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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13'te yer alan kodlar Apple'ın AR başlığını test ettiğini gösteriyor

Uzun bir süredir teknoloji devi Apple'ın kendi artırılmış gerçeklik başlığını geliştirdiği söyleniyordu. Sızan yeni bilgiler ise bu söylentiyi doğrular nitelikte.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple cephesinde yıllardır süren bir söylenti de şirketin kendi artırılmış gerçeklik başlığını piyasaya sürmeye hazırlandığıdır. Şimdiye kadar sadece söylenti olarak kalan bu durumla ilgili yeni somut gelişmeler ortaya çıktı.

Garta kod adlı cihaz

MacRumors tarafından yayınlanan ve iOS 13 beta içinde yer alan kodlara göre işletim sisteminin yeni versiyonunda "STARTester" adlı bir uygulama mevcut. Ayrıca kodlarda buna ek olarak Apple'ın geliştirdiği artırılmış gerçeklik başlığı olduğuna inanılan "Garta" kod adlı bir cihaza yapılan referanslarda mevcut. Bu işaretlere dayanarak da Apple'ın kendi AR başlığını test etmeye başladığı belirtiliyor.
Şirketler ürünleri piyasaya sürmeden önce test aşamalarından geçiriyorlar ve Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower da bunlardan biriydi. Şirket ürünün yeterince iyi olmadığı gerekçesiyle satışa sunmamıştı. Aynı durum AR başlığı için de geçerli olabilir ve ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini yapılan testlerin sonucu belirleyebilir. Apple'ın ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadığını da belirtelim.


https://www.macrumors.com/2019/09/02/apple-glasses-starboard-garta-ios-13/ Yorum Yaz
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renega 2 gün
Gözlükle ar ne alaka? Gözlük olunca vr gözlüksüz ar deniyor. Çünkü ar arttırılmış gerçeklik demek gözlüksüz cihaza bakarak gerçekte olmayan adapte edilmiş şeyleri görürüz. Vr ise sanal gerçekliktir gözlük gerektirir iki görüntüyü sağ ve sol gözümüze ayrı ayrı vererek oluşturur
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esmerbuyucu 1 gün renega
Gözlük olunca VR falan denmiyor. VR tamamen sanal-simülasyon bir boyut üzerinde olana denir. AR ise gerçek boyut görüntüsü üzerindeki içeriklerle oluşur.
Hala daha AR, VR gibi kavramların anlaşılamamış olması pazarın buna hazır olmadığını gösteriyor aslında...
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