iOS 13'te yer alan kodlar Apple'ın AR başlığını test ettiğini gösteriyor

Apple cephesinde yıllardır süren bir söylenti de şirketin kendi artırılmış gerçeklik başlığını piyasaya sürmeye hazırlandığıdır. Şimdiye kadar sadece söylenti olarak kalan bu durumla ilgili yeni somut gelişmeler ortaya çıktı.

Garta kod adlı cihaz

MacRumors tarafından yayınlanan ve iOS 13 beta içinde yer alan kodlara göre işletim sisteminin yeni versiyonunda "STARTester" adlı bir uygulama mevcut. Ayrıca kodlarda buna ek olarak Apple'ın geliştirdiği artırılmış gerçeklik başlığı olduğuna inanılan "Garta" kod adlı bir cihaza yapılan referanslarda mevcut. Bu işaretlere dayanarak da Apple'ın kendi AR başlığını test etmeye başladığı belirtiliyor.

https://www.macrumors.com/2019/09/02/apple-glasses-starboard-garta-ios-13/

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Şirketler ürünleri piyasaya sürmeden önce test aşamalarından geçiriyorlar ve Apple'ın kablosuz şarj standıda bunlardan biriydi. Şirket ürünün yeterince iyi olmadığı gerekçesiyle. Aynı durumiçin de geçerli olabilir ve ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini yapılan testlerin sonucu belirleyebilir. Apple'ın ise konu hakkında henüz biryapmadığını da belirtelim.