrik ediyorum kendilerini. Android kaç güncellemede herşeyle önüne geçti. Bu vakitten sonra apple çentikli ekranların anca yerini değiştirsin. !
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Xloud 1 hf.
World first dual video phone
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~Lion King~ 1 hf.
Diğer telefonların donanımı desteklerken vermemesi tamamen saçmalık.
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DjarumBlack- 1 hf.
abi allah rızası için neredeyse her telefonda olan şu titreşimli klavye özelliği gelsin. çok mu zor ya
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terimer 3 gün DjarumBlack-
Her telefonda olduguna gore neden acaba bu kadar israrla baglisiniz o markaya. Baska markaya gecin o zaman bu kadar cok onemliyse sizin icin.
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kaptan666 1 hf.
fantezi olmuş...
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Ussuz 1 hf.
Off be yıllardır bunu bekliyordum süpersin elma ?
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Apple, ios ve
8 etiket daha ios 13 kamera güncelleme iPhone ipad pro ipados iOS / OS X / tvOS / watchOS Uğur Seven
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