Instagram'da artık size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz

Günümüzde sosyal medya kullanımının en büyük dezavatajlarından biri de istemediğimiz kişilerden gelen mesajlar diyebiliriz. Bu konuda çeşitli iyileştirmeler yapan Instagram artık size kimin DM gönderebileceğini belirleyebileceğiniz seçenekler sunacak.

Uzun süredir istenen bir özellikti

Şu anda herhangi bir Instagram kullanıcısı, istediği kişiye mesaj gönderebilme şansına sahip. Bu da kullanıcıları istenmeyen mesajlar ve grup sohbetleriyle yüz yüze bırakıyor ve durum bir süre sonra içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Özellikle izininiz olmadan grup sohbetlerine eklenebilme durumu Instagram'ın en büyük problemlerinden biri olarak göze çarpıyordu.

Şimdi Instagram mesajlaşma seçenekleri altında sizi takip etmeyen kullanıcıların size mesaj göndermesini engelleyebileceğiniz özellikleri test ediyor. Bu bölüm altında grup sohbetlerine alınıp alınmak istemediğinizi de belirleyebileceksiniz. Açık konuşmak gerekirse Instagram gibi bir dev şirketin böylesine önemli özellikleri geciktirmesi açıklanamaz bir durum. Ancak kullanıcılar açısından bakacak olursak geç de olsa bu özelliklerin sunulması, platformun kötüye kullanılmasının önüne geçecektir.

https://www.engadget.com/2019/08/31/instagram-working-on-messaging-settings/