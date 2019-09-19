iOS 13 çıktı, şimdi indirin!

Apple geçtiğimiz Haziran ayında iOS 13’ün ön gösterimini yapmıştı. Sonbaharda yayınlanacağı açıklanan iOS 13 nihayet bu akşam saat 20.00 itibarıyla Türkiye'deki kullanıcılar için indirmeye sunuldu. Apple kullanıcıları Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden iOS 13 güncellemesini cihazlarına indirebilirler.

Ancak ilk saatlerde yoğunluk olacağı için bazı gecikmeler yaşanabilir. Ayrıca ilk güncellemede bazı hatalar olabileceği ihtimaline karşı, riske girmek istemeyen kullanıcılar bir sonraki hatalarından arındırılmış versiyonu de bekleyebilirler. Apple ekosistemine güç veren işletim sisteminin son sürümü birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. İşte bunlardan bazıları.

Koyu Mod ile Etkileyici Görünüm

iOS 13 ile birlikte gelen en büyük yeniliklerden birisi koyu mod. iPhone Koyu Mod ile etkileyici bir yeni görünüme kavuşuyor. Koyu Mod, özellikle loş ışıkta daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunmak için sistem genelinde ve tüm özgün uygulamalarda çalışan yeni bir koyu renk düzeni sağlıyor.

Koyu Mod, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından kendi uygulamalarına entegre edilebiliyor ve güneş battığında veya belirli bir zamanda otomatik olarak açılmak üzere programlanabiliyor.

Daha Güçlü Fotoğraf Düzenleme Araçları

Fotoğrafları düzenlemek, uygulanması, ayarlanması ve bir bakışta gözden geçirilmesi daha kolay yeni araçlarla daha kapsamlı ve doğal hale geldi. Mükemmel görünümü elde etmek için efektler tek bir kaydırmayla artırılabiliyor veya azaltılabiliyor. Bu, fotoğrafçılara daha yaratıcı olanaklar sunarken görselleri üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

iOS 13’te fotoğraf düzenleme araçlarının çoğu video düzenleme için de kullanılabiliyor. Böylece döndürme, kırpma ve filtreleri uygulama işlemlerini doğrudan Fotoğraflar uygulamasında yapmayı olanaklı hale getiriyor.

Apple ile Giriş Yapma

Apple, uygulamalarda ve web sitelerinde kolay ve hızlı oturum açmanın yeni ve daha gizli bir yolunu sunuyor. Müşteriler, bir sosyal hesabı kullanmak veya form doldurmak, mail adreslerini doğrulamak veya parolaları seçmek yerine, kimliklerini doğrulamak için sadece Apple ID’lerini kullanabilirler.

Apple ile Giriş Yapma, kullanıcıların Face ID ve Touch ID ile kimliklerini doğrulamasını kolaylaştırıyor ve ek bir güvenlik katmanı olarak yerleşik iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini sunuyor.

Yepyeni Harita Deneyimi

Apple, iOS 13'te daha fazla yolu kapsayan, daha iyi yaya verileri ve daha kesin adresler ve daha ayrıntılı arazi örtüsü verileri sağlayan yeni bir Harita deneyimi sunuyor. Yeni Harita uygulaması şu anda belirli şehirler ve eyaletler için kullanabiliyor ve 2019 sonunda tüm ABD’de, 2020 yılında daha fazla ülke için kullanılmaya başlayacak.

Yeni temel harita ve yüksek çözünürlüklü 3D fotoğraflarla desteklenen yeni Look Around özelliği bir şehrin sokak düzeyindeki etkileyici görsellerini sorunsuz ve kusursuz geçişlerle sunuyor. iOS 13, Harita uygulamasına çok sayıda ek yeni özellik getiriyor.

iOS 13 ile Gelen Diğer Özellikler Anımsatıcılar yeni bir görünüme sahip ve organize etme ve takip etme için daha fazla seçenekle, anımsatıcıları oluşturmanın ve düzenlemenin akıllı yollarını sunuyor. Hızlı araç çubuğu saat, tarih, yer ve işaretleri veya ekleri eklemeyi kolaylaştırıyor. Mesajlar’la daha kapsamlı entegrasyonu sayesinde, birini bir anımsatıcıda etiketleyerek bu kişiyle mesajlaşıldığında bu anımsatıcının görünmesini sağlamak mümkün.





yeni bir görünüme sahip ve organize etme ve takip etme için daha fazla seçenekle, anımsatıcıları oluşturmanın ve düzenlemenin akıllı yollarını sunuyor. Hızlı araç çubuğu saat, tarih, yer ve işaretleri veya ekleri eklemeyi kolaylaştırıyor. Mesajlar’la daha kapsamlı entegrasyonu sayesinde, birini bir anımsatıcıda etiketleyerek bu kişiyle mesajlaşıldığında bu anımsatıcının görünmesini sağlamak mümkün. Mesajlar konu grubundakilerin kim olduğunu kolayca belirlemek için kullanıcılarını adını ve fotoğrafını veya özelleştirilmiş Memoji veya Animoji’sini otomatik olarak paylaşabiliyor. Memoji’ler iOS klavyesindeki yerleşik çıkartma paketlerine otomatik olarak ekleniyor. Böylece Mesajlar, Mail ve diğer uygulamalarda kullanılabiliyor. Ayrıca, Memoji’de yeni saç stilleri, şapkalar, piercing ve aksesuarlar da bulunuyor.





konu grubundakilerin kim olduğunu kolayca belirlemek için kullanıcılarını adını ve fotoğrafını veya özelleştirilmiş Memoji veya Animoji’sini otomatik olarak paylaşabiliyor. Memoji’ler iOS klavyesindeki yerleşik çıkartma paketlerine otomatik olarak ekleniyor. Böylece Mesajlar, Mail ve diğer uygulamalarda kullanılabiliyor. Ayrıca, Memoji’de yeni saç stilleri, şapkalar, piercing ve aksesuarlar da bulunuyor. Siri şimdi yeni ve doğal bir sese sahip ve Siri Kestirmeleri şimdi, işe veya spor salonuna gitmek gibi işler için kişiselleştirilmiş rutinler sağlayan Suggested Automations’ı destekliyor.





şimdi yeni ve doğal bir sese sahip ve Siri Kestirmeleri şimdi, işe veya spor salonuna gitmek gibi işler için kişiselleştirilmiş rutinler sağlayan Suggested Automations’ı destekliyor. CarPlay uygulamasında müzik, harita ve çok daha fazlasını tek bir görünümde sunan yeni Gösterge Paneli ve üçüncü taraf navigasyon ve ses uygulamaları için yeni bir Takvim uygulaması ve Siri desteğiyle şimdiye kadarki en büyük güncelleme yapıldı.





uygulamasında müzik, harita ve çok daha fazlasını tek bir görünümde sunan yeni Gösterge Paneli ve üçüncü taraf navigasyon ve ses uygulamaları için yeni bir Takvim uygulaması ve Siri desteğiyle şimdiye kadarki en büyük güncelleme yapıldı. HomePod mesajlar, müzikler ve daha fazlası dahil kişisel istekleri iletmek için evdeki kişilerin seslerini ayırt edebiliyor. Canlı radyo Siri’ye iHeartRadio, radio.com ve TuneIn’indeki 100.000’in üzerindeki radyo istasyonuna erişim sağlıyor ve yeni uyku sayacı belirlenen zamanda müziği kapatıyor. Handoff kullanıcıların eve geldiklerinde müzikleri, podcast’leri veya bir telefon aramasını HomePod’a kolayca aktarmasını sağlıyor.





mesajlar, müzikler ve daha fazlası dahil kişisel istekleri iletmek için evdeki kişilerin seslerini ayırt edebiliyor. Canlı radyo Siri’ye iHeartRadio, radio.com ve TuneIn’indeki 100.000’in üzerindeki radyo istasyonuna erişim sağlıyor ve yeni uyku sayacı belirlenen zamanda müziği kapatıyor. Handoff kullanıcıların eve geldiklerinde müzikleri, podcast’leri veya bir telefon aramasını HomePod’a kolayca aktarmasını sağlıyor. AirPods ile Siri, Mesajlar veya SiriKit özellikli bir mesajlaşma uygulamasındaki mesajları geldiği anda okuyabiliyor. Yeni ses paylaşma özelliği, kullanıcıların ikinci bir kulaklığı iPhone veya iPad’e yaklaştırarak bir filmi veya şarkıyı arkadaşıyla birlikte izlemesini veya dinlemesini kolaylaştırıyor.





ile Siri, Mesajlar veya SiriKit özellikli bir mesajlaşma uygulamasındaki mesajları geldiği anda okuyabiliyor. Yeni ses paylaşma özelliği, kullanıcıların ikinci bir kulaklığı iPhone veya iPad’e yaklaştırarak bir filmi veya şarkıyı arkadaşıyla birlikte izlemesini veya dinlemesini kolaylaştırıyor. Sesle Denetim kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac’lerini tamamen kendi sesleriyle çalıştırmasını mümkün kılan yeni ve güçlü bir deneyim sunuyor. Sesle Denetim, Siri’nin en yeni konuşma tanıma teknolojisini kullanarak metne dönüştürme ve düzenleme işlemlerini daha da doğru yapıyor.





kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac’lerini tamamen kendi sesleriyle çalıştırmasını mümkün kılan yeni ve güçlü bir deneyim sunuyor. Sesle Denetim, Siri’nin en yeni konuşma tanıma teknolojisini kullanarak metne dönüştürme ve düzenleme işlemlerini daha da doğru yapıyor. Notlar uygulaması yeni Galeri Görünümüne sahip ve paylaşılan klasörler, yeni arama araçları ve denetim listesi seçenekleriyle daha güçlü iş birliği seçenekleri sunuyor.





uygulaması yeni Galeri Görünümüne sahip ve paylaşılan klasörler, yeni arama araçları ve denetim listesi seçenekleriyle daha güçlü iş birliği seçenekleri sunuyor. QuickPath bir kelimenin harfleri arasında sürekli kaydırarak iOS klavyesinde tek elle kolayca yazma seçeneğini getiriyor.





bir kelimenin harfleri arasında sürekli kaydırarak iOS klavyesinde tek elle kolayca yazma seçeneğini getiriyor. Metin Düzenleme belgeleri kaydırmayı, imleci hareket ettirmeyi ve metinleri daha hızlı ve doğru seçmeyi sağlayacak şekilde geliştirildi.





belgeleri kaydırmayı, imleci hareket ettirmeyi ve metinleri daha hızlı ve doğru seçmeyi sağlayacak şekilde geliştirildi. Dosyalar uygulaması, klasörleri iCloud Drive ile paylaşma ve SD kartları ve USB flash bellekler gibi harici depolama cihazlarından dosyalara ulaşma özelliklerini sunuyor.





uygulaması, klasörleri iCloud Drive ile paylaşma ve SD kartları ve USB flash bellekler gibi harici depolama cihazlarından dosyalara ulaşma özelliklerini sunuyor. Sağlık uygulaması işitme sağlığını izlemenin yollarının yanı sıra kadınların regl döngülerini takip etmenin, görselleştirmenin ve tahmin etmenin yeni yollarını sunuyor.





uygulaması işitme sağlığını izlemenin yollarının yanı sıra kadınların regl döngülerini takip etmenin, görselleştirmenin ve tahmin etmenin yeni yollarını sunuyor. Konum Servisleri denetimleri, yeni tek seferlik konum seçeneği ve uygulamalar arka planda konumu kullandıklarında daha fazla bilgi verme dahil, konum verilerini uygulamalarla nasıl paylaşacaklarıyla ilgili kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor.





denetimleri, yeni tek seferlik konum seçeneği ve uygulamalar arka planda konumu kullandıklarında daha fazla bilgi verme dahil, konum verilerini uygulamalarla nasıl paylaşacaklarıyla ilgili kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor. Performans iyileştirmeleri Face ID ile kilit açmayı sağlıyor ve App Store’daki iPhone uygulamalarının indirme boyutlarını yüzde 50’ye kadar azaltan, uygulama güncellemelerini yüzde 60’ın üzerinde küçülten ve sonuçta uygulamaların iki kat daha hızla başlamasını sağlayan yeni paketleme yöntemiyle tüm sistemi daha duyarlı hale getiriyor.